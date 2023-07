Times mager

Von Judith von Sternburg schließen

Jetzt kommt uns Barbie auch noch mit einer U-förmigen Neun-Striche-Linie. Ist das eine chinesische Provokation? Und ist das nicht überhaupt eine S-förmige Acht-Striche-Linie?

Wer zum Beispiel keine blonden Haare und keine blauen Augen hat, musste sich ohnehin nie mit Barbie vergleichen. Wer blonde Haare und blaue Augen hat, musste sich allerdings ebenfalls nie mit Barbie vergleichen. Schon die Tatsache, dass Barbie ihr Leben auf Zehenspitzen verbringt, macht sie uninteressant für uns hier draußen. Sie kann sich nicht einmal richtig hinsetzen. Sie ist winzig. Die Barbie-Ausstattung – Immobilien, Tiere, Partner –, die unsereiner nur bei Sandra D. und Miriam D. und auch Natascha S., Sabine B., Susanne A. und Susanne S. kennenlernte, war praktisch unbrauchbar. Im krassen Gegensatz zu der P.-mobil-Ausstattung, aber wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, das Times mager würde von P.-mobil gesponsert. Obwohl das der geheime Traum des Times mager ist, ehrlich gesagt, aber das tut hier nichts zur Sache.

Die Frage, ob wir eine Barbie-Puppe an ein Kind von heute verschenken würden, können wir trotzdem mit Nein beantworten. Warum nicht? Was soll man sagen: sicherheitshalber? Stünde eine Barbie-Puppe auf dem Wunschzettel eines Kindes, ja, wir würden keinerlei Widerstand leisten. Letztlich nicht auszudenken, was man im Laufe eines Lebens für grauenhafte Dinge kauft, um ein Kind zu erfreuen. Nicht alle Kinder sind so klug, dass sie sich bei drei freien Wünschen den Seilbagger-mit-Bauteil, den Planwagen-mit-Überfall und die Autowaschanlage (alles von P.-mobil) wünschen. Die Tante würde den Planwagen-mit-Überfall übrigens erst dann kaufen, wenn sie gesehen hätte, dass es ein blonder Bandit ist, der den Überfall offenbar anführt.

Dass Vietnam den kommenden Barbie-Film von Greta Gerwig im Land verboten hat, weil die chinesische Neun-Striche-Linie zu sehen sei, war hingegen eine Überraschung. Die Neun-Striche-Linie ist u-förmig und markiert chinesische Territorialforderungen im südchinesischen Meer. Insofern ist sie eine ernste und indiskutable Provokation, man fragt sich bloß, wie sie in einen Barbie-Film von Greta Gerwig geraten konnte. Nach einiger, äh, Recherche war das Bild gefunden, das in der Tat im Trailer Barbie (also in echt nicht mehr Barbie, sondern Margot Robbie, die Barbie wie wir alle nicht besonders ähnlich sieht) vor einer gestrichelten Linie im, äh, ungefähr südostasiatischen Raum zeigt. Kein U sondern ein S, keine neun, sondern acht Striche. Aber immerhin.

Warner Bros. erklärt, die Karte sei einfach eine Kinderkarte. Greta Gerwig geht darauf nicht ein, sagt aber, der Film sei generell verrückt. Der Trailer macht etwas mehr Lust auf einen Barbie-Film, als es der Fall sein sollte. Ja, doch, tief im Inneren haben wir doch einen Vorbehalt gegen Barbie.