Echt jetzt

Wenn Sie sich schon nach ein paar Zeilen langweilen: Sie sollten bedenken, dass Sie hier die echt, die echt reale Schreiberin erhalten.

Um Punkt 6:43 Uhr gestern morgen hat die Lieferantin dieses Times mager einmal geblinzelt und die Zudecke wieder fest über die linke Schulter gezogen. Um Punkt 7:33 saß sie vor einer halbleeren Müslischale und blies auf den zum Trinken noch zu heißen schwarzen Tee. Um 8:35 Uhr drehte sie den Zündschlüssel um, die Anzeige blinkte: Waschwasser auffüllen. Verdammt, schon wieder zu kaufen vergessen. Um 9:21 Uhr saß sie bereits vor zwei Bildschirmen, der eine fuhr gerade noch hoch. Um 11:57 Uhr saß sie immer noch vor zwei Bildschirmen. Leicht links von ihr sehen Sie eine halb gegessene Laugenbreze. Rechts den Duden, der einzige Farbklecks. Dort, wo die Bildschirme zusammenstoßen, liegt ein grauer Flyer des Frankfurter Mousonturms. Um 20:12 (höchstwahrscheinlich): Schreiberin hat die Beine auf der Couch, den Laptop auf dem Schoß, klickt sich durch die ARD- oder ZDF-Mediathek.

Warum wir Ihnen diese komplett uninteressanten Details aus unserem Leben erzählen?

Nun, endlich einmal möchten wir beizeiten auf den Coolness-Zug aufspringen, den jüngsten heißen Scheiß als eine der Ersten mitmachen: und das könnte die App „BeReal“ sein. Mit der sollen Sie (und ich) allen, die sich aus unerfindlichen Gründen dafür interessieren, in einem von der App willkürlich ausgewählten Moment zeigen, was Sie gerade tun und wie Sie gerade „in echt“ aussehen (also müde, genervt, grantig, muffelig, am besten ungekämmt, schon wieder knapp vorm Einschlafen, kauend, missmutig im Müsli stochernd usw...). Die App bringt Ihr Smartphone dazu, gleichzeitig in zwei Richtungen zu fotografieren, ein Selfie und ein Nicht-Selfie, zum Beispiel Ihre Stirn- und Nasenpartie, dazu die Reste vom Frühstück. Innerhalb von zwei Minuten nach Aufforderung soll das gepostet sein. Eine britische Testerin beschwerte sich doch tatsächlich, dass sie das BeReal-Signal eine Woche lang nur zwischen 4 und 7 Uhr morgens erhielt – der ungeschminkten Wahrheit muss man eben manchmal Opfer bringen.

„Deine Freunde in echt“ lautet der Werbespruch für die App, denn wer bereit ist, sich in jeder Situation abzufotografieren, muss sich auch duzen lassen. Bei Google Play gibt es schon mehr als 125 000 Rezensionen von BeReal und mehr als zehn Millionen Downloads (soviel zu „eine der Ersten sein“).

Es werden also auf der Welt immer mehr echte Menschen rumlaufen (ab 13 Jahren!), die sich gegenseitig jeden Tag zu beweisen versuchen werden, dass sie wirklich und in echt echt sind.