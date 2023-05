Russische Justiz – Ein Bühnenstück als Straftat

Von: Stefan Scholl

Schon wird gespottet: Dann hätte man auch Dostojewskij für „Schuld und Sohne" festnehmen können – „wegen der Rechtfertigung von Greisinnenmord".

In Moskau wird zwei Theaterfrauen vorgeworfen, mit einem Stück über den IS Terrorismus zu rechtfertigen. Ihnen droht jahrelange Haftstrafe.

Die Heldin ist eine Närrin. Sie habe sich, heißt es hier, der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen, um zu kochen, zu waschen und Gattin zu sein, wie der Allmächtige und die eigene Physiologie ihr befohlen hätten. Und um ihrem geliebten Mann Mäusespeck zu kochen.

Das Schauspiel „Finist Heller Falke“ erforscht ironisch, aber mit Mitgefühl die Seelen junger Russinnen, die sich in den vergangenen Jahren zu Tausenden mit „Gotteskriegern“ verheirateten und dem IS anschlossen. Das angesehenste Theaterfestival Russlands, die „Goldene Maske“, zeichnete das Stück im vergangenen Jahr mit goldenen Masken für Text und Kostüm aus. Am Freitag jedoch aber wurden seine Macherinnen, die Regisseurin Jewgenia Berkowitsch und die Dramaturgin Swetlana Petrijtschuk, in Moskau einem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie läuft ein Strafverfahren wegen „der Rechtfertigung von Terrorismus“, das erste Strafverfahren im postsowjetischen Russland gegen ein Theaterstück.

Das Drama mischt Elemente des russischen Volksmärchens vom Mädchen Marusja, das ihrem geliebten Helden Finist durch 27 Länder folgt, mit Protokollen realer Gerichtsprozesse gegen russische Islamisten-Frauen. Nach Ansicht der Kritik propagiert die Aufführung keineswegs Terrorismus, sondern kritisiert das Patriarchat.

An den Pranger gestellt

Das aber hinderte zwei Aktivisten der antiwestlichen Gruppe NOD nicht daran, „Finist“ im Mai 2021 auf dem Portal Nazionalnyj Kurs an den Pranger zu stellen: Es handle sich um ein „antirussisches“ Schauspiel, erklärten sie, es heroisiere die Guerilleros des IS und sei ein Instrument des westlichen Informationskriegs gegen Russland. „Wir bitten die Rechtsschutzorgane, ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten“, so die Aktivisten.

Eine wüste Anschuldigung, zumal die „Finist“-Protagonistin Marusja auf der Bühne selbst den feindlichen Westen und Russland in einem Atemzug tadelt: „Zuhause gibt es keine Männer, keine Überzeugungen, nur Halbheiten.“ Männer wie ihren Finist gebe es in der modernen westlichen Gesellschaft kaum noch. „Stark, furchtlos, bereit, für seine Ideale zu töten … .“ Die Autorinnen dieses Theaterstücks anzuklagen, das sei, als würde man Fjodor Dostojewskij für seinen Roman „Schuld und Sühne“ verhaften, spottet der Politologe Alexander Baunow auf dem Messaging-Dienst Telegram – „wegen der Rechtfertigung von Greisinnenmord“.

Die russischen Behörden reagierten mit zwei Jahren Verspätung auf die Denunziation durch NOD. Vermutlich auch deshalb, weil Jewgenia Berkowitsch, eine Schülerin des inzwischen emigrierten Avantgarde-Regisseurs Kirill Serebrennikow, inzwischen lautstark – auch mit Gedichten – gegen Präsident Wladimir Putins „Kriegsspezialoperation“ in der Ukraine protestierte.

Repressalien drohen

Und weil der russische Staatsapparat begonnen hat, die Theaterszene von kritischen Aufführungen und unbequemen Macherinnen und Machern zu „säubern“. „Das Verfahren, das man gegen sie schneidert, scheint mit Veränderungen im Ministerium für Kultur zusammenzuhängen“, erklärt die Theaterkritikerin Jelena Kowalskaja. Im Ministerium strebe man offenbar auch die Vereinnahmung oder Vernichtung des unabhängigen und als liberal verschrienen Theaterfestivals „Goldene Maske“ an. „Es ist wohl kein Zufall, dass staatsnahe Telegramkanäle das Verfahren wegen Rechtfertigung von Terrorismus mit den zwei Auszeichnungen des Festivals für das Stück verknüpfen“, so Kowalskaja. Russlands Theaterszene drohen damit noch weitere Repressalien.

Auf der Bühne wird Marusja, die Heldin dieses halbdokumentarischen Märchens, am Ende als Helferin einer illegalen bewaffneten Vereinigung zu einem Jahr Haft verurteilt. Jewgenia Berkowitsch und Swetlana Petrijtschuk aber drohen jetzt bis zu sieben Jahre Gefängnis.