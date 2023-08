Times mager

Von Lisa Berins schließen

Warum ein ländliches Städtchen so sehr wünscht, dass das Google-Streetview-Auto vorbeikommt. Die Kolumne „Times mager“.

Aus nostalgischen Gründen könnte man sich mit Google Streetview in die Vergangenheit beamen und schauen, wie dieser Ort vor 13 Jahren ausgesehen hat. Vielleicht hat die Kamera damals aus Versehen auch die Bewohner:innen dieses kleinen Ortes eingefangen. Das Eselspaar, das sich fast simultan bewegt und immer in die gleiche Richtung guckt. Den stolzen Hahn, dessen opulentes Gefieder ihm einen merkwürdigen breiten Kopf mit Hundegesicht verleiht und der sich gerne unter die Gäste des Biergartens mischt. Vielleicht wären sogar die Leute auf den Aufnahmen, die im Dorfladen heimlich in den Ecken, wo keine Überwachungskameras installiert sind, ihr Bier oder ihren Schnaps runterkippen – und die leeren Flaschen zurück ins Regal stellen.

Aber natürlich gibt es diese Aufnahmen im WWW nicht. Denn bis hierhin, in dieses ländliche Eckchen irgendwo im Süden der Republik, kam das Google-Auto überhaupt nicht. Gerade will der Konzern seine Streetview-Daten aktualisieren, noch mal neu mit der 360-Grad-Kamera rumfahren. Es scheint niemanden mehr groß zu jucken, was da genau aufgezeichnet wird, wo der Wagen Straßenzüge und Beiwerk aufnimmt, welche Flecken der Erde als realistische 3D-Abbilder im Internet landen. Vor 13 Jahren gab es großen Widerwillen, und wegen datenschutzrechtlicher Beschwerden musste der Konzern viel Abgebildetes unkenntlich machen. Jetzt gibt’s andere Sorgen: Die neuen Bilder sollen die alten ersetzen, damit wären auch die damaligen Aufnahmen, der Blick in die Vergangenheit, weg.

Hier, an diesem Ort mit dem Eselspaar, dem extravaganten Hahn und den Ladensäufern hat die Vergangenheit als digitales Abbild noch gar nicht existiert. Man weiß nicht, ob es diesem Ort geschadet hat. Wären mehr Urlaubende hierhergekommen, wenn sie das Dorf mit dem kleinen Bächlein, dem wilden Flieder und den alten, in Naturgärten abgestellten Traktoren im Internet gesehen hätten? Vielleicht hätten sie diesen Ort entdeckt, der sich gar nicht so weit entfernt von den touristischen Hochburgen befindet – und ein idyllisches Biotop zerstört. Vielleicht wären sie aber auch extra nicht gekommen, weil sie keine Esel mögen, extravagante Hähne oder Ladensäufer.

Jedenfalls, so wird vermutet, gibt es heutzutage weniger Skepsis gegenüber Streetview: Die Digitalisierung sei nun mal viel stärker in der Gesellschaft angekommen. Im Dorfladen denkt man gar nicht daran, mehr Kameras zu installieren. Man löst das lieber rustikal als digital: Die Verkäuferin hat eine der leeren Flaschen als Schauobjekt an die Kasse gestellt und einen Zettel drangeklebt. „Hat’s geschmeckt? Jeder andere würde sich schämen!“