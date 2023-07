„My Fair Lady“ bei den Burgfestspielen: Sprache macht Leute

Von: Andrea Pollmeier

Eliza (l.) tut bekanntlich, was sie nur kann. Foto: Eugen Sommer © Eugen Sommer

„My Fair Lady“, zutiefst beschwingt bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen.

Den „Quatschkasten“ gilt es zur Seite zu legen, heißt es, bevor die ersten Takte von „My Fair Lady“ bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel zu hören sind. Es geht um eine Zeit, in der es noch kein Wort für Handys gab. Markttreiben zu Beginn des 20. Jahrhunderts beseelt die alten Mauern der Bad Vilbeler Burgkulisse. Eine rosenverzierte Bühne ist darin exotisch stimmig eingebettet. Hier verkauft das Blumenmädchen Eliza Doolittle, mit hinreißender Lebensenergie von Julia Steingaß gegeben, