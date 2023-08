Times mager

Von Stephan Hebel

Diesmal nehmen wir Sie mit zum Wachstumschancengesetz und damit auch in die Wirtschaft.

Bevor Deutschland untergeht, was bekanntlich unmittelbar bevorsteht, soll hier noch einmal das Positive in den Mittelpunkt rücken. Denn dieses Land hat Zukunft oder zumindest Chancen und womöglich sogar beides. Sie müssen, liebe Eltern, um das künftige Glück Ihrer Kleinen nicht fürchten.

Das liegt nicht nur daran, wie vergangene Woche an dieser Stelle analysiert, dass die politischen Parteien Sie und Ihren Nachwuchs vielleicht „abholen“, auf jeden Fall „mitnehmen“ wollen, und wo sollten Sie schon mit Ihnen hinwollen, wenn nicht in die „Zukunft“? Passen Sie nur bitte auf, dass Sie die Dinge nicht durcheinanderbringen: Ihre Kleinen zum Beispiel sind zwar in der Kita bestimmt sehr glücklich, denn die Kita ist gut, das schreibt das „Gute-Kita-Gesetz“ ja vor.

Wachsen müssen Deutschlands Kinder aber leider dennoch selbst, denn das „Wachstums-chancengesetz“ ist nicht für Kinder, sondern für „die Wirtschaft“, weshalb „die Wirtschaft“, logisch, weniger Steuern bezahlen soll. Wer das ist, „die Wirtschaft“? Na ja, Sie und Ihre Kinder nicht unbedingt. Vielleicht können es die Kleinen später mal mit dem „Qualifizierungschancengesetz“ versuchen, das dient nämlich dem Nachwuchs „als Zukunftschance“, schreibt im Internet ein privates Institut, das sich auskennt, weil es nämlich einer guten Sache dient: „dabei zu helfen, die Schnittstelle aus eigenen Interessen und Leidenschaften und dem Bedarf der Welt zu finden und umzusetzen“. Aber warten Sie bitte, bis die Kleinen auch wirklich alt genug sind, ihre Schnittstellen umzusetzen, sonst droht am Ende noch Verletzungsgefahr.

Nun werden Sie fragen, woher die Kohle für das Ganze kommen soll, und die Antwort lautet: Dafür gibt es das „Zukunftsfinanzierungsgesetz“, denn das will nur eins: „Zukunft finanzieren“ (Bundesfinanzministerium). Einzige Voraussetzung: Ihre Erbinnen und Erben müssen das Natürlichste tun, was es auf der Welt gibt, nämlich ein Start-up gründen. Warum? Weil das Zukunftsfinanzierungsgesetz selbstverständlich „eingebettet (ist) in die umfassende Start-up-Strategie der Bundesregierung“, die höchstwahrscheinlich für einen gewaltigen Boom der „Start-up-Ökosysteme“ (Bundesfinanzministerium) sorgen wird.

Wenn die persönliche Bemerkung erlaubt ist: Der Autor dieser Zeilen wird sich nach getaner Arbeit im Rahmen seines persönlichen Gute-Erholung-Chancen-Erweiterungs-Aufbruchs in das vertraute Stammtisch-Ökosystem begeben, um nach den Regeln des ungeschriebenen Gute-Laune-Finanzierungs-Gesetzes eine Runde erfrischender Kaltgetränke zu spendieren. Der Erlös geht an „die Wirtschaft“ seines Vertrauens.