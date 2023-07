Tanzstück „Nostalgia“ – Rückwärts, nach vorne

Von: Marcus Hladek

Das Tanzensemble als menschliche Konstruktion. Andreas Etter © Andreas Etter

Mainz II: „Nostalgia“, ein wunderbares Tanzstück von Guy Weizman und Roni Haver als Teil ihrer Reihe „Human Odyssey“.

Die Geschichte, sagt man, reitet auf toten Gäulen. Solch ein Gaul kreist auch auf der Drehbühne (Bühnenbild: Ascon de Nijs) zum neuen, ziemlich wunderbaren Tanzstück des Choreografenpaars Guy Weizman und Roni Haver bei tanzmainz, ergänzt um andere Objekte im Abrissstadium: Tisch, Klavier, Bett, Lampe, Sessel. Vorn und hinten verteilt ums Bühnenkarussell: das Publikum.

Ihr neues Stück von 60 Minuten ist Teil der „Human Odyssey“-Reihe von Guy & Roni, also: die großen Fragen des Lebens. „Nostalgia“ bedeutet Heimweh und wehmütige (Kindheits-)Erinnerung, es lockt aber auch auf ungeplante Pfade der Assoziation. Wer etwa Andrej Tarkowskis Film „Nostalghia“ vor Augen hat, dem kommt der von Elad Cohen in die Komposition einbezogene Summ-Chor aus Teenietagen russisch gemütsschwer vor. Der Schneefall auf offener Bühne erinnert in einem Aufwasch damit an die Schlittenfahrten vor der 1917er Revolution aus „Doktor Schiwago“.

Ein „halbes“ Pferd auf der Drehbühne unter einem Strahlenkranz Neonröhren, Vorderbeine und Bauch prothetisch ersetzt, farblich zwischen Grünspan und Taubenkot, weckt den Gedanken an ein Karussell: Thema Kindheit und Verklärung. Es verweist aber auch auf die Geschichte und die Reiterstatuen ihrer Selbstdarsteller von Donatellos Gattamelata bis Putin, dem sibirischen Reiter. Kein Zufall, dass die zwei Tänzerinnen und fünf Tänzer auf dem Mittelpodium zu Statuengruppen oder sepiablassen Fotos erstarren.

Ein Spiel der Allegorien

Das Drehmoment bildet die Zeit, die Uhr ab. Das Kreisen der Tänzer und Tänzerinnen, die im Stroboskop-, Blau-, Grün- und Rotlicht manisch rückwärts rucken, gleicht teils Stummfilmen, teils den Figurenspielwerken alter Rathausuhren. Ein Spiel der Allegorien ist das, in Wehmut getaucht wie die beige-leinenen Corsagen und Kostüme alten Stils aus dem Fundus, in die Joris Suk das Septett kleidet. Mehr als einmal konstruiert man sich einen Ausflug auf den Dachboden.

In „Nostalgia“ stellen sich Guy & Roni dem Erinnern als Bewahrung und Konstruktion, weshalb sie in der großgewachsenen Nora Monsecour eine stumme Erzählerin/Conferencière einsetzen und andere Tänzer und Tänzerinnen mit stummen Lippen auf uns einreden. Monsecour, die in Jaume Luque Parellada ein romantisches Gegenüber und in der tollen Cassandra Martin eine Springfloh-Ergänzung zur eigenen Eleganz erhält (verwegen, wie Martin auf dem toten Ross galoppiert), darf am Anfang mit weißen Graffiti den Bühnenboden bemalen und beschriften: ganz die Chronistin. Die Kontraste sind groß, auch Raves und Tango auf dem Bandoneon gibt es. LPs knistern.

Ein Anstoß zur Themenwahl des Choreografenpaars war der Tod der jeweiligen Eltern. Obgleich sie kein Holocaust-Stück im Sinn hatten, lassen O-Töne von Roni Havers deutsch-jüdischer Großmutter Fanni Bloch, die von ihrem Weg nach Jerusalem erzählt, daran denken. Nicht an rosa Elefanten denken wollen funktioniert nicht. Mainzer Erinnerungen stellen sich daneben. Exil und Wehmut sind übrigens auch ein klassisches Tänzerlos. Ein herrlich rundes, reiches Stück auf dem hohen Niveau von Guy & Roni.

Staatstheater Mainz: 5., 7., 11., 16. Juli. www.staatstheater-mainz.com