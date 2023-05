„Zemira e Azor“ in Schwetzingen – Zemira und die fünf Zwerge

Von: Judith von Sternburg

„Zemira e Azor“ in Schwetzingen, hier Sopranistin Amelia Scicolone. Foto: Christian Kleiner © Christian Kleiner

„Zemira e Azor“: Grétrys lustige und kluge Zauberoper über die Schöne und das Biest im Rokokotheater Schwetzingen.

Die Oper „Zemira e Azor“ tritt uns als quicklebendiges Mischwesen entgegen, zwischen Barock, Mozart und Belcanto und insofern im Irgendwo, aber nicht im Nirgendwo. Im Gegenteil atmet die Musik Freiheit und Individualität, als dürfte sie ohne Korsett auftreten, was nicht möglich ist in einer französischen Oper des 18. Jahrhunderts, aber André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813) und sein Librettist Jean-François Marmontel (1723-1799) gehen schon relativ weit in einer so anmutigen wie leichthändigen und unmittelbaren Verknüpfung von Text und Musik.

Indem sie auf einen Stoff aus den lyrischen Bezirken des Zaubermärchens zurückgriffen – die Schöne und das Biest – und gleichwohl eine Opéra-comique schrieben, hoben sie das Komische heraus aus der Sphäre des Trivialen, eine folgenreiche Innovation, wie man liest und wie man eventuell auch bereits hört. Es darf gelacht werden, aber es ist auch große Oper. Und ein muntere Runde Jahrmarkt ist ebenfalls noch dabei, unwiderstehlich.

Die Wahl der Fassung steigert noch die herzerfrischende Verwirrung: Bei den Schwetzinger Festspielen des SWR in Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim ist die italienische Übertragung zu hören, die 1776 für Mannheim entstand, nur wenige Jahre nach der französischen Uraufführung, die ein durchschlagender Erfolg war. Weil die italienische Oper dramaturgisch andere Anforderungen stellte, hatte die Mannheimer Umarbeitung auch musikalische Folgen, Hofkomponist Ignaz Holzbauer komponierte die gesprochenen Dialoge als Rezitative aus, zusätzliche Arien – etwa, um einen Akt nicht mit einem Rezitativ beenden zu müssen – wurden von Niccolò Jommelli genommen. Brüchig wirkt das nun bei der Aufführung im Rokokotheater von Schloss Schwetzingen nicht, sondern ausschließlich spannend.

Bernhard Forck leitet die Akademie für Alte Musik in Berlin und geht es kernig an, mit einem sämigen Streicherteppich und generell keiner Kargheit. Perfekt ist der kleine Theatersaal dafür, große Oper auch im Volumen, nur eben noch für überschaubare Räume. „Zemira e Azor“ bietet Musik zum Wiederhören, so ging es schon damals den Menschen auffiel, darunter Marie-Antoinette, für deren Hochzeit mit dem späteren Ludwig XVI. die Komposition ursprünglich gedacht war. Grétrys und Marmontels Werk, steht im Programmheft, sei einer der „ersten echten Welthits der Operngeschichte“ gewesen.

In „Zemira e Azor“ siegt das Gute, weil es vernünftig ist, gut zu sein. Tugend ist kein Zeitvertreib für Leute, die es sich leisten können, sondern das zweckmäßige Mittel, damit es möglichst vielen wohlergeht. Es ist auch keine Theorie, es ist eine Praxis. Noch bevor sie sich in den hässlich gezauberten Azor verliebt, reagiert Zemira besonnen und vertrauensvoll auf seine Versicherung, er werde ihr nichts Böses tun, ein großer Moment, die Musik lässt hören, wie sie sich beruhigt. Es ist diese stille Logik, dieser unpathetische Masterplan, der noch dazu von Erfolg gekrönt wird – und immer ist auch Platz zum Herumalbern –, der dem Abend in Schwetzingen einen zarten Zauber gibt.

Der Brite Nigel Lowery, für Regie und Ausstattung zuständig, findet mit einer zemirahaften Traumsicherheit hindurch und bietet originelle Bilder zwischen Weihnachtsmärchen- und Barocktheaterspaß, dazu genug Psychologie, um nachzuvollziehen, dass das Liebespaar an einem Abgrund balanciert. Amelia Scicolone mit einem quecksilbernen Sopran, dem vögelchenhafte Virtuosität abverlangt wird, ist eine so adrette wie energische Heldin (Doris Day sah anders aus, hätte die Rolle aber vermutlich ähnlich aufgefasst), Patrick Kabongo mit einem unermüdlichen Schönklangtenor macht unterm moderaten Monsterlanghaar klar, warum Zemira bei seiner Stimme sogleich aufhorcht.

In Lowerys Zauberschloss geht es tüchtig wunderlich zu. Am Anfang spielt er mit den Größenverhältnissen. Den Vater von Zemira, Thomas Berau als sonorer Dauerbankrotteur, und den Diener Ali, den kecken Tenor Raphael Wittmer als Überbleibsel aus der puren Rummelkomödie, lässt er zunächst in der Welt eines Riesen landen. Mit Riesenpuppenkopf ist Zemira als hilfreiches Elfchen bereits anwesend. Nachher rückt sich das zurecht, dafür ist am Ende eines Laubengangs die knallbunte Variante des „Endes der Welt“ aus dem Schlossgarten von nebenan zu sehen. Eine symbolische Illusion für die hier waltende Stimmung: Nimm dich in Acht, trau deinen Augen nicht. Aus Steinen wachsen Aronstäbe (riechen schlecht, sind giftig, hier stimmt echt etwas nicht). Azor muss eine Art von Sisyphos-Tätigkeit verrichten, sieht ulkig aus, ist aber gewiss ein Mist. Es gibt eine hier stumme Fee, beide Frauen bemuttern Azor durchaus ruppig.

Die Balletteinlagen werden unter anderem von fünf Disney-Zwergen getanzt. Ja, klar, das ist auch richtig albern. Erst recht, wenn das Finale – Azors Rückverzauberung in einen reizenden Fußballgott – in einem Stadion stattfindet. Lowery hat aber selbst dieses Stadion auf Theaterprospekte gemalt, ebenso wie die Autobahnbrücke, die ebenfalls zum Schauplatz wird. Ein Fußballballett zum Abschluss, als grinsendes Maskottchen bleibt Zemiras Vater zurück. Einer verliert immer, erst recht auf dem Rasen, wie uns gegenwärtig besonders bewusst ist.

Schlosstheater Schwetzingen: 10., 11., 13., 14., 16. Juni. www.nationaltheater-mannheim.de