Citoyen

Von: Michael Hesse

Teilen

Paris 1920: Auf den Straßen der französischen Hauptstadt demonstrieren die Arbeiter. © Imago

Frankreich versinkt im Krawall. Das könnte böse Folgen in der Zukunft haben.

Zerrissen, gespalten, unglücklich: Frankreich befindet sich in einem beklagenswerten Zustand. Die Führungseliten sind von einem Gefühl der Ohnmacht ergriffen, während auf den Straßen die Gewalt eskaliert. Die von Präsident Emmanuel Macron am Parlament vorbei durchgesetzte Rentenreform sorgt seit Wochen für bürgerkriegsähnliche Zustände. Durch den Konflikt über die Rentenreform erlebte Frankreich nicht erst in der jüngsten Vergangenheit scharfe Proteste und Krawall auf den Straßen. Bereits im Jahr 2020 wurden mehr als 40 Tage Streik gezählt. Eine Dimension, die sich erst im historischen Vergleich begreifen lässt. So etwas gab es zuletzt 1920, also vor etwas mehr als 100 Jahren. Die Citoyens Frankreichs waren entsetzt, auch wegen der immensen Zunahme der Polizeigewalt. Das Ausmaß war bereits vor Jahren dramatisch: 25 Menschen verloren Augen, fünf beklagten den Verlust einer ihrer Hände, Hunderte wurden schwer verletzt. Die meisten Opfer sind und waren Demonstrierende, aber auch mehr als hundert Journalisten und Journalistinnen wurden verletzt, 46 Minderjährige und 70 Passantinnen und Passanten traf ein Schlagstock oder ein Gummigeschoss. Die Ärzteschaft forderte den Staat auf, die polizeiliche Gewalt endlich einzuschränken. Ist es heute besser?

Im Fokus von Streik und Protesten steht damals wie heute Macron. Für viele gilt er als der Präsident der Reichen. Er hat mit seiner Politik zu einer Wiederbelebung einer bestimmten Form des Klassenkampfes beigetragen. Doch es ist ein anderer Kampf als etwa im 19. Jahrhundert oder über weite Teile des 20. Jahrhunderts. Die Frontlinien haben sich verlagert. Es sind nicht mehr allein die Arbeiter und Arbeiterinnen, die gegen „die da oben“ aufbegehren, sondern nun die Mittelschicht gegen die Überprivilegierten. Die alte Welt des 19. und 20. Jahrhunderts ist auch in Frankreich untergegangen. Und Macron hat diesen Zerfall massiv beschleunigt.

Wie sagte der berühmte Soziologe Emmanuel Todd schon im Jahr 2019 im FR-Interview: „In Frankreich sind die politischen Parteien, ohne die es keine Wahl zwischen Alternativen gibt, implodiert. Die Bürokratie und der öffentliche Dienst haben sich verselbstständigt. In diesem Geist handelt Macron. Er führt Frankreich in eine neue autoritäre Phase seiner Geschichte und folgt dem royalistischen Stil Ludwigs XIV. oder dem bonapartistischen der beiden Napoleons.“

Die bange Frage ist, was auf Macron folgt. Hier zittern viele Franzosen und andere Europäer, allen voran die Deutschen. Sollte Marine Le Pen an die Macht kommen, steht die Reaktion schon fest: „Es war vorhersehbar. Mehr noch: Es musste so kommen.“