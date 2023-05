Dolmetschen

Von: Michael Hesse

Teilen

Oftmals stellt China die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, insbesondere, wenn es ums Übersetzen ins Deutsche geht. Ob italienische Gesprächspartner dabei ebenso oft über den Tisch gezogen werden wie deutsche? Unser Bild zeigt Xi Jinping bei einem Besuch in Rom 2019. © afp

Nirgends wird soviel gelogen wie nach der Jagd und im Krieg, sagte einst Bismarck. Heute wird man sagen müssen: Und wie in Übersetzungen bei deutsch-chinesischen Treffen.

Mit diesem Roman erlangte er Weltruhm: Die Rede ist von Javier Marías und „Mein Herz so weiß“. Ein Shakespeare-Zitat, wie man weiß, besser: ein Zitatfetzen. Lady Macbeth hat ihren Mann angestiftet, den König zu ermorden. Das ist nicht schön, klar. Und nun sagt sie: „Meine Hände sind blutig, wie die deinen; doch ich schäme mich, dass mein Herz so weiß ist.“ Sie, die Anstifterin, ist nicht so blutbesudelt wie Macbeth selbst, der mit dem Dolch zur Tat schreitet.

In dem Roman geht es um ein Dolmetscherpaar und auch um eine Art Anstiftung, die aber geht in diesem Fall vom Mann aus. Man erinnere sich an die Dolmetscherszene, als der Hauptprotagonist den Übersetzer zwischen dem spanischen Regierungschef und der britischen Regierungschefin spielen muss. Seine spätere Frau ist dabei als eine Art Aufsichtsinstanz anwesend, die das Ganze verfolgt und gegebenenfalls einschreiten muss, wenn Fehler auftreten. Wer gerade jetzt die Politik mit ihrem oft formelhaften und daher fast inhaltsleeren Gerede vor Augen hat, dem geht es wie dem Dolmetscher in Javier Marías’ Roman.

Da ihn der langweilige Plausch allzu sehr nervt, greift er zu eigenwilligen Übersetzungen. Anders gesagt: Er denkt sich einfach etwas aus. Statt der offiziellen politischen Plauderei entsteht zwischen dem Politiker und der Politikerin nun ein Gespräch über ganz intime und private Dinge.

Kurios ist immer wieder die Erkenntnis, wie realistisch fiktionale Texte letztendlich sein können. Man sagt ja oft, dass die Wirklichkeit selbst die absurdesten Geschichten bereithält. Ein Beispiel? Neulich stand in der „NZZ“ ein Bericht über das Manko, dass es kaum noch Deutsche gibt, die chinesisch dolmetschen können. Daher stellt bei Gipfeltreffen oder auch auf unteren politischen Ebenen oftmals China die Übersetzerinnen und Übersetzer – mit fatalen Folgen, wie sich nun zeigt. Denn offenbar folgen die, die nun das Dolmetschen übernehmen, allzu oft den Wünschen ihrer Auftraggeber und übersetzen Vorgetragenes recht eigenwillig. Die Deutschen werden regelmäßig über den Tisch gezogen, so die Auswertung von Verhandlungsprotokollen. Es geht hier also um knallharte ökonomische und politische Vorteile – und nicht wie im Roman von Javier Marías um eine lustige Unterhaltung.

Die Sache hat ihre besondere Brisanz. Denn Deutschland ist wirtschaftlich sehr abhängig von einem Land, das kulturell völlig anders tickt. Nur wie? Es gibt schon seit längerem die Kritik: Deutschlands China-Problem besteht darin, dass man das Land einfach nicht versteht. Und wenn die Übersetzungen schon falsch sind, macht das die Sache kaum besser.