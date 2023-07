„Nightwalks with Teenagers“, „Ultimate Safari“, „Songs for No One“ – Geister und Giraffen

Von: Marcus Hladek

Nastaran Razawi Khorasani in „Songs for No One“. Foto: Julian Maiwald © Julian Maiwald

Spaziergänge, eine Safari und ein Solo bei Theater der Welt in Frankfurt und Offenbach.

Sie streicht ihm mit dem Füßchen übern Rücken;/ Er denkt im Paradiese zu sein./ Wie ihn alle sieben Sinne jücken!/ Und sie – sieht ganz gelassen drein./ Ich küß’ ihre Schuhe, kau an den Sohlen,/ Ganz sachte heb ich mich und schwinge mich verstohlen/ Leis an ihr Knie – am günst’gen Tag/ Läßt sie’s geschehn und krault mir um die Ohren.“ So ließ der junge Goethe sich vernehmen, als er im Gedicht „Lilis Park“ von jener blutjungen Schnupftabaksfabrikantentochter aus Offenbach erzählte, mit der er verlobt war und über die er noch als Greis sagen würde: „Lili war die erste, die ich tief und wahrhaft liebte, und vielleicht war sie auch die letzte.“

Goethe, der Schuhfetischist in einer Romeo-Julia-Konstellation: man lernt doch nie aus. Kein Wunder, dass Offenbacher Jugendliche ihrer Stadtlegende Lili bis heute etwas abgewinnen. So jedenfalls der Eindruck, den das von Darren O’Donnell aus Toronto inspirierte Animateurs-Grüppchen mit seinem rosa Bären Edward als Wandermaskottchen bei der ersten ihrer vier „Nightwalks with Teenagers“ erweckte.

Startpunkt war die Wetter- und Klima-Werkstatt Frankfurter Straße. Von da ging es erst vors Rathaus zum Lockermachen durch gruppendynamische Spiele, dann über die Berliner Straße zu den Skulpturen im Büsing-Park. Städeldirektor Hans Mettels „Sitzender“ weckte Verwunderung bei der Jugendlichen, die sich und uns fragte, ob ein nackter Metallmann vor Kinderaugen im Park etwa den Tatbestand unsittlicher Entblößung erfüllt, während Wilhelm Rietschels Kyros „Goldener Mann“ um seines allzu perfekten Körpers willen „kritisch hinterfragt“ wurde, wie man das früher nannte. Flugs wurde er mit Kleidung, Plastiktüten und (der Kritiker war zur Stelle) einer Feder behängt. Wo, bitte, blieben die weiblichen Statuen im Park? Und alle zusammen: Va-gi-na! Va-gi-na! Anschließend gab’s ein Lili-Picknick im Lili-Park am Lili-Tempel und sonst noch dies und das. Theater der Welt ist je nach Lesart vieles: auch, dass ein Kanadier junge Offenbacher animiert, stolz ihre engere Welt mit uns zu teilen.

Ähnlich sah der Ansatz tags zuvor aus: einmal mit Blick auf das und aus dem afrikanischen Tansania mit seinem berühmten Serengeti-Wildpark im Frankfurt-LAB („Ultimate Safari“), ein andermal als telefonisches Überkreuz einer Exil-Iranerin in Holland mit Kindern in der Heimat, die im Mousonturm ihre Telefongespräche mit ihnen präsentierte und die Übersetzungen in Schrift mit Trickfilmelementen, Spiel, Tanz und Musik verband („Songs for No One“).

„Ultimate Safari“ brachte Kurzvideos in Virtual Reality mit Spielszenen eines Dreiergrüppchens von Performern aus den Gruppen Flinn Works (Berlin) und Asdeva (Dar es Salaam) in die Balance. Ortsfest mit VR-Brillen an lauter X’en im Saal positioniert, ließ Zuschauer und Zuschauerin sich als Safaritouristin und -tourist ansprechen und sah sich unter seinesgleichen: im Hof eines Safarizentrums vor der Abfahrt. Im Safariauto. In Buschgelände. Unter ruhenden Giraffen. Beim Vorfahrtlassen einer Horde Elefanten. Im Gedenkpavillon für die Grzimeks, mit Flugzeugmodell unter der Decke. Im Massaidorf. Und auch noch beim kolonialen Mahl mit tafelndem Kolonialherrn und darbenden Einheimischen. Ein paar Tropfen Kaffee gab’s für uns.

Die verspäteten 75 Minuten hatten sicher Goodwill-Charakter, aber hey, was ist an gutem Willen auszusetzen? Hübsch, wie im Spiel ein langer Klebstreifen die Parkgrenzen-Willkür andeutete und kolonialkritische Fragen rund um Tansanias und Kenias Wildparks aufkamen, um uns ironisch-unironisch zu agitieren. Zeugt die Grundidee Wildpark vom Denken weißer Kolonisten und Kolonistinnen? Was ist mit der Bevölkerung im Schutzgebiet (vierzig Prozent gehörten vormals den Massai), die sich verzehnfacht hat und dem Park zuviel ist? Was mit Wilderern? (Nicht zögern: schießen!) Die Geister der Grzimeks, hieß es, gehen um. Gehören ihre Gebeine ausgegraben und nach Frankfurt geschafft?

Menschen im Exil werden ihrer Sprache unsicher. Für Solodarstellerin Nastaran Razawi Khorasani aus Rotterdam gilt das gewiss, wenn man so hört, wie sie in „Songs for No One“ elf- und vierzehnjährige Jugendliche nach ihren Verbformen fragt. Die Grundidee angeklingelter Telefonate im Theater peppt sie auf, indem sie für die Übersetzung erst einmal Projektionsflächen schafft: bewegliche Plexiglas-Stellwände links und rechts, die sie hinten aus einem Eimer Farbe anmalt, um dann etwa Strichmännchen und -frauchen freizuschaben. Manchmal rückt sie die Wände dicht zusammen, dann wieder laufen Trickfilme darauf.

Der Löwenanteil der Aufmerksamkeit, wenn sie sich nicht gerade pink anmalte oder im Slip herumlief, gehörte dem telefonischen Austausch. Bitter zu hören, wie bereits Kinder im Iran lernen, nichts vom Weinpanschen zu erzählen, vor allem der islamischen Sittenwächter-Politkommissarin in der Schule. Kinder registrieren genau, wie die Filmklamotte „Mrs Doubtfire“ im Iran mysteriös auf die halbe Dauer schrumpft. Oder dass abgebildete Frauen in T-Shirts plötzlich lange rosa Ärmel tragen und dass, wer kein Muslim ist, die Muslime trotzdem besser imitiert und nicht auffällt.

Eben noch tauschen die Frau in Holland und das Kind im Iran sich harmlos über Essen oder Feuerwerk aus, da kommt wieder das elende Kopftuch, die Selbstzensur und all das zur Sprache, was Kinder emigrierter Familien über das bessere Leben im Ausland gesagt haben sollen. Welttheater als Klagemauer: auch eine Dimension bei „Theater der Welt“.

