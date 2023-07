Ber!

Von: Sylvia Staude

Taugt nicht als Schimpfwort, auch wenn sie das Gemeine im Namen trägt: die Gemeine Berberitze. © M. Wuchenauer/Imago

Hiermit küren wir mit Hilfe von KI das Schimpfwort aller Schimpfworte. Die Kolumne „Times mager“.

Das Times mager ist mit Blick auf die Kategorie von Wörtern, um die es heute und hier gehen soll, nicht ganz unvoreingenommen. Die Timesende findet nämlich, einst im tiefen Süden der Republik sozialisiert, dass Wörter wie Pfannakuacha, Kniabiesler, Freibierlätschn, Wedahex ausreichend klangvoll sind, um eine, neudeutsch, Message rüberzubringen, ohne dass der Saupreiß, damischer, die Saupreißin, damische, sich tödlich beleidigt fühlen muss. Bei Personen, die des Bairischen nicht mal im Ansatz mächtig sind, verschafft etwa „Kniebiesler“ der Schimpfenden eine gewisse Erleichterung, während es auf der anderen Seite, beim Breznsoiza oder der Spinodwachtl womöglich als Kompliment ankommt.

Da auf der Welt so ziemlich alles einmal wissenschaftlich erforscht wird, was nicht bei drei aus der Petrischale gehüpft ist oder zum Absturz des Rechners führt, hat nun die britische Mathematikstudentin Sophie Maclean, King’s College London, nach dem perfekten Schimpfwort geforscht. Dies, indem sie Flüche und Beschimpfungen in die sogenannte Markow-Kette, ein mathematisches Modell eintrug. Dieses Modell berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der zum Beispiel ein Buchstabe auf den anderen folgt. Es rechnete also, zog die Wurzel aus all den Schmähungen, Invektiven, Affronts, setzte sie ins Quadrat ... und Tadaaaa!

Stellen Sie sich jetzt bitte vor: Konfetti, hergestellt aus den übelsten Wörtern, plus eine Fanfare – und hier nun das ultimative, desaströseste, drastischste, abscheulichste, niederträchtigste, gemeinste, schlimmste, ekelhafteste, schandbarste Schimpfwort: Es beginnt, spuckte die Maschine aus (und wahrscheinlich kam ihr schon der Qualm aus den Lüftungsschlitzen), mit „be“ und endet mit „r“. So dass es lautet: Ber.

Im Ernst? Ohne Scheiß, du KI-Döspaddel, -Torfkopp, -Schietbüddel? Und es geht hier nicht einmal um den BER? Letzteres könnte man ja noch irgendwie verstehen, der Ruhm des Berliner Flughafens wird sich allemal bis zu Londoner Maschinen rumgesprochen haben.

Das würde immerhin bedeuten, dass der Mensch der KI wenigstens in Sachen Einfallsreichtum beim Schimpfen und Fluchen vorerst noch um Jahre, ach was, Lichtjahre voraus ist. Oder dass das Schimpfwort aller künftigen Schimpfwörter lautet: Berberitze. Zweimal „ber“ und dann, als Draufgabe, noch etwas Spitziges, das ist doch wohl nicht zu toppen.

Irgendwie glaubt das Times mager nicht, dass sich Berberitze durchsetzen wird. Schon gar nicht bei Leuten, die wissen, was eine Berberitze ist (gesund). Obwohl, vielleicht ja anders als gedacht. „Du Berberitze, du!“ - Und die Kontrahentinnen fallen sich lachend in die Arme.