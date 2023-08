Salzburger Festspiele: Die Frau, die vernichtet wird

Von: Judith von Sternburg

Jeanine De Bique Teculihuatzin / Doña Luisa © Marco Borrel

Die Salzburger Festspiele reaktivieren Peter Sellars’ grandioses „The Indian Queen“ und heißen den 2022 noch so umstrittenen Teodor Currentzis willkommen

Teodor Currentzis, dessen Salzburger Auftritte 2022 wegen der Verbindungen seiner Arbeit und namentlich seiner Festspielprojekte zu putinnahen Geldgebern schwer in der Kritik standen, ist auch wieder da. Keine Proteste, seitens der Festspiele auch keine Kommentare, ebensowenig von Currentzis. Natürlich muss niemand öffentlich den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilen, aber viele Menschen haben das Bedürfnis danach.

Currentzis reist mit einem neuen Ensemble an, was in diesem Zusammenhang delikater klingt, als es ist. Schon vor dem Februar 2022, liest man, hatte er den Plan für ein neues internationales Projektorchester gefasst, Utopia Orchestra heißt es und tritt jetzt zusammen mit einem fabelhaften Utopia Choir an. Auf dem Programm in der Felsenreitschule eine waghalsig klingende Unternehmung, die Currentzis zusammen mit dem Theatermacher Peter Sellars vor zehn Jahren entwickelt und auch szenisch umgesetzt hat. Die konzertante Fassung lässt nichts vermissen.

Spionin und Eroberer

„The Indian Queen“ ist Henry Purcells letzte „Semi-opera“, ein Ding zwischen Oper und Schauspiel, im Todesjahr des Komponisten 1695 nicht mehr vollendet. Sellars kam auf den Einfall, die wirre Barock-Handlung, die exotisch in der Azteken- und Inka-Aristokratie angesiedelt ist, mit einem Roman der Nicaraguanerin Rosario Aguilar zu überschreiben. „La Niña Blanca y los Pájaros sin Pies“ erzählt von einer aztekischen Prinzessin, die einen spanischen Eroberer ausspionieren soll. Eine unerwartete Liebe scheitert wie in „Madama Butterfly“, aber insofern noch grauenhafter, als der Mann ein Mörder und Zerstörer ist. Schauspielerin Amira Casar gibt der Frau ihre Stimme, die Purcell-Nummern bleiben textlich fast unberührt und werden ergänzt durch weitere Purcell-Musiken. Liedtexte und Romanhandlung passen nur zum Teil, oft klafft es spannend auseinander. Es geschieht aber ein Theaterwunder: Man wird restlos hineingezogen in die Geschichte von Teculihuatzin – das ist der Name der Frau –, die sich zugleich unlöslich verbindet mit Purcells zeitlich natürlich fantastisch passender Musik. Als kämen mehr als 300 Jahre später Inhalt und Musik endlich zusammen.

Auf der nackten Bühne steht das Orchester häufig, bewegt sich der Chor zwischen den Pulten, ist ohnehin alles in sanfter Bewegung. Auch der tänzelnde Dirigent macht den Protagonistinnen und Protagonisten Platz, die aus dem Nichts ein Drama zaubern. Jeanine De Bique, eine dunkel timbrierte, den tiefen Ernst der Situation in Stimme und Spiel fassende Sopranistin, ist als Teculihuatzin der Dreh- und Angelpunkt, um sie herum ein so spielstarkes wie musikalisch starkes Ensemble. Currentzis erprobt ein unerhörtes Pianissimo. Aber es wird auch getanzt, Blockflötistinnen springen dann in vorderster Reihe munter mit.

Teculihuatzins Alptraum ist ein Gesamtkunstwerk, was eine durchaus erschreckende Seite hat. Recht so, das ist die Spannung in der Kunst. Draußen in der Welt sind die Verhältnisse eindeutiger, auch das gehört dazu.

Salzburger Festspiele, Felsenreitschule: 2. August. www.salzburgerfestspiele.at