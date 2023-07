Von Scham und hundert Kreaturen

Von: Marcus Hladek

Teilen

Haut nicht alle um: „Wstyd“. Foto: Mauryoy Stankiewicz © Mauryoy Stankiewicz

Theater der Welt II: „Wstyd“ in den Kammerspielen und „Night March of Hundred Monsters“ im Bockenheimer Depot

Bestenparade oder gestyltes Schaufenster? Jeder Auflage des Wanderfestivals Theater der Welt, ausgerichtet vom Internationalen Theaterinstitut ITI, ist durch wechselnde Festivalleitungen eine Prägung mitgegeben. Diesmal fiel die Wahl auf Chiaki Soma aus Japan, die von ihrer Zeit als Kopf des Kunst- und Theaterkollektivs Arts Commons Tokyo zehrt. Die Professorin der Tokioter Kunsthochschule kuratiert und produziert in halb Asien Arbeiten, die Theater und Medienkunst oft mit dem kreuzen, was man „AR & VR“ nennt, virtuelle und „augmented“ (erweiterte) Realität (siehe Artikel auf der gegenüberliegenden Seite). VR-Brillen lassen uns passiv in ganz andere Welten eintreten, während AR an unserer Realität ansetzt, diese um virtuelle Elemente ergänzt und uns eher aktiviert. Nach drei Stücken, „A Conversation with the Sun“ aus Thailand, „Wstyd (Scham)“ aus Polen und „Night March of Hundred Monsters“ aus Singapur, wird greifbarer, was die Privilegierung einer VR/AR-Schiene und ähnlicher Künste fürs Theater mit sich bringt.

Soziologisch Vererbtes

Beginnen wir mit Gosia Wdowiks „Wstyd“ in den Kammerspielen, einer Produktion für das Nowy Teatr Warschau und das Campo in Gent. Drei Generationen Frauen begegnen auf Initiative der Tochter und Regisseurin Fragen nach der soziologischen Erblichkeit von Scham. Was opferten Oma, Mutter, Tochter, um ihr zu entkommen? Für Wdowik ist es der Schlussstein einer Trilogie der Gefühle (zuvor: Furcht und Wut), was die Sache zum psychologisch-kathartischen Kammerstück macht.

Wdowik bezieht sich auf Didier Eribon, Autor des Buches „Rückkehr nach Reims“. Nicht Homosexualität wie bei ihm, nur die Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen auf dem Land ist ihr Thema. Formal gleicht „Wstyd“ den technikaffinen Collagen zwischen Essay und Drama und dokumentarischen Stoff-Auslotungen, wie man sie von Rimini Protokoll kennt. Damit ist „Wstyd“ in Europa State of the Art, haut aber nicht mehr so richtig vom Hocker, egal wie hübsch Wdowik mit Magdalena Cielecka als Erzählerin im roten Kleid und Erzählstimme im Off spielt.

Wdowiks Bühnen-Alterego sitzt abgewandt am Schreibtisch rechts vorn und tut sich als Intellektuelle im Rolli beim Abhören von Notaten der Mutter am Laptop (Beckett lässt grüßen) Erinnerungswelten an, die sich um sie herum auftun. Mehr als Kleiderständer, Licht- und Kostümwechsel, „geräucherte“ Fotos, das Nebeneinander von jungem und altersmürbem Fleisch sowie Videos mit Gesprächen der Tochter in Mutters Küche oder einer Autofahrt aufs Land zur Wurzel allen Übels braucht es nicht. Halt, da wäre noch der Kunstkniff, eine Darstellerin in Mutters Küche zu setzen, was Unbehagen zwischen die Realitätsebenen streut. Das Gebräu: ein Selbstläufer. So lautet auch ein Einwand, den man dagegen erheben kann.

Gänzlich anders nimmt sich „Night March of Hundred Monsters“ im Bockenheimer Depot für uns aus. Wie „Conversation with the Sun“ kommt dieses Welttheaterstück ohne anwesende Darstellende aus, doch setzt es nicht auf VR, nur auf einen vierteiligen Stationen-Parcours mit animierten Manga-Videos und Filmzitaten, während uns in Sachen Monster einer vom Pferd erzählt wird.

Ist das Fehlen physischer Präsenz das einigende Muster? Ist Japan, das Land der Noh- und Kabuki-Dramen, der Schauspieler verlustig oder hat sie alle in die Tonspur verbannt? Hat das Budget nicht gereicht? Keins davon. Was sich in „Night March“ manifestiert, ist das Überwiegen medialer Genres als Programm. Liegt das Heil des Theaters für Chiaki Soma in der Selbstreduktion als Theater?

Yokai in aller Buntheit

Der große Unterschied, der Ho Tzu Nyens „Hundred Monsters“ weit unter Apichatpong Weerasethakuls „Conversation with the Sun“ rangieren lässt: Es geht nicht einmal um eine kosmische Erfahrung als „dramatisch“ Ganzes. Nichts Verblüffendes eint den viermal ansetzenden Katalog japanischer Yokai (Geister). Dargeboten in aller Buntheit von Manga-Figuren, löst diese Bühnenkunst, die keine sein will, eher triviale Belustigung aus. Es sei denn... Es sei denn, der europäische Blick verzerrt alles. Ist dem so?

Teil 1 präsentiert uns den „Nachtmarsch“ auf zwei Projektionsflächen als Parade populärer Geisterwesen. Die eine zeigt einen träumenden Samurai. Auf der andern defiliert unter Albtraumgeräuschen (Musik: Aki Onda) das Sammelsurium japanischer Nachtmahre in Comic-Design: Fratzen, Drachen, Tiger, Hybridwesen, brennende Würmer, ein selbstspielendes Saiten-Raubtier, Amöben, Laternen, Einbeiner, Phönix, Seemonster und Kopfbäume, Sonnenräder und, und, und. Putzige Wesen vor einer Einöde, die einer alten Karte als Bewohner ferner Länder entnommen sein könnten. Drei weitere Stationen buchstabieren das je weiter aus, geben den Monstern Namen und Attribute, aber auch eine kritische Wendung. Denn das anhaltende Erfinden neuer Yokai verknüpft das Stück mit Institutionen japanischer Geheimdienste, einstigen Kriegshelden und der antikolonialen Befreiungsideologie Japans im 2. Weltkrieg.

Was für uns wie triviale Kinkerlitzchen aussieht, trieft demnach hintergründig von blutiger Realgeschichte. Als Europäer mag man diese vielgestaltige religiöse Welt mit Europas antikem Polytheismus vergleichen. Teilen die „Hundert Monster“ nicht vieles mit unseren Nymphen, Satyrn und wie sie alle heißen? Der große Pan ist tot, die Orakel schweigen – so Europas Erfahrung am Ende der Antike, obwohl die Götterwesen doch nur dämonisiert wurden, ohne übrigens ihre Existenz zu leugnen. Nun, in Japan und Indien wesen sie munter fort. Was wäre daran trivial?

Bockenheimer Depot , Frankfurt: noch heute und am 4. Juli. theaterderwelt.de