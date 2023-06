Neuer Tanzchef Mandafounis: „Viel Spaß“

Dresden Frankfurt Dance Company

Von Sylvia Staude schließen

Ioannis Mandafounis, neuer Tanzchef der Dresden Frankfurt Dance Company, stellt sich vor

Wiederholt benutzte Barbara Klepsch, Sachsens Staatsministerin für Kultur, das große Wort von der „neuen Ära“ – da sollte der scheidende Choreograf Jacopo Godani eigentlich noch nachträglich beleidigt sein. Die Staatsministerin war eigens angereist für die Vorstellung des neuen künstlerischen Leiters der Dresden Frankfurt Dance Company, Ioannis Mandafounis. Wie Godani hat auch er einst für William Forsythe getanzt, doch auf die Frage, ob er Forsythe-Werke ins Repertoire nehmen werde, wählte er die hübsche Formulierung: „personally I’m not near to the idea“, er stehe der Idee nicht nahe. Übrigens versicherte er, er habe sich vorgenommen, Deutsch zu lernen.

Das sicher auch im Hinblick darauf, dass sich die Company unter ihrem neuen Leiter noch mehr in die Stadt öffnen soll, sich mit der Stadtgesellschaft auseinandersetzen will, jeden Menschen „mitnehmen“, ja, in gewisser Weise mit dem Publikum sogar zusammenarbeiten möchte. Die erste Premiere im November trägt denn auch den Namen „À la carte“, das Publikum kann das „performative Menü“ des Tages auswählen. Mandafounis versprach, die Produktion werde „very simple and very fun“ sein, also vor allem „viel Spaß“ machen.

Körper, die reflektieren

Zunächst aber betonte er das Wort „contemporary“. Seine Company sei zeitgenössisch auch in dem Sinn, dass die Körper der Tänzerinnen und Tänzer Dinge, die geschehen, Dinge, die in der Gesellschaft vor sich gehen, reflektieren sollen. In den vergangenen 15 Jahren, die er viel auf Reisen verbracht habe (auf allen Kontinenten außer Australien), habe er eine „richtige Methode“ entwickelt, auf deren Basis offenbar viele seiner Choreografien stark von Improvisation geprägt sind – die aber, meinte Mandafounis, nicht wie improvisiert wirken. Das wird natürlich im Auge der Betrachterin, des Betrachters liegen müssen.

Was man außerdem fortsetzen und ausbauen möchte, wie DFDC-Geschäftsführerin Annika Glose ausführte: die Vernetzung, die nicht nur in den beiden Städten erfolgen soll – Mandafounis erwähnte darum das Touren –, die Kooperation mit dem Schauspiel Frankfurt, die ja erst in der letzten Saison Godanis begann, das „Outreach“-Programm. Die Company nimmt ein „Familienstück“ von Katja Erfurth ins Programm, außerdem Stücke der Gastchoreografen Kristin Ryg Helgebostad und Sergiu Matis.

Mandafounis machte klar, dass er keine Neoklassik und keinen Spitzentanz bieten wird, wie es Godani getan hat. Daraus folgte offenbar, dass aus der alten Company nur eine Person bleibt, bleiben kann. Im 17-köpfigen Ensemble werden zehn Frauen und sieben Männer tanzen. Und schließlich ist auch das „Corporate Design“ neu, eine abgerundete, amöbenhafte Bewegungsschliere. Die kommenden Stücke haben aber hoffentlich auch Kanten. sy