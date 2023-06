„Spatz und Engel“ in Bad Vilbel: Sie bereuen ganz und gar nichts

Von: Katja Sturm

Antje Rietz (l.) und Tina Podstawa. Foto: EUS © EUS

„Spatz und Engel“ mit famosen Darstellerinnen bei den Burgfestspielen Bad Vilbel.

Sie scheinen sich nicht sehr ähnlich: Marlene Dietrich, die große, kühle Blonde mit der rauchigen Stimme und dem trockenen Humor, die es 1930 als Lola im Film „Der blaue Engel“ in ihrer Heimat zu Ruhm brachte und ihre Karriere später in Hollywood fortsetzte. Und die kleine, zierliche Edith Piaf, der „Spatz von Paris“, die, unter ärmlichsten Bedingungen geboren, mit ihrem Leben und der Liebe nur schwer zurechtkam, Alkohol und Drogen verfiel, mit ihren melancholischen Chansons aber auch bei anderen extreme Emotionen hervorrief. Die beiden Sängerinnen lernten sich 1948 in New York kennen; von da an verband sie eine innige Freundschaft, von der nicht verbrieft ist, wie weit sie ging. Die Deutsche war auf jeden Fall Trauzeugin der ersten Ehe der Französin.

In „Spatz und Engel“, einem musikalischen Theaterstück oder theatralischen Musikabend der beiden Autoren Daniel Große Boymann und Thomas Kahry nach einer Idee von David Winterberg, werden Fragmente des gemeinsamen Lebenswegs der beiden Diven durch Liedervorträge miteinander verbunden und fiktional ergänzt. In dieser Version, jetzt bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen zu sehen, landen die beiden kurz nach ihrer ersten Begegnung miteinander im Bett, und die vielseitig erfahrene Dietrich erweitert den Horizont ihrer 14 Jahre jüngeren Kollegin, deren Förderin und Unterstützerin sie in der Folge sein wird.

Regisseur Ulrich Cyran hat für die Rollen der beiden Protagonistinnen zwei famose Besetzungen gefunden: Antje Rietz, die mal im goldenen Glitzerkleid, mal im schräg abgeschnittenen Männeranzug, die Dietrich mimt, und Tina Podstawa im deutlich zurückgenommeneren schwarzen Kleid, versuchen nicht, die populären Damen zu imitieren. Sie erinnern in vielerlei Hinsicht an diese, nehmen Elemente auf, die man mit ihnen verbindet, und auch ihre starken Stimmen sind charakterlich angepasst. Doch sie entwickeln eigene Identitäten.

Dazu zwei Clowns

Das Bühnenbild von Dorothea Mines besteht, passend zu den herausragenden und sich zur Schau stellenden Künstlerinnen, überwiegend aus einer Art Laufsteg. Alexandra Hacker und Henning Kallweit nutzen diesen, wenn sie mal nicht mit Kameras herumzucken oder als Gäste der Gerüchteküche tratschen, als Klettergarten. Bunt gewandet und doch mit weißen Handschuhen und maskenhaften Gesichtern an Pantomimen erinnernd, turnen die beiden Clowns auf und unter dem Podium herum, bewegen sich ständig irgendwo mit ausladenden Gesten, schauen zur Türöffnung im Hintergrund herein oder laufen hinten vorbei. Das raubt etwas vom Raum dessen, was eigentlich die Qualität des zweistündigen Stücks ausmacht: die Fokussierung auf die beiden Frauen im Rampenlicht, ihre Auftritte mit bekannten Gesangsnummern wie „La vie en rose“, „Non, je ne regrette rien“ oder „Sag mir, wo die Blumen sind“.

Horst Maria Merz am Klavier und Vassily Dück mit seinem Akkordeon untermalen diese nicht nur; sie zaubern, rechts und links auf der Bühne sitzend, in die Wasserburg die jeweils notwendige Atmosphäre. Die zusätzlich mit gedämpftem Licht erzeugte Düsternis und der Donner um einen schicksalhaften Flugzeugabsturz herum wirkt ergreifend erdrückend.

Bei der kurzen Reise in die Vergangenheit hilft es, etwas mehr über die Biografie der beiden Hauptfiguren zu wissen. Doch so oder so: Es ist ein auch hörbar mitreißender Abend.

Burgfestspiele Bad Vilbel: Termine bis 5. August. kultur-bad-vilbel.de