„Platonow“ in Mainz: Keine Leuchten

Von: Judith von Sternburg

Generalswitwe Anna (l.) mit der anstrengenden Marja: Anna Steffens, Carlotta Hein, hinten Denis Larisch. Foto: Hans Jörg Michel © Hans Jörg Michel

Das Staatstheater Mainz zeigt Tschechows „Platonow“ mit allen Konsequenzen. Das ist durchaus riskant.

Anton Tschechows „Platonow“ ist ein geniales Gymnasiastenstück, das einen als Schullektüre vermutlich in den Wahnsinn getrieben hätte. So liefert es auch ein gutes Argument dafür, Dinge nicht immer nur innerhalb einer Altersgruppe zu regeln. Erst in Tschechows Nachlass wiederentdeckt (und auch unter dem spannend in eine andere Richtung weisenden Titel „Die Vaterlosen“ veröffentlicht), ist es heute ein ganz gerne gezeigtes Stück. Seine Offenheit, sein Ausfransen in alle möglichen Erzähl- und Denkrichtungen und damit auch seine Unberechenbarkeit – erstaunlich fast, dass es ein regelrechtes, noch dazu hochdramatisches Ende gibt – machen es zum willkommenen Material für kompakte und ausufernde Inszenierungen.

Die Mainzer Produktion unter der Regie von K. D. Schmidt gehört mit gut drei Stunden zu der ausufernderen Art. Schmidt, Jahrgang 1955, kann dem Stoff eine Menge abgewinnen, teilt mit dem 18-jährigen Autor dessen Sinn für Satire und Überzeichnung, für die zehrende Macht der Langeweile, aus der gerade die, die am meisten unter ihr leiden, nicht mehr herausfinden, und für die Wutausbrüche, die das Leben der meisten Menschen begleiten. Und teilt mit Tschechow vielleicht die merkwürdige Liebe für all die unmöglichen Typen, die aber doch Menschen sind wie wir.

Sie sind keine großen Lichter, gewiss, diese aber dominieren dafür die Bühne von Matthias Werner: etliche handverlesene Kronleuchter hängen von der Decke, teils auch noch im Zuschauerraum. Einer ist so groß, dass zwei Menschen auf ihm Platz finden: Anna Steffens als Anna Petrovna, die faszinierende, aber auch fischkühle Generalswitwe, und Benjamin Kaygun als elastischer junger Arzt und Tunichtgut Nikolaj. Ein anderer Leuchter ist schon herabgefallen, ein dritter wurde so präpariert, dass er Feuerwerk speien kann. Auch fahren die Kronleuchter hoch und runter als Anzeichen einer zwar gediegenen, aber auch bizarren und unruhigen Welt. Lucia Vonrheins Kostüme vermitteln dazu ganz wunderbar eine Kombination aus überkommener aristokratischer Pracht, püppchenhaften Commedia-dell’Arte-Elementen und totaler Verlotterung.

Ein Abend mit Schauwerten, aber knallhart dann auch in der Vorführung von Langeweile, Frust, Dummheit, Gier, Eitelkeit, Verzweiflung, Zorn, Hass, Unlogik, Gewaltbereitschaft, Verlogenheit. Und nochmals Langeweile. Die Gesellschaft ist überaltert, aber die Jungen werden es nicht rausreißen. Die Männer kommen einem besonders verblödet vor, aber die Frauen sind auch nicht auszuhalten. Es gibt grandiose Tanzszenen und viel Musik (Smoking Joe). Überhaupt kommt das Glück ja vor, es steht für die bereit, die nichts mehr wollen.

Und Platonow selbst, dessen Rückkehr in die wirklich trübe Provinz die Handlung, sofern man von einer Handlung sprechen kann, in Gang setzt? David T. Meyer zeigt ihn als freundlichen, ein wenig unverbindlichen jungen Mann, ein zeitlicher Abstand zu uns hier draußen besteht nicht einmal in der Aufmachung. Zugleich ist auch der Mainzer „Platonow“ großes Ensembletheater. Man lacht über Lisa Eder als brodelnde Sofia oder Carl Grübel als ihren überforderten Mann, lächelt über Carlotta Hein als rigide Marja oder Daniel Mutlu als Möchtegerngewalttäter Osip. Aber so geht es auch eine ganze Weile weiter, und dann immer noch.

