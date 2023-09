Tanzdirektor von Tanz Kassel: „Wir schicken keinen Tänzer mit Schmerzen auf die Bühne“

Staatstheater Kassel

Thorsten Teubl, Tanzdirektor am Staatstheater Kassel, über die Vorteile des kuratorischen Modells und eines Ensembles, in dem alle an einem Strang ziehen.

Herr Teubl, Sie sind als Tanzdirektor in Kassel so etwas wie ein Kurator, ähnlich wie Ihre Kollegen beim Hessischen Staatsballett und am Staatstheater Mainz. Das scheint das Modell der Zukunft zu sein. Liegt es daran, dass man keine Choreografinnen oder Choreografen mehr findet, die sich auch die Verwaltung einer Bühnensparte ans Bein binden wollen?

Ich glaube, dass es verschiedene Gründe hat. Wenn man von Diversität und Vielfalt sprechen möchte, dann hat auch das Publikum ein Recht darauf, Stücke in der ganzen Bandbreite zu sehen. Wie will ein Publikum einen Geschmack entwickeln, wenn es nur eine einzige Handschrift sehen kann? Das Publikum soll verschiedene Sachen sehen und auch mit uns darüber sprechen können. Diese Gespräche sind interessant, weil es nicht um gut oder schlecht geht, sondern um Diversität. Mit dem Neuanfang am Staatstheater Kassel unter Intendant Florian Lutz 2021/22 und der Entscheidung für ein kuratorisches Modell haben wir die Chance bekommen, viel mehr Choreografen zu zeigen. Dass wir eine viel größere Menge an künstlerischer, kreativer Leistung bekommen. Auch von Choreografen, die früher nie die Chance gehabt hätten, gezeigt zu werden. Das finde ich wichtig. Und auch für die Tänzer ist es ein großes Geschenk, mit unterschiedlichen Choreografen zu arbeiten, einen anderen Stil erfahren zu dürfen, auch im Kopf eine Abwechslung zu haben. Das ist sehr anstrengend, es ist anstrengender, als mit einem einzelnen Choreografen über einen langen Zeitraum zu arbeiten. Es ist im Kopf und im Körper eine große Umstellung.

Das scheinen gute Gründe zu sein.

Ich denke auch, dass es für den Theaterbetrieb einen großen Vorteil hat, weil Kuratoren in der Regel Menschen sind, die mit einem solchen Betrieb umgehen können, die wissen, wie man kalkuliert, die andere Voraussetzungen haben, gleichzeitig die Fachkenntnis für den Tanz. Ich bin nur Kurator, ja, aber ich kann auch rechnen, mich um Akten kümmern und ich kann Leute ins Haus holen. Das Publikum zu begeistern, das ist durchaus wichtig in der heutigen Zeit. Und für den zeitgenössischen Tanz ist es ein großes Geschenk, wenn sich Kontraste entwickeln, wenn Konträres zu sehen ist.

Haben Sie das Gefühl, Sie können aus einer Fülle von Künstlerinnen und Künstlern schöpfen?

Die Fülle ist groß, ja. Das beweisen wir in Kassel auch. Wir haben in der letzten Spielzeit, wenn man die choreografische Werkstatt dazunimmt, für die sich die Tänzerinnen und Tänzer bewerben mussten, 15 unterschiedliche choreografische Handschriften gezeigt. Das ist für das Publikum toll und es folgt uns auch. Es ist ein großer Glücksfall.

Aber Sie haben wahrscheinlich Beschränkungen, schon allein durch die Größe des Ensembles.

