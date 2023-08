Doppelt

Von: Michael Hesse

Der Doppelgänger von Putin hat sich entlarvt. Oder war es doch selbst?

Doppelt hält besser. Eine Binsenweisheit, die auch in der Politik Einzug gehalten hat. Kein Wunder. Im Lauf der Geschichte sind allzu viele Machthaber und bisweilen auch Machthaberinnen auf eine nicht natürliche Weise, wie man sagt, ums Leben gekommen. Schon immer wurde gemeuchelt, gemordet, geritzt und gestochen, um Konkurrenten oder Tyrannen ins Jenseits zu befördern.

Nicht wenige der Machthaber und Machthaberinnen bedienen sich aus Sorge vor möglichen Attentaten sogenannter Doppelgänger:innen, die für sie im Zweifel durchs Feuer gehen sollen. Sie sind eine Art Vorkoster, damit der wahre Herrscher nicht getötet wird. Man muss hierbei wissen, dass der Mensch, wie es heißt, über sieben natürliche Doppelgänger verfügt. Für Freunde der Zahlenmystik eine erfreuliche Anzahl, ist die Zahl sieben doch heilig. Überhaupt scheint auch die Natur Freude an der Verdopplung zu haben, was schon mit jener der Chromosomensätze bei der Entstehung des Lebens losgeht. Auch Platon glaubte an die Verdopplung, hier der Welt, als er einen Ideenhimmel annahm, der als Urbild für die Dinge unserer profanen Welt dient. Sein Schüler Aristoteles, das sei hier nicht verschwiegen, hielt das für puren Unsinn. Doch heute vermuten Physiker, dass auch kleinste Teilchen auf der Erde einen Doppelgänger weit draußen im All haben könnten. In der Zukunft könnte man durch kleine Tricks damit etwas anstellen, hoffen sie.

Doppelt erhält mich besser, sagt sich auch der russische Präsident Wladimir Putin. Er schickt allzu gerne Doppelgänger vor, sei es, um ungeliebte Amtsgeschäfte zu erledigen, sich dem Volk zu zeigen oder einer langweiligen Konferenz beizuwohnen. Was der echte Putin derweil treibt, bleibt im Ungewissen.

Neulich war es wieder so weit. Auf Twitter bzw. X konnte man das Ergebnis verfolgen, das eifrig kommentiert wurde: Man sah einen Putin, der ziemlich gelangweilt irgendetwas mit dem Stift zu Papier brachte. Als er sich die Frage gestellt haben mag, wie spät es ist, richtete er seinen Blick auf sein linkes Handgelenk, verzog sodann das Schnütchen, denn da war nix zu sehen. Der echte Putin trägt seine Uhr nämlich immer an der rechten Hand. Dem Kerl schien sein Fauxpas wenig auszumachen, sogar nicht einmal aufzufallen. Er kritzelte einfach weiter. Das Gelächter in den sozialen Medien war groß. Das hatte man sich ja schon immer gedacht.

Bleibt die Frage, wie man den wahren Putin erkennen kann. Und ob es nicht schon einer seiner Doppelgänger ist, der im Kreml das Sagen hat. Ein Anlass für Spekulationen, gewiss. Die an dieser Stelle aber nicht weiter verfolgt werden können.