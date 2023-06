Abpfiff

Von: Judith von Sternburg

Missmut kann auch im Schweigen zum Greifen sein. © Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

Es ist ein großer Unterschied, ob man sich in einem Theater oder in einem Fußballstadion befindet. Nur die, die alles wissen, sind immer dabei.

Überall sitzen natürlich Schlaumeier. Das nimmt sich nichts, und die Schlaumeier wissen schon Bescheid vor dem ersten Wort und Ballkontakt. Die Situation im Zuschauersaal eines Theaters ist trotzdem eine fundamental andere als die im Fußballstadion. Was der Fußballfreund und die Fußballfreundin zu sagen haben, perlt sogleich aus ihnen heraus, vielleicht ist perlen in diesem Zusammenhang nicht das richtige Wort, vielleicht ist das jetzt aber auch die Borniertheit der Theaterfreunde und Theaterfreundinnen, die bei perlenden Wörtern an ein Mozart-Rezitativ denken. Jedenfalls sagt der Mensch im Fußballstadion frisch und frei heraus, was er zu sagen hat, und das ist eine Menge, und er scheut auch keine explizite Sprache, denn er ist ja kein Besserwisser und keine Besserwisserin, sondern er weiß es besser. Sie weiß es ebenfalls besser. Für Außenstehende ist es eine Irritation, dass es unterschiedliches besseres Wissen gibt. Spannung entsteht auch dadurch, dass man es zwar besser weiß – der Trainer soll nach Hause gehen, der Schiedsrichter soll nach Hause gehen, der Stürmer B. soll nach Hause gehen –, aber was, wenn C., vom Trainer eingewechselt, jetzt ein Tor schießt, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt und zwar den richtigen Punkt, oder wenn gar B. ein Tor schießt? Hier wird es allerdings kompliziert. Und auch magisch, was aber an dieser Stelle zu weit führen würde.

Im Theater, liebe Fußballfreunde und Fußballfreundinnen, geht es wirklich anders zu. Leiser, sehr viel leiser. Das macht den Moment so spannend, wenn der Vorhang fällt oder das Licht ausgeht – im Stadion nennt man es Abpfiff, und obwohl es im Theater leise und im Stadion laut ist, können Sie den Lärm, wenn Teile des Publikums den Abpfiff herbeischreien wollen, in bestimmten Situationen auf das Theater übertragen. Missmut kann auch im Schweigen zum Greifen sein. Und doch wird im Theatersaal eine winzige Lücke entstehen zwischen dem Ende des Stücks und dem Anfang der lautstärkeren Reaktion. Die Lücke entsteht einesteils aus Respekt, aber auch aus Vorsicht (ist es wirklich vorbei?), aus Erschöpfung und Erleichterung (es ist wirklich vorbei). Im Sprechtheater ist immer noch mehr Vorsicht am Platze, in der Oper erkennen die Menschen, die es besser wissen, den letzten Ton stante pede, eventuell wollen sie das jetzt auch zeigen. Sie überspringen (sportlich) die Lücke. Oder sie rufen etwas in sie hinein.

Soeben rief einer „Merde“ in die Lücke, sehr laut. War es ein Franzose? Kam er sich auf diese Weise kultivierter vor? Das wäre ein Irrtum. Es ist das grobschlächtigste, was wir uns denken können, bevor es zur körperlichen Auseinandersetzung kommt.