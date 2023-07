Bayreuth

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Es ist so weit. Die Richard-Wagner-Festspiele starten mit einem „Parsifal“ mit viel zu wenig Augmented-Reality-Brillen. Aber ging es in Bayreuth nicht schon immer rund?

Bevor es nachher wieder losgeht und 300 Augmented-Reality-Brillen auf 1900 Menschen verteilt werden müssen, weil es zu teuer war, ausreichend Brillen für alle anzuschaffen, und während einem das immer irrsinniger vorkommt, je näher es rückt, weil es eh irrsinnig ist und weil die Bayreuther Festspiele doch außerdem keine Kirmes und kein Schulausflug sind, sondern die Bayreuther Festspiele, und bevor man als überaus fehlsichtiges Individuum, das bei solchen Geschichten ohnehin außen vor ist, sich so allmählich richtig in Wut redet – bevor es hier also blödsinnig eskaliert, lohnt es sich daran zu erinnern, dass die Bayreuther Festspiele immer ein Vabanquespiel waren.

Zur Saison 1886 übernahm die Witwe Cosima Wagner das Ruder, auf den heutigen 25. Juli fiel ihre erste Regiearbeit, „Tristan und Isolde“. Sie hatte das Werk nicht zuletzt ausgewählt, weil es vergleichsweise preiswert zu machen war. Sie war in Sachen eigenständiger Regiearbeit eine totale Anfängerin und gab sich eine Riesenmühe. Sie hatte auch genaue Vorstellungen, die sich ständig änderten. Kritik verteilte sie auf ihren berühmten Zettelchen. Widerstand war in Bayreuth schon immer zwecklos, das wussten die handverlesenen Beteiligten.

Auch wenn einem Cosima Wagner mit guten Gründen auf die Nerven gehen kann, ist es gleichwohl interessant, wie modern ihre Ansätze waren. Die offenbar geniale Isolde-Sängerin Rosa Sucher war ganz überrascht, dass Cosima ihr zunächst das Textbuch zu lesen gab und ihr die Rolle genau erläuterte. Auch verlangte sie, dass die üblichen großen Bühnengesten zu einem minimalistischen Spiel reduziert wurden. Das funktionierte in – Teilen. Dabei trat ein, was im „Tristan“ bis heute gefährlich ist: Es geschah praktisch gar nichts mehr. Auch entstand ein gewisser Gegensatz zu den byzanthinisierenden Bühnenbildern – die Entwürfe der dafür engagierten Brüder Brückner zeigen etwa ein Prachtschiff, wie wir es noch niemals nie auf einer Bühne sahen (zu betrachten in der gigantischen „Geschichte der Bayreuther Festspiele“ von Oswald Georg Bauer, Deutscher Kunstverlag).

Rosa Sucher fiel bei den Proben auf, dass die Regisseurin „herausgeführt wurde“, wenn es an die Proben zum Liebestod ging. Cosimas Tochter Daniela erklärte ihr, „sie fürchteten eine Ohnmacht“. Wer es für ein allein gegenwärtiges Phänomen hält, dass sich Privates und Berufliches zu sehr verknoten, der wird durch die Bayreuther Festspielgeschichte eines Besseren belehrt.

In anderen Fragen auch. Karten waren 1886 in rauen Mengen übrig, die Freunde und Freundinnen der Festspiele flehten ihre Umgebung geradezu an, doch noch flugs anzureisen.