Tanzstück „Orbis“ in Gießen – Auf den Linien des Lebens

Von: Sylvia Staude

Teilen

Welchem Zeremoniell folgen diese Menschen? © Rolf K. Wegst

Paula Rosolens fein konzentriertes Tanzstück „Orbis“ im Gießener Stadttheater.

Auch am Stadttheater Gießen hat sich mit dem Wechsel der Intendanz – auf Cathérine Miville folgte zu Beginn der Saison Simone Sterr – die Sparte Tanz verändert. Nach 20 Jahren in Gießen leitet Tarek Assam nun „Tanz Harz“ in Halberstadt/Quedlinburg. Am Stadttheater ist Constantin Hochkeppel künstlerischer Leiter der Sparte geworden, der aus dem Physical Theatre kommt, dem Bewegungstheater. Gern arbeitet er auch mit Text, mit Sprache.

Als Gast hat jetzt die an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ausgebildete Choreografin Paula Rosolen in Gießen fürs Kleine Haus ein Stück erarbeitet, dessen beträchtlicher Reiz darin liegt, dass man sich zuletzt fragt: Aber was haben diese fünf sich zeremoniell, aber auch kurios bewegenden Menschen hier eigentlich gemacht?

Zu einer zunächst flächigen, erst spät den Rhythmus betonenden Musik des bulgarischen Komponisten Emilian Gatsov (dazu kommt später ein wenig Purcell) gleiten drei Frauen, zwei Männer – alle in den gleichen schwarzen Reifröcken und Oberteilen – lange wie von Magneten gezogen über den roten Boden. Man sieht ihre Füße nicht. In gemessenem Tempo bilden sie Tableaus, verziehen keine Miene, ihre Hand- und Armbewegungen sind oft wie abgezirkelt, puppenhaft. Manches erinnert an höfische Tänze, aber fremd-seltsame Gesten brechen das auf.

Das Publikum sitzt an zwei Seiten, zwei goldumrahmte Türöffnungen gibt es an den anderen (Bühne und Kostüme: Rosolen). Die Tänzerinnen und Tänzer beginnen, hinauszugleiten, hineinzugleiten. Ihre Röcke müssen sie ein bisschen zusammenquetschen. Hier und da lugt jetzt auch ein Fuß in roter Socke heraus. Hier und da wird ein Kollege, eine Kollegin berührt und gestützt. Dann wird das Skelett des Reifrocks enthüllt, so dass auch die Beine zu sehen sind. Das schwarze Rundgitter dient nun ebenfalls zu diversen Spielchen, Verfremdungen, Ausbuchtungen des Körpers oder wird über den Kopf gezogen. Fast könnte man an Aliens denken.

Diese haben jedoch nichts Bedrohliches, scheinen vielmehr gemeinsam mit dem Publikum über diese Welt zu staunen. Und sich zu fragen, was sie hierher, in diesen stillen, konzentrierten Raum verschlagen hat – der trotz Gatsovs Musik still wirkt, die ebenfalls Atmosphäre vor den Effekt stellt. Denn diese 70-minütige Choreografie ist ebenso unaufgeregt wie intensiv. Die Bewegungen sind nicht besonders artistisch, durch das Gleiten entsteht zu Anfang die Assoziation, dass keinerlei Anstrengung nötig ist. Paradoxerweise wirken diese Menschen dennoch nicht kühl.

Paula Rosolen gibt dem Abend den Titel „Orbis“ und stellt ihm eine Zeile aus Henry Purcells „King Arthur“ voran: „Hurry, hurry, hurry, hurry on“. Nun müssen zwar die fünf Menschen in ihrem beschränkten Universum, in ihren die Dinge auch kompliziert machenden Reifröcken nicht sehr eilen, aber es muss doch immer weitergehen, vorangehen. Wie im richtigen Leben auch.

Stadttheater Gießen, Kleines Haus: 26., 30. Juni, 7. Juli. www.stadttheater-giessen.de