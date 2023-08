Bollwerk

Von: Sylvia Staude

Olympia, der Herr Marquis und nur ein paar Tropfen Regen: Wer sagt denn, dass es Bayreuth sein muss?

Und tatsächlich beginnt die Sonne zur Konzertpause um kurz nach acht hinter dem schlicht nach seinem einstigen Zweck benannten Bollwerk unterzugehen. Auf die ist eben Verlass, witzelt jemand. Ihre Strahlen schaffen es noch eine Weile auf die Terrasse, wo jetzt noch mehr Handys gezückt sind als gerade noch auf Sängerinnen und Sänger gerichtet waren (dies keineswegs verstohlen, man ist hier schließlich fast wie bei sich zu Hause). Die Sonnenstrahlen wärmen die im Wind fröstelnden Menschen nicht mehr, auch lösen sich vereinzelt Tropfen aus dramatisch bewegten Wolken, aber wenn sich die wahrhaftig Schau-Lustigen auf der Schlossterrasse umdrehen, sehen sie mächtige Kastanienbäume, die im vorletzten Licht des Tages von innen zu glühen scheinen. Es ist bereits ein recht herbstlich wirkendes Glühen. Ach ja.

Wegen der „gesunden Luft“, so kann man nachlesen, weilte die landgräfliche Familie gern in L. – und auch mal wegen der im Land wütenden Pest. Es war danach, liest man auch, rundum recht menschenleer, gestorben das Volk. Ob das den Landgrafen und -gräfinnen von ihrem hohen Sitz aus auffiel? Oder schlossen sie sich ein hinter hohen Türen und erzählten sich Geschichten wie aus dem „Decamerone“? Das Schloss war außerdem, liest man weiter, „Ausgangspunkt für die Jagd“ und zeitweise auch Witwensitz der Landgräfinnen. Apropos Jagd: Ob schon damals stolze Jagdherren das Wildschwein für einen Löwen ausgegeben haben?

Aber genug gescherzt. Lieber stellt man sich noch schnell für ein zweites Glas Sekt oder einen garantiert trockenen Rosé an, denn auch aufmerksam Zuhören kann den Mund trocken machen und „Quanto e bella“ aus Donizettis „Liebestrank“ und „O mio babbino caro“ aus Puccinis „Gianni Schicchi“ klingen noch mal so sehnsüchtig, „La chanson d’Olympia“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ ist noch mal so vergnügt, wenn der Alkohol das Gemüt zusätzlich anstupst.

Vor dem Konzert, so ist zu hören, wurde hin und zurück und zurück und hin geräumt, mal sollte es eher regnen, mal eher nicht, und ohnehin sagt jede Wettervorhersage, die online zu finden ist, gewohnheitsmäßig etwas anderes. Jedenfalls trug ein Teil des Publikums, als es dann losgehen sollte, die gepolsterten Stühle selbst aus dem Schloss in den Hof, das Ganze geschah sehr gut gelaunt; fast kam es zum Aufräumen nachher zur Kettenbildung.

Nicht mehr als ein Glas ging zu Bruch, und aus einem Fenster über den Sängerinnen und dem einen Sänger leuchtete es mal blau, mal lila, auch rot, gelb, grün. Und verstimmt war höchstens das Schlossgespenst, das an diesem Abend keine Chance sah, jemanden zu erschrecken.