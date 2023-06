„Now and Then“ im English Theatre – Wenn wir die Vergangenheit ändern könnten

Von: Sylvia Staude

Zeitreisender sitzt in den Nesseln: Jim (M.) und die wenig begeisterten Mitbetroffenen. Foto: Martin Kaufhold © Copyright: Martin Kaufhold, Taunusstraße 71 D - 65183 Wiesbaden, 0171 4158942 IBAN DE72 4305 0001 0113 5614 50 BIC WELADED1BOC

Das bedrohte English Theatre Frankfurt kämpft weiter und zeigt das feine Stück „Now and Then“.

Hatte das inzwischen von einer Räumungsklage bedrohte English Theatre Frankfurt einen Hintergedanken, als es als (hoffentlich an diesem Ort nicht letzte) Premiere ein Stück aussuchte, das die Was-wäre-wenn-Frage stellt und damit auch die nach der menschlichen Entscheidungsfreiheit? Was also wäre, wenn die Stadt endlich die juristische Keule auspacken würde, da doch angeblich die Nutzung des Untergeschosses im Gallileo-Turm vertraglich festgeschrieben ist? Bei Roger Waters war man trotz magerer Erfolgsaussichten entschlossen und schnell – bei der Gallileo-Unverschämtheit der Commerzbank und des Investors Capitaland bisher zögerlich. Oder ist man seiner Sache nicht sicher?

Intendant Daniel Nicolai, der bei seiner traditionellen kleinen Ansprache vor der letzten Premiere noch recht zuversichtlich klang, blieb diesmal nur zu betonen: „The show must go on“. And it did go on – mit einem wirklich feinen Stück in der angelsächsischen Tradition des well-made play, Sean Grennans „Now and Then“, das 2018 Uraufführung hatte.

Die Wörter „selfie“ und „iTime“ fallen; Jamie und Abby, Oliver Nazareth Aston und Annabelle Terry, verstehen nur Bahnhof. Denn das junge Paar lebt im Jahr 1981, aber der etwas seltsame Mann, der zum Kneipenschluss hereinschneit und sich partout nicht abwimmeln lässt, scheint doch einen etwas, nun ja, anderen Erfahrungshintergrund zu haben. Um sich selbst macht er ein Geheimnis, doch Barkeeper Jamie quetscht er ziemlich aus, ehe er ihm auch noch Tipps fürs Klavierspielen geben will. Denn Jamie möchte eigentlich ein Musiker werden, der mal in Zeitungsnachrufen auftaucht als einer, der was konnte. So in der Art des von ihm verehrten Miles Davis. Aber Lehrer, wie der zudringliche späte Gast, Mark Pinkosh? Auf gar keinen Fall.

Der weiß dann auch Sachen über Jamie und seine inzwischen nach ihrer Schicht im Diner eingetroffene Freundin Abby, die er eigentlich nicht wissen kann. Der Groschen fällt. Der Mann muss gestehen, dass er in dieser Nacht, in der Jamie Abby einen Heiratsantrag machen möchte, die Geschichte dieser Ehe, das Leben dieser beiden ändern will. Seine Frau seit 35 Jahren, Bryonie Pritchard als Abby, taucht nun auf und ist definitely not amused.

Keineswegs kommt „Now and Then“ als Science-Fiction-Komödie daher, vielmehr sind Stück und Inszenierung gut geerdet, auch in der detailgenauen Kneipenausstattung Ryan Dawsons. Regisseurin Natasha Rickman setzt auf Natürlichkeit und Timing, dreht nicht an der Klamauk-Schraube, denn das Thema ist doch ernst: Könnten wir uns an einem bestimmten Punkt in unserem Leben anders entscheiden, würden wir es dann nicht unbedingt tun wollen – aber vor allem, würde es unser Leben zum Besseren verändern?

Autor Grennan spielt die Frage am Ende an das Publikum zurück (das in der Tat beim Hinausgehen bereits hier und da darüber sprach, in welcher Sache es gern anders entschieden hätte). Seine Figuren Jamie und Abby werden durch den Eingriff des älteren Jim ein anderes Leben gehabt haben – aber ist das Ergebnis für sie irgendwie besser? Und vor allem: wie kommt Jamie/Jim dazu, dabei nur an sich selbst und nicht an Abby zu denken?

Gern würde man auch eine Zeitreise antreten, aber eher nicht zurück im eigenen Leben. Sondern in der Geschichte des English Theatre Frankfurt, wo man der Stadt raten würde, den Vertrag mit der Commerzbank auf Jahrzehnte und absolut wasserdicht festzuschreiben.

English Theatre Frankfurt: bis 21. Juli. www.english-theatre.de