Wir haben natürlich eine Beschränkung aufgrund der Größe der Company, das ist klar. Auch ein Budget, das deutlich unter dem liegt, das manch andere Tanzensembles haben. Mein Weg, damit kreativ umzugehen, war zum Beispiel, dass wir eine junge, eine „Education Company“ gegründet haben. Es waren jetzt acht, nächste Saison werden es weniger sein, Interns aus unterschiedlichen Ensembles, die aus Israel, den Niederlanden, Österreich und Schweden kommen. Das hat zwei Vorteile: Für uns, dass die Company größer wird, stabiler bei Krankheitsfällen. Aber es hat für die jungen Tänzerinnen und Tänzer den Vorteil, dass sie sich unglaublich schnell sehr stark entwickeln. Weil sie nicht nur das Training und die Proben mitmachen müssen, sondern auch Vorstellungen tanzen. Aber dieses Jahr hatten wir auch zwei, die gesagt haben: das ist zu viel für uns, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Sie haben sich entschieden, nochmal zu studieren. Sie sind so jung, dass man das auch noch tun kann. Aber es ist toll, diesen jungen Menschen beim Wachsen zuzugucken. Ihre Professoren sagen oft: wir erkennen sie gar nicht wieder. Denn sie haben plötzlich eine ganz andere Qualifikation. Es funktioniert.

Gibt es andere Vorteile in Kassel?

Wir haben hier sehr gute Arbeitsbedingungen. Ein Team, das sehr offen ist, das den Willen hat, sich ganz hinzugeben. Das ist für uns alle eine Win-win-Situation, weil wir sehr viel in der Diskussion, im Dialog besprechen können. Auch was spartenübergreifende Produktionen angeht. Die Tänzer sind ja auch in anderen Sparten, im Schauspiel zum Beispiel. Aber nicht, wie es früher war, etwa Tabletts zu tragen in der Oper, Staffage zu sein. Das entspricht nicht dem, wofür ein Tänzer ausgebildet ist.

Wie finden Sie die Choreografinnen und Choreografen? Reisen Sie viel, lassen Sie sich Videos schicken?

Ich reise viel. Wir bekommen auch viele Videos. Wir zoomen relativ viel, so hat man unkompliziert die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Ich habe aber in den letzten 20, 25 Jahren auch viele Künstler kennengelernt, die ich beobachte über lange Zeit. Und es ist schön, wenn man Geburtshilfe leisten kann. Mir geht es nicht um die großen Namen. Die sind auch wichtig für ein Publikum, für eine kuratorische Setzung. Andonis Foniadakis Stück war seine erste abendfüllende Produktion in Deutschland, jetzt ist er überall zu sehen. Es ist auch für die Company gut, wenn sie mit großen Namen getanzt hat. Aber es ist spannender, No-Names zu entdecken, auf das zu schauen, was es noch zu entdecken gilt.

Sie schauen gezielt nach unterschiedlichen Handschriften?

Zur Person: Thorsten Teubl studierte Musik- und Theaterwissenschaft, außerdem Musiktheaterregie in Hamburg an der HfMT bei Götz Friedrich. Neben Tätigkeiten als Spielleiter, Regisseur und künstlerischer Leiter an verschiedenen deutschen Theatern absolvierte er ein Kulturmanagement-Studium. In Kassel war er bereits von 2008 bis 2018 Stellvertretender Leiter des Tanztheaters , ging dann nach Linz, schließlich nach Chemnitz. Von dort aus kehrte er mit der Saison 2021/22 als Tanzdirektor zurück nach Kassel. Die erste Tanz-Premiere der Spielzeit ist am 14. Oktober ein „Nussknacker“ von den United Cowboys aus den Niederlanden.

Ja. Es ist eine kuratorische Strategie dahinter, die des Kontrasts, der Ergänzung. Es ist wichtig, dass man dem Publikum versucht Choreografen zu zeigen, die aus einem ganz anders geprägten kulturellen Umfeld kommen. Wir hatten kürzlich den Abend „Battleground“ mit einer Choreografin aus China, Hou Ying, und einem Choreografen aus Indien, Ashley Lobo, wo auch ganz verschiedene Theatertraditionen, Arbeitsweisen aufeinanderstoßen. Das ist auch ein Abenteuer. Der Abend steht sehr im Kontrast zu dem, was wir vorher gemacht haben. Es ist schön, diese vielfältige Stilistik zu erleben.

Da Sie Andonis Foniadakis erwähnt haben – haben Sie auch manchmal das Gefühl, jemanden entdeckt zu haben und dann wird er bekannt und Ihnen weggeschnappt?

Das geht ganz schnell. In der ersten Spielzeit hatten wir Maciej Kuzminski, bei Sita Ostheimer geht es auch ziemlich rund. Wir sind eine Talentschmiede, ja, das ist so. Das ist einerseits bitter, andererseits schön. Und die Choreografen kommen auch wieder zu uns, weil sie sich in die Company verliebt haben, sehr gut mit ihr zusammengearbeitet haben. Wir haben nicht das große Geld in Kassel, ja, aber wir haben das Umfeld. Es ist auch die Frage, wie man mit Menschen arbeitet, es geht um das Gemeinsame, die Persönlichkeiten, das Ensemble. Das in zwei Spielzeiten auf hohem Niveau zusammengewachsen ist. Ich bin sehr stolz auf sie alle.

Was hält diese Tänzerinnen und Tänzer in Kassel?

Ich glaube, das kuratorische Modell, die Unterschiedlichkeit, der Teamgeist von Tanz Kassel, ein bisschen auch die Stadt Kassel selbst. Wir haben außerdem ein Umfeld, in dem sich gut arbeiten läst, ein Unfallpräventionsprojekt, Kontakt zu einem tanzmedizinischen Zentrum, ein Physiotherapie-Team, Sportmassage. Wenn sich ein Tänzer verletzt, ist er sofort in sicheren Händen. Wir können vielleicht keine großen Gagen bezahlen, haben aber ein sicheres Arbeitsumfeld. Wir schicken keinen Tänzer mit Schmerzen auf die Bühne.

Das ist nicht überall so?

Auch im zeitgenössischen Tanz gibt es diese hierarchischen Systeme. Wir versuchen, auf Augenhöhe und sehr viel mit den Tänzern zu sprechen, wir haben regelmäßige, fast wöchentliche Meetings mit ihnen. Das beansprucht viel Zeit, aber es lohnt sich, weil alle schlussendlich an einem Strang ziehen. Konflikte, wie sie in großen Ensembles vorkommen, die nicht ausbleiben, wo Menschen zusammenarbeiten, haben wir gar nicht, weil wir die Probleme versuchen an der Wurzel zu packen und gemeinsame Lösungen zu finden. Wir stellen den Tänzern auch die Choreografen vorher vor, fragen sie, was sie davon halten. Um sie in den Findungsprozess einzubeziehen.

Hatten Sie auch schon Stücke, die beim Publikum durchgefallen sind?

Nein. Bei „Battleground“ hatte ich Sorgen, das ist vielleicht ein wenig spröde, konzentriert, das muss man wirklich aushalten können. Aber wir hatten ein volles Haus und Standing Ovations. Es ist ein wohlwollendes, aufgeschlossenes, aber auch anspruchsvolles Publikum. Wir haben ein großes Einzugsgebiet und sind in der Situation, dass Tänzer und Publikum damit glücklich sind, was wir machen.

Was haben Sie für einen Eindruck, wo sich der zeitgenössische Tanz hinbewegt? Gibt es einen dominierenden Stil?

Einerseits findet eine Konzentration statt auf einige Choreografen, Sharon Eyal, Hofesh Shechter, aber ich glaube auch, dass viele Talente aus der freien Szene in die Theater vordringen werden. Und dass es um eine sehr physische, tänzerische Ausrichtung gehen wird. Das ist deutlich zu spüren.

Wenn Sie jemanden zum ersten Mal für eine Choreografie engagieren, schauen Sie dann bei den Proben, dass nichts schiefläuft?

Die Choreografen haben tatsächlich freie Hand, ich greife nicht ein. Man muss den Choreografen, wenn man sich für sie entschieden hat, vertrauen. Dieser Vertrauensprozess sieht so aus, dass wir regelmäßig sprechen, gemeinsam denken, gemeinsam arbeiten. Das hat sich in zwei Jahren eingespielt, man versteht, welche No-Gos es gibt. Es ist nicht immer einfach, zu vertrauen, meine Natur ist da anders, aber ich habe es gelernt.