„Salome“ in Mainz: Salome oder Ein Gruselpuppenheim

Von: Judith von Sternburg

„Salome“ in Mainz: Jochanaan, Derrick Ballard im schwarzen Mantel, in Salomes Fängen, vorne am Boden die Sängerin Daniela Köhler. Foto: Andreas Etter © Andreas Etter

Das Staatstheater Mainz zeigt die „Salome“ von Strauss und Wilde als böse Gespenstergeschichte.

Eine „Salome“-Inszenierung kann die gewalttätige Musik Richard Strauss’ entweder konterkarieren und unterlaufen – beides wird sie letztlich steigern, wie Claus Guths psychologische Berliner oder Barrie Koskys hochkonzentrierte Frankfurter Lesart demonstrieren. Oder sie kann versuchen, den Schrecken aufzunehmen und in der Drastik gleichzuziehen. Alexander Nerlich, der am Staatstheater Mainz schon mit einem grell finsteren „Freischütz“ beeindruckte, geht auf diesem Weg nun ziemlich weit. Seine „Salome“ ist überfrachtet, aber packend und im Kern plausibel.

Der Kern: drei Salomes, kein direkt neuer Einfall, aber doch sorgfältig ausgeführt. Eine davon ist ein Dämon, der die Handlung vorantreibt und die böse Seite des Geschehens illustrieren kann, ohne etwas zu vereinfachen. Zu dem tanzenden Dämon kommen die Sängerin und eine Statistin als Kind oder kindlich gebliebene Salome – sie hält sich vornehmlich im Hintergrund, wo sie Tauben zerrupft, Plüschtieren Totenköpfe aufmontiert und solche Dinge mehr, die Menschen mit einer glücklichen Kindheit nicht tun. Selten tun. Die Traumata von Gewalterfahrung und sexuellem Missbrauch jedenfalls, die auch in Oscar Wildes Text mehr oder weniger latent mitschwingen, haben durch die dreifache Titelfigur Raum, aber sie haben sich im Dämon auch verselbstständigt zu etwas Grausigem mit den Schauwerten einer Fantasy-Fantasie, einer Gespenstergeschichte. Es hat auch den psychologischen Tiefgang einer Gespenstergeschichte: nicht irrsinnig tief, aber man kann Albträume davon bekommen.

Wolfgang Menardis Bühnenbild zeigt zunächst ein großes, aufwendig gestaltetes und illuminiertes Puppengruselhaus. Oft schiebt sich ein schneeweißer Zwischenvorhang davor, so dass nun ohne Zierrat intensive Begegnungen in Szene gesetzt werden können. Schneeweiß auch der von unten hochgefahrene Kasten, in dem Jochanaan hockt wie in einem Bilderrahmen. Wenn die Salomes ihn in die Zange ihrer Arme, Beine, Leiber nehmen, wird er allseits bedrängt, und da hängt er schon wie der Gekreuzigte in den Armen des Dämons. Von Jasmin Wretermark-Hauck sind die Choreografien für die vehemente Tänzerin Danique de Bont, die an solchen Stellen auch die Sängerin Daniela Köhler einbeziehen. Köhler spielt insgesamt glänzend und verleiht Salome eine junge, klare, offenkundig noch im Wachsen befindliche und schon jetzt sehr hörenswerte Stimme.

Das rotblonde Haar eint die drei Figuren wie auch das schwarz-weiße Kleid, das zwischen Klosterschülerin und Dienstmagd allerlei Assoziationen weckt (Kostüme: Zana Bosnjak). Die übrigen Figuren in der und um die Puppenvilla des Herodes tragen bunte Anzüge, eine uniformierte Erwachsenenwelt, die aus Salomes und Nerlichs Sicht uninteressanter bleibt, als Strauss’ Musik es ermöglichen würde. Alexander Spemanns Herodes – stimmlich wieder markant, häufig fast sprechend – ist ein Schurke, dessen Entmachtung durch die tief gekränkte Herodias bevorsteht, die gar nicht karikatureske Mezzosopranistin Niina Keitel. Jochanaan ist beim Bassbariton Derrick Ballard mit stechenden Augen ein Filmfinsterling, dazu bietet er eine wütende Prophetenstimme, Auffallend schön der Tenor des Narraboth, Myungin Lee, der den Abend eröffnet. Er lebt nur noch wenige Minuten. Dafür ist er einzige wahrhaft Liebende weit und breit.

Obwohl eine Tänzerin den Tanz der Tänze erwarten lässt, lässt sich diese Salome auf solche Konventionen überhaupt nicht ein. Sie und Nerlich nutzen das große Orchesterstück für ein assoziatives Szenen-Anspielen. Indem die Perspektive bei Salome bleibt, entfällt die voyeuristische Lust. Dass man immer wieder gebannt auf Salomes nächsten Schritt wartet, ist mehr als manche Routineaufführung zu bieten hat. Manche Verrätselung bleibt, manche ist billig, aber so ist das in einer Schauergeschichte.

Unter Hermann Bäumer spielt das Philharmonische Staatsorchester keinen losgelassenen, aber gelegentlich schon lauten Strauss, und rauschhaft genug, um die Nerven zu verlieren. Ob es für die Mainzer Salomes auf eine Befreiung oder ein bitteres Ende im Verlies hinausläuft, bleibt letztlich unklar. Nicht offen bleibt, dass es eine eiskalte Geschichte ist, obwohl die Flammen der Leidenschaft zu lodern scheinen.

Staatstheater Mainz: 9., 12. Juli. www.staatstheater-mainz.com