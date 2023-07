„Yoroboshi“ beim Theater der Welt: Die Tränen einer Puppe

Von: Judith von Sternburg

Der Billig-Barbie Elly geht es gar nicht gut in Satako Ichiharas rabiater Satire „Yoroboshi“. Foto: Satoko Ichihara © Satoko Ichihara

Satoko Ishiharas krasses Stück „Yoroboshi“ beim Theater der Welt.

Das Drastische und absolut Freche von Satoko Ichiharas „Yoroboshi: The Weakling“ erschließt sich auch ohne tiefere Kenntnis des japanischen Bunraku-Puppentheaters. Man wird die Tradition trotzdem mitspüren im Vortragston der Schauspielerin Sachiko Hara, die in einem klassisch-pompösen Singsang nicht nur eine satirische und Tabus sprengende Horror-, Porno- und Splatter-Geschichte verliest, sondern diesen pathetischen japanischen Ton auch noch ins Deutsche bringt (der deutschsprachige Teil des Publikums muss sozusagen erst begreifen, dass es alles versteht). Und es lässt sich immerhin ahnen, wie die japanische Autorin und Regisseurin auf die Keckheiten, die sie hier bereithält, noch einen draufsetzt für ein traditionsbewusstes Bunraku-Publikum.

Am letzten Wochenende von Theater der Welt war „Yoroboshi“ in den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt zu sehen. Auf der Bühne zwei Puppenspieler und zwei Puppenspielerinnen, die die einfachen Gliederfiguren vor sich geschnallt tragen. Die altvordere Legende eines Kindes, das von der Stiefmutter schlecht behandelt wird und sich erblindet als Bettler durchschlagen muss, wird ein wenig umgeformt. Angefangen damit, dass der Koitus zwischen Puppen wie auch die „Geburt“ einer neuen Puppe in ihrer Simplizität sowie Komplexität einmal zu Ende gedacht sind – während sich die Ereignisse sonst eher überschlagen –, gestaltet sich auch der weitere Verlauf finster.

Das hübsche „Söhnchen“ des arglosen Baustellenwärters und seiner bald in eine Kiste namens Sarg gesteckten Frau, wird von der windigen neuen Geliebten des Mannes schwer misshandelt und landet in einem Massagesalon, der noch weitere Dienste anbietet. Just hier taucht wiederum sein trauriger Vater auf, findet sich im genderfluiden Angebot überhaupt nicht zurecht und bucht ausgerechnet das eigene Kind.

Pinocchios Melancholie

Das Spiel ist ruhig und in seinem Hantieren mit den interessant uninteressanten Puppen eine Art professionelle Verhohnepiepelung von Professionalität. Aufkommende Melancholie – die Melancholie über die Schlechtigkeit der Welt, aber auch die Pinocchio-Melancholie inklusive des nicht von allen Puppen geteilten Wunsches, ein Mensch zu sein – wird sofort konterkariert von Sex, Gewalt, sexueller Gewalt und Blut. Puppen sind nicht die schlechteren Menschen, aber weiß Gott auch nicht die besseren. Zu seiner eigenen Puppe, einer Billig-Barbie namens Elly, ist dem Puppen-Sprössling auch nichts besseres eingefallen, als ihr die Arme auszureißen. Brutal wie sich „Yoroboshi“ bei alledem über bürgerliche Träume von der kleinen Familie lustig macht, eindrucksvoll, wie das noch heute ausgezeichnet funktioniert.

Neben der tüchtig als Monsterbarbie aufgetakelten Sachiko Hara hockt die Musikerin Kakushin Nishihara mit einer japanischen Laute und schrägt die Traditionen auch musikalisch böse an.