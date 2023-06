Start von Theater der Welt – Und wir fliegen

Von: Marcus Hladek

Teilen

In Apichatpongs Weerasethakuls „A Conversation With the Sun“. Foto: Shun Sato © Shun Sato

Theater der Welt: Apichatpong Weerasethakuls „A Conversation With the Sun“

Große Kabelrollen sind bei der Alten Schlosserei in Offenbach abgestellt. Zwar haben sie mit dem Stück im Innern: „A Conversation With the Sun“, nichts zu tun. Weil Filmemacher Apichatpong Weerasethakul (Goldene Palme 2010) seinen Beitrag zum am Donnerstagabend eröffneten Festival „Theater der Welt“ nun aber so anlegt, wie er es tut, wirken sie wie für ihn bestellt. Sie gleichen Höllenhunden für sein Theaterstück von einer Stunde.

„A Conversation with the Sun“ macht aus dem Festival mit einem Schlag eine Theater-Messe, die auch für Technik-Schnickschnack gut ist. Gut so. Das Stück kommt ohne anwesende Schauspieler aus. In der ersten Hälfte sitzen oder streifen wir mit noch unbewehrtem Auge im Saal umher und gucken mal von einer, mal der andern Seite auf den Monitor in der Mitte (Bühne: Natchanon Pribwai). In der zweiten tragen wir VR-Geräte und tauchen in die virtuelle Realität von Katsuya Taniguchi ein. Wir selbst verflüchtigen uns zu Lichtpunkten. Das Holodeck aus „Raumschiff Enterprise“: hier ist es. Star-Trek-like auch die Sperr-Raster hier und da.

Der Regisseur kommt aus Chiang Mai im Norden Thailands und hatte Kooperation aus Japan. Wer seine Stadt kennt, wird auf Video einmal das Tha Phae Gate wiedererkennen. Im Film treten fünf Akteure auf. Einer, Tong, sitzt im wandlosen Haus im Wald am Schreibtisch und brütet vor sich hin. Die ältere Jenjira macht hinter ihm sauber. Vielfach schlafen die Personen oder sitzen redend, reden sitzend vor Hügeln wie bei Chiang Mai. Eine reale Vogelskulptur aus Neonröhren wird später VR-belebt wie der Phönix aus Quantenschaum und fliegt. Ein Mann mit Tattoos und Balaklava. Eine Menschenmenge hält eine Kreuzung in (scheint es) Bangkok besetzt. Heimliche politische Botschaft darin: Thailand ist heute eine maskierte, relativ milde Militärdiktatur, wo im Gefängnis landet, wer einen Geldschein mit dem Bild des Königs verbrennt. Kryptische Lauftexte: „Mein Name ist Saida. Ich träume von einer Stadt voll blinder Dichter... Anarchie/ Monarchie... Tempellichter... ein Avocadobaum.“

Begleitet von grollenden Naturgeräuschen, die gern zu Musik (Ryuichi Sakamoto) werden, tritt das Szenario unter VR-Auspizien in seinen höheren Aggregatszustand. Die Sonne entwächst als virtuelle Urgewalt dem Boden, auf dem wir vorläufig stehen. Man kann in sie eintreten: pures Licht wie um Dante im Himmel. Auch ich war nun da. Felsbrocken umschweben sie. Der Raum mutiert zur schroffen Kulthöhle mit affengestaltiger Monumentalskulptur. Hält das Lichtraster uns auf Kurs und meidet Kollisionen mit anderen Zuschauer-Lichtpunkten, so liegt das Hinreißende in unserem befristeten Dasein im exotischen Kunstraum, der bis zur kleinsten Schrunde im Stein detailliert ist. Wer sich draufsetzen will, landet auf dem Hintern. Zuletzt fällt der Boden unter uns zurück. Wir fliegen: Geistwesen aus Licht. Der Höhlenraum rotiert. Ein Wurf Sonnen zieht sich wie in Zellteilung auseinander. Ein berückend kosmisches Stück, das bei besserer Kenntnis des Buddhismus weitere Schichten an Welt(theater)reflexion offenlegen könnte.

Alte Schlosserei, Offenbach: noch am 1., 2., 8., 9. Juli. www.theaterderwelt.de