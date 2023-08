Andi L.

Von: Jana Ballweber

Niemand weiß, wie sich der Spielverlauf entwickelt hätte, wäre Andi L. stehen geblieben. © dpa

Was eine einsame Entscheidung besonders quälend macht, ist die bohrende Frage nach ihrer Richtigkeit, auf die es niemals eine Antwort geben kann. Die Kolumne „Times mager“.

Ein Mann sieht rot. Wir nennen ihn der Einfachheit halber Andi L. In seinen Kopf können wir nicht blicken. Und doch hinterlassen Erwägungen, Gedanken, Dilemmata ihre Spuren in Körpersprache und Mimik, die es zu interpretieren gilt, wenn der Beobachterin daran gelegen ist, seine Entscheidungen zu verstehen – was hier der Fall ist. Andi L. befindet sich in der bedauernswerten Lage, dass ihm an den meisten Wochenenden des Jahres Zehntausende genauestens auf die Handschuhe schauen, wenn er Erwerbsarbeit leistet. Kein Fluch verlässt ungelesen seine Lippen, keinen Schritt macht er, der nicht digital verdatet und gegen ihn verwendet wird.

Nun stand Andi L. am Wochenende seinem größten Dämon gegenüber: Thomas O. Jener ist keineswegs als Person an sich ein Dämon. Vielmehr seine Rolle als heraneilender, gegnerischer Spieler, als Fußballer in einem Trikot der ganz falschen Farbe (blau). Thomas O. hat die Lücke gesehen, die vier bis sechs teuflische Fußballer, mit Trikots in der richtigen Farbe (rot), gerissen hatten, indem sie nichts taten. Verantwortungsdiffusion im Endstadium. Nun kam es doch auf den an, auf den es im besten Fall gar nicht erst ankommen sollte: Andi L.. Nicht, weil dieser nicht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Sondern weil, wenn er dann doch einmal unter der Last versagen sollte, der schlimmstmögliche Fall eintritt: ein zweites Gegentor.

Doch welche Optionen hatte Andi L.? Er war der, der das drohende Unheil in Gestalt von Thomas O. anrauschen sah. Sekundenbruchteile, die zwischen Held und Volldepp und allem dazwischen entscheiden würden. Stehen bleiben? Rauslaufen? Kurz abphilosophieren, dass man nie sicher wissen wird, ob die Entscheidung die richtige gewesen ist, ob das Gegentor leichter zu verschmerzen gewesen wäre als der komplette Verlust von Andi L., zumal Boris T. zwanzig Spielminuten später vor derselben untreffbaren Entscheidung stehen würde, und jede Erwägung dahingehend eigentlich von vornherein als nicht falsifizierbar zurückgewiesen werden müsste?

Andi L. hat eine Entscheidung getroffen. Wir können nicht in seinen Kopf schauen, ob er einen Drang zum Zögern verspürte, der ihn den entscheidenden Moment gekostet hat, weswegen er Thomas O. auf nicht legale Weise hart umgeflext hat und achtkantig vom Platz flog. Ob er der Mannschaft den Sieg verspielt hat oder es ohnehin böse ausgegangen wäre. Nun für mindestens eine Woche das unschmeichelhafte Kostüm des Volldepps zu tragen, scheint von außen betrachtet leichter zu ertragen als die quälende Unwissenheit, ob das Kostüm vermeidbar gewesen wäre.