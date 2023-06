Projekt „Lena und Leonce“ am Schauspiel: Wo es Pizza gibt

Von: Judith von Sternburg

Drei Lenas: Marie Julie Bretschneider (v.l.), Johanna Engel, Alicia Bischoff. © Jessica Schäfer

„Lena und Leonce. Ein Büchnerfragment“ mit dem Studiojahr am Schauspiel Frankfurt.

Ob einem die Welt alt vorkommt und man selbst sich jung oder umgekehrt, hängt von Augenblick, Erfahrungshorizont, Lebenslage und Befindlichkeit ab. Da kommen wir nicht raus, es stört uns auch nicht weiter, obwohl man sich schon die Frage stellen kann, ob Georg Büchner in „Leonce und Lena“ nicht dazu auffordert, einmal kurz von sich selbst abzusehen und zu schauen, was sonst so los ist.

Ganz lustig: Während Leonce diesmal zurücktreten soll – die Frauen wollten gar nicht die Zeilen zählen, aber irgendwie macht man es dann ja doch, und das Ungleichgewicht nervt, jau, können wir gut nachvollziehen –, während Leonce jetzt also bitte mal ein bisschen Platz macht, ist es doch der Geist seines Um-sich-selbst-Kreiselns, der über dem Abend liegt. Es kreiseln diesmal eben die anderen, und Leonce kreiselt dann auch. Da hört und sieht man gerne zu, weil man selbst ein Mensch ist und gleich mitkreiselt. Auch werden wichtige Themen angesprochen, die unfassbaren Zahlen der Feminizide, während der Herr König über dem Wort Feminismus einen Lachkrampf bekommt.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind ernsthaft jung, und die meisten doch schon älter als Georg Büchner, als er 23-jährig starb. „Lena und Leonce. Ein Büchnerfragment“ ist ein Projekt des Studiojahrs Schauspiel, in dessen Rahmen Studierende der hiesigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst am Schauspiel Frankfurt und inzwischen auch anderen nahen Theatern (diesmal Mainz und Marburg) zum Einsatz kommen. Die Spannung zwischen Freiheit und Selbstbehauptung einerseits – und darum kreiselt hier das meiste – und dem Weg in einen von Abhängigkeiten geprägten Beruf andererseits spielt ganz am Rande eine Rolle. Aber es muss ein Spiel bleiben, hilft nichts.

Regina Wenig, die auch Regie führt, hat das Stück als Auftragsarbeit des Schauspiels entwickelt. Loriana Casagrande schafft eine abstrakte Umgebung und Märchen-Tüll-und-Glamour-Kostüme. Die Videos von Oliver Rossol vergrößern und erweitern das Geschehen auf der kleinen Bühne, und als komödiantische Einlage gibt es eine Stummfilmszene mit Wolfram Koch und Isaak Dentler als Polizeydienern. Aber auch ansonsten gibt es viel zu lachen. Das Ensemble gibt alles, und das ist eine Menge.

Auch wenn Leonce-Geist regiert, ist es ein Stück für Lena. Lenalena, Johanna Engel, setzt sich gleich gegen Leonce, Cedric Stern, durch, der allerdings Büchner auf seiner Seite weiß und nur weicht, weil Lenalena einfach stehenbleibt. Und er „ein krass woker Prinz“ ist. Zu Lenalena gehört „Lena im Traum oder Traumlena“, Alicia Bischoff, die einen Bonbonkopf hat und Schweizerdeutsch kann. Georg Lena Büchner, Marie Julie Bretschneider, und Valerio, hier Valeria, Miriam Schiweck, mischen sich geschickt in die Handlung. Am meisten Raum verschafft sich Rosetta, Silvia Schwinger, die erst noch höflich für Leonce an der Poledance-Stange turnt, dann aber als gleichnamige Raumsonde in die Weiten des Weltraums aufbricht.

Die Flucht fast des gesamten Personals Richtung Italien zu Pferde, E-Roller und Auto endet in der Pizzeria da Peppe, wo sich Lena und Leonce näher kommen. Und obwohl Miguel Klein Medina als Amadeus-hafter, aber schon bröckeliger König schließlich beiseite geschafft wird, enden die Machtverhältnisse im Patt. Valeria ringt sich – immerhin könnte sie nun Ministerin werden – ein „Friede den Palästen“ ab, zieht aber dann doch den jähen Abgang vor. Sicher nicht die reine Lehre, aber doch eine trübe Erkenntnis: Da sich die Dinge nicht ändern werden, muss man entweder halbwegs mittun oder sich entziehen.

Zwischendurch verteilt Valeria trotzdem den „Hessischen Landboten“, kann nichts schaden. Das Publikum ist aufgefordert, dies und das zu skandieren, da soll man schon mitdenken, bevor man losplärrt. Zum Leonce-Geist kommt gelegentlich, wenn wir informiert und belehrt werden, ein Schultheater-Geist, aber es ist ein gewitztes und fittes Schultheater.

