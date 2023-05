Staatstheater Wiesbaden: „gerade NOW!“ – Wirklich zärtlich sind sie nicht

Tanz

Von Katja Sturm

Das Hessische Staatsballett glänzt in Wiesbaden mit einem Duo von Marco Goecke und einem turbulenten Spaß von Martin Harriague.

Das stetig wechselnde Licht spiegelt sich in dem Schweiß, der nach und nach die nackten Oberkörper bedeckt. Im bläulichen Schein wirkt es, als hätte sich jeder einzelne Muskel der beiden in Brokathosen steckenden Tänzer selbstständig gemacht. In einem wie unkontrollierten Tempo verschieben sich die Segmente, ein nervöses Flattern, wie aus dem Inneren heraus, breitet sich aus. Die Hände fächeln so schnell wie Flügel. Dann wieder rucken die Arme und Köpfe, Finger krallen sich zusammen, Berührungen entwickeln zu viel Druck, um wirklich zärtlich zu sein.

Nur zwölf Minuten lang dauert der Pas de Deux von Ramon John und Marcos Novais im magischen Lichtdesign von Udo Haberland auf der Bühne des Kleinen Hauses im Wiesbadener Staatstheater. Genauso lange bannt das intensive Stück die Blicke. Die Augen können den vielen Zuckungen und Veränderungen, die von höchster Körperbeherrschung und Präzision zeugen, kaum folgen. Die typische, schräge Bewegungssprache Marco Goeckes, bei der man sich manchmal fragen darf, wie sie überhaupt vermittelt wird, ist bei „Midnight Raga“ unschwer zu erkennen. Sie widersetzt sich den klassischen indischen Klängen von Ravi Shankar und dem bluesigen Gesang von Etta James.

Die Choreografie, die 2017 für das Nederlands Dans Theater 2 entstand und nun von Goeckes Assistent Ludovico Pace mit dem Hessischen Staatsballett neu einstudiert wurde, leitet den Doppelabend des Ensembles, „gerade NOW!“, ein. Bruno Heynderickx, dem Künstlerischen Leiter und Direktor der Kompanie, wird dabei der Wunsch erfüllt, dass das Stück wechselweise und charakterverändernd erstmals auch von Frauen getanzt wird. Der Belgier hielt an dem Plan, das Duett aufzuführen, nach dem unappetitlichen Vorfall in Hannover im Februar fest, wo Goecke offenbar aus Frust über eine negative Besprechung der FAZ-Kritikerin Wiebke Hüster Hundekot ins Gesicht schmierte. Der 51-Jährige wurde in Niedersachsen als Ballettdirektor und Chefchoreograf entlassen; andere Häuser setzten Stücke des vielerorts hochgelobten Künstlers ab.

Heynderickx bezeichnet das Verhalten Goeckes als „inakzeptabel“, und der Wuppertaler werde sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Das sei jedoch kein Grund dafür, ein schon vorher entstandenes Werk auf den eigenen Bühnen zu „canceln“.

In der Landeshauptstadt und in der nächsten Saison auch am Darmstädter Staatstheater bleibt dem Publikum nur eine kurze Umbaupause Zeit, um sich aus dem fiebrigen Tanztraum zu lösen und auf etwas ganz anderes einzustellen: „Of Prophets and Puppets“ von Martin Harriague, schon 2022 in anderer Kombination zur Aufführung vorgesehen, coronabedingt jedoch verschoben, erweist sich als Mischung aus Schau- und Puppenspiel, in dem der auch für Bühne, Licht und Kostüme verantwortliche Franzose die Tanzelemente eher spöttisch dekorativ einsetzt. Zwei Personen der Zeitgeschichte werden in der knapp 50 Minuten langen Performance in einem fiktiven Talkshow-Duell in entsprechender Leuchtreklamen-Szenerie aufeinander losgelassen: der frühere US-Präsident Donald Trump, hier eine monströse, menschenhohe Figur mit auffällig blonder Tolle, und eine kleine, zierliche Greta Thunberg mit Zöpfen in wohlbekannter gelber Regenjacke.

Die Klimaaktivistin-Marionette, gebaut von Annie Onchalo, bringt ihre Anschuldigungen leise, aber bestimmt vor und wiederholt sie unaufhörlich, wie auf einer hängen gebliebenen Schallplatte. Den Rhythmus ihrer Worte und auch der ihres dominanten Gegenübers nutzt das Fernseh-Ballett als Impuls für einen neuerlichen Auftritt, bei dem sich mehr Individualität entfaltet, die Körper sich abseits formaler Phrasen wellen und biegen. Harriague legt weniger Wert auf ein innovatives Bewegungsvokabular und richtet den Fokus auf seine inhaltliche Kritik an der Klimakrise und oberflächlich unterhaltenden TV-Formaten.

Heraus ragt die Darstellung des queeren Moderators durch Ensemblemitglied Daniel Myers, der auf hohen Schuhen herumstöckelnd und in ähnlich schwarzem Glitzeroutfit wie seine tanzenden Kolleginnen und Kollegen das Publikum zu becircen versucht – und zu überspielen, dass er zunehmend die Kontrolle verliert. Eine Paraderolle für den vielseitig Talentierten, der in der turbulenten Produktion als einziger wirklich gefordert wirkt.

Staatstheater Wiesbaden: 1., 9. Juni. www.staatstheater-wiesbaden.de