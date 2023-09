Zum Tode von Claus Helmer: Der Praktiker mit dem Theaterblut

Von: Sylvia Staude

Claus Helmer im vergangenen Jahr in der Komödie zu deren 50-jährigem Bestehen. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Zum Tode von Claus Helmer, Schauspieler, Regisseur und vor allem lange Jahre Chef von Frankfurter Komödie und Rémond-Theater im Zoo.

Und bitte vergessen Sie nicht, nach der Vorstellung Ihr Handy wieder einzuschalten“ – mit Betonung auf dem „nach“: So erklang zu Beginn jeder Vorstellung in der Frankfurter Komödie und im Fritz-Rémond-Theater im Zoo Claus Helmers sonore, freundliche Stimme aus dem Off – es waren damit die einzigen der Kritikerin bekannten Theater, in denen dem Publikum nicht schnöde mitgeteilt wurde, was es nicht tun sollte, sondern wo es listig an die richtige Theateretikette erinnert wurde. Die Leute schmunzelten, die Leute schalteten schnell noch ihr Mobiltelefon aus. Los ging’s. Helmer, der als Schauspieler, Regisseur und lange Jahre als Direktor gleich zweier Theater genau wusste, wie man das Publikum bezirzt, ihm einen guten, oft frohen Theaterabend bereitet, lenkte die Geschicke beider Häuser bis in die Details.

Das Rémond-Theater, gegründet 1947 von Fritz Rémond, rettete er einst, auf Bitten der Stadt Frankfurt, vor dem Ruin; das Haus war 1995 hoch verschuldet, als er es zusätzlich zur Komödie übernahm und über die Jahre wieder auf finanziell sichere Füße stellte. Erst gesundheitliche Gründe waren es im März dieses Jahres, die Helmer zur Ankündigung veranlassten, das Rémond-Theater aufzugeben; am 21. Mai war dort die letzte Vorstellung. Und damit leider ein Boulevardtheater Geschichte, das sein Publikum selten unter Niveau unterhielt, das zudem gewichtige Stücke, auch Klassiker zwischen das Heitere, Leichte, manchmal herrlich Alberne reihte. Helmer, der alte Theaterhase, wusste, dass die Mischung ein gutes Programm macht, dass auch das sogenannte Boulevard den Ernst und die Tiefe verträgt. Und außerdem gab es ja immer noch die Komödie.

Claus Helmer wurde 1944 in Brünn geboren, schon als Kind stand er auf diversen Wiener Bühnen – was für eine Schule muss das gewesen sein, wie hat sie Früchte getragen –, besuchte von 1959 bis 1962 das Max-Reinhardt-Seminar. In diesem Jahr ging es dann nach Deutschland, er spielte in Aachen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, auch im Fernsehen war er zu sehen – und landete 1965 erstmals im Rémond, hatte zwei Jahre später seine erste Rolle in der Komödie. Und übernahm 1972 die Leitung des Theaters. Es war dann natürlich Schluss mit den vielen Auftritten überall, Frankfurt wurde sein Zuhause – dieses Zuhause umfasste eben zwei Theater, zwei Bühnen, auf denen er so regelmäßig für Premiere um Premiere sorgte, dass man meinen konnte, er übernachte praktischerweise auch dort.

Helmer hat das Theaterhandwerk von der Pike auf gelernt – doch wird ja nicht aus jedem Schauspieler ein guter Regisseur oder gleich noch Intendant. Aber er war wahrhaftig ein Prinzipal, ein Wort, das in erster Linie Theaterleiter bedeutet, in zweiter aber auch Geschäftsführer und dazu Lehrherr. Man kann wohl sicher sein, dass er die Geschäfte nicht führte, um Geld zu verdienen, sondern dass er Geld verdiente, um das Theater am Laufen zu halten. Stets war er präsent, begrüßte, mischte sich in der Pause unters Publikum. Er erhielt über die Jahre österreichische und deutsche, aber auch, vielleicht wichtiger, Frankfurter Ehrungen – eine als beliebtester Volksschauspieler.

Am vergangenen Sonntag ist Claus Helmer im Alter von 79 Jahren „nach langer, schwerer Krankheit“ gestorben, wie sein Sohn Alexander Helmer gestern mitteilte. In seinem Fall ist es nicht leichtfertig dahingesagt, dass in seinen Adern Theaterblut geflossen sein muss, dass in Frankfurt eine große Privattheater-Ära zu Ende geht.