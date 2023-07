Tumult beim „Theater der Welt“ – Das wollen sie sich nicht anhören

Von: Sylvia Staude

Catarina und der Mann (mit Schlips), den sie nicht erschießen möchte. Foto: Joseph Banderet © © Joseph Banderet

Festival „Theater der Welt“ im Schauspiel Frankfurt: Beim portugiesischen Stück „Catarina und Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ kommt es zu Tumult im Publikum.

Mehr als zwei Stunden lang sind auf der Bühne des Frankfurter Schauspiels Argumente ausgetauscht worden, ob es angemessen sein kann, eine bedrohte Demokratie mit Gewalt zu retten – konkret: Faschisten zu erschießen –, oder ob jeder und jede das Recht haben muss zu sprechen, selbst wenn dieses Sprechen Hass und Gewalt auslöst. Seit einst eine Frau namens Catarina ihren Ehemann erschossen hat, weil er untätig zusah, wie eine Frau getötet wurde, pflegen ihre Nachkommen im nunmehr 74. Jahr die Tradition, sich zum Festessen zu treffen, einen sorgfältig ausgewählten Faschisten zu töten und unter einer weiteren jungen Korkeiche zu begraben. Es gibt schon einen Hain.

Da schert die junge Catarina, die erstmals die Tradition fortsetzen soll, aus (alle hier, auch die Männer, heißen Catarina und tragen Kleidung, die eine portugiesische Frau vor 74 Jahren getragen haben könnte): Diese Catarina jedenfalls kann, will den gekidnappten Politiker nicht erschießen. Sie fragt, „ob Töten nicht falsch ist“.

Mehr als zwei (gelegentlich auch etwas zähe) Stunden lang hat eine Theatergruppe aus Lissabon im Schauspielhaus ein Stück des portugiesischen Regisseurs und Dramatikers Tiago Rodrigues gezeigt, da stürzt ausgerechnet bei einem Festival, das „Theater der Welt“ heißt, ausgerechnet beim eigentlich doch ausgebufften Frankfurter Publikum, die vierte Wand abrupt ein.

Von links oben ruft ein Mann „Shut up!“, was er dann noch ruft, erregt, ist rechts unten im Zuschauerraum nicht zu verstehen. Aber ein gar nicht kleiner Teil des Publikums steht nun auf, manche drehen der Bühne demonstrativ den Rücken zu, es wird gebuht, gepfiffen, getrampelt, um den Schauspieler zu übertönen, der seit etwa 20 Minuten die Rede eines rechten Politikers hält. Der Schauspieler spricht einfach weiter – der Text ist ohnehin zu lesen, er wird in englischer und deutscher Übersetzung eingeblendet. Kleine Teile werden auf den Darsteller geworfen, es handelt sich um harmlose Ohrenstöpsel, die es am Eingang wegen einiger Platzpatronen-Schüsse gab. Ein Mann klettert sogar auf die Bühne, wirkt aber dann ratlos, was er nun tun soll, ein, vermutlich, Techniker des Schauspiels stellt sich ihm in den Weg und kann ihn nach einer Weile offenbar überzeugen, wieder hinunterzusteigen.

Was ist da passiert zum Ende des Stückes „Catarina und Von der Schönheit, Faschisten zu töten“, das eingeladen wurde zu Theater der Welt und auch schon bei den Wiener Festwochen zu Gast war? Und hat die Gruppe, hat Regisseur Rodrigues eine Reaktion, vielleicht sogar eine heftige, einkalkuliert?

Rede mit rechter Hetze

Lang jedenfalls, erschöpfend lang ist die Rede des Mannes, der dem Tod entkommen ist, weil sich die eine Catarina vor ihn gestellt hat, weil sich dann alle Catarinas bis auf einen gegenseitig erschossen haben. Er spricht ins Publikum, wie er seine Wähler ansprechen würde (natürlich ungegendert). Alle rechten Hetz-Klischees klappert er ab, von den Migranten, die er als nur Dreck machende „Schwalben“ bezeichnet, bis zu den Frauen, die zu Hause doch viel besser aufgehoben wären. Von den Medien, denen man Zügel anlegen müsse, bis zum Dank an die Polizei, die die Sicherheit der Portugiesen garantiere. Für die Rede eines AfD-Politikers müssten in diesem Text die portugiesischen nur gegen deutsche „Patrioten“ ersetzt werden.

Und dann wollte eine ziemliche Zahl diese Rede nicht mehr still ertragen. Schien zu vergessen, dass es sich um Theater handelte, um einen Schauspieler, den sie niederbuhten, mit Ohrenstöpseln und Papierknäueln bewarfen. Zu groß war das Bedürfnis zu markieren, dass man nicht einverstanden ist mit diesen Aussagen an der Grenze zur Volksverhetzung, dass man auf der richtigen Seite steht.

Am Ende, nach zweieinhalb Stunden, war das Publikum gespalten, aber eben nicht über die eigentlich verhandelte Frage, ob das Töten ein Mittel zum Zweck sein darf: die einen gingen, noch erregt, die anderen applaudierten so kräftig, dass man es auch als Entschuldigung an die Gäste sehen konnte.