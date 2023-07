„Prometheus Bound“ beim Festival Theater der Welt – Die Fesseln der Krankheit

Von: Sylvia Staude

Teilen

Da passiert gerade was Virtuelles. Foto: Meiro Koizumi © Meiro Koizumi

Meiro Koizumis „Prometheus Bound“ führt bei Theater der Welt ins Virtuelle, aber auch in die harsche Realität.

Aus zwei Teilen besteht „Prometheus Bound“ des japanischen Künstlers Meiro Koizumi, der vor allem durch Video-Installationen bekannt geworden ist. Im ersten Teil dieser Aufführung befinden sich die Besucherinnen und Besucher mit Virtual-Reality-Brillen in einem großen Raum und können herumgehen – beim Festival Theater der Welt ist das die Alte Schlosserei in Offenbach. Im zweiten sitzen sie in einer Reihe vor Bildschirmen und haben Kopfhörer auf. Beides zusammen dauert weniger als 60 Minuten, der erste Teil erscheint dabei wie eine Vorbereitung auf den zweiten, denn eine konzentrierte, zuletzt etwas bedrohliche Stimmung entsteht.

Der Prometheus, der hier im wahrsten Sinn des Worts gefesselt ist, nämlich an seinen Spezialrollstuhl, und dem man im zweiten Teil via Bildschirm quasi direkt gegenüber sitzt, ist Masatane Muto, der 2014 die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erhielt, eine bisher nicht heilbare Erkrankung des Nervengewebes. Der bekannteste Betroffene war der Astrophysiker Stephen Hawking.

Aber zunächst wird, während man in der Alten-Schlosserei-Halle geht und steht, während scheinbar dreidimensionale Objekte – Würfel, dicke Wände, weiße Lichtbälle, schwarze Kreise und Bälle – umherwirbeln, ein Text aus dem Off eingespielt. Ein Mann (es ist nicht Masatane Muto) spricht darüber, wie er einmal stürzte und für betrunken gehalten wurde. Wie er bald dieses und jenes nicht mehr können wird. Wie seine Frau seine Hand gehalten hat, wie er die Hand seiner Frau in seiner Seele gehalten hat. Er spricht auch vom Tod. Und darüber, dass er leben möchte.

Während sich vor den Augen der Teilnehmerin, über ihrem Kopf einmal ein Himmel aufzuspannen scheint, während dann die schwarzen Bällchen wiederkommen, wachsen und wachsen, bis sie alles ausfüllen und man in nichts als Dunkelheit blickt, begreift man, dass der Mensch, der hier spricht, krank ist, weiß aber noch nicht, was er hat. Dann wird einem die Brille abgenommen, wird man hinter eine Zwischenwand gebeten. Vorne wird die nächste Gruppe hereingeführt und ausgestattet, hinten spricht einen Masatane Muto an, auf Japanisch, aber auf dem Bildschirm erscheint der Text auch in Deutsch und Englisch.

Er artikuliert nicht ohne Mühe, es ist bewegend, wie er kämpft. Wie er, nun mit eigener Stimme, erzählt von einem Sturz, bei dem er sich die Schneidezähne ausschlug, weil er sich nicht mehr mit den Händen abfangen konnte. Wie seine Frau seine Hand hielt und er die Hand seiner Frau in der Seele halten musste.

Die Zuschauerin versteht, dass er wohl nicht einmal mehr einen leichten Druck erwidern konnte. Erst beim Hinausgehen erhält sie ein Blatt, auf dem hingewiesen wird auf Masatane Mutos Organisation „With ALS“ und wie man sie unterstützen, spenden kann.

Eine Aufführung als Werbung für eine gute Sache? Das ist „Prometheus Bound“ auch, aber bei weitem nicht nur. Während die Rezensentin den virtuellen Teil als nicht besonders aufregend empfindet, versteht sie doch später, dass er durchaus hinleitet zum Befinden eines Menschen, der sich nur noch virtuelle durch Räume bewegen kann.

Alte Schlosserei, Offenbach: Termine noch am 15. und 16. Juli von 14-21 Uhr bzw. 14-19 Uhr. Beginn jede halbe Stunde. www.theaterderwelt.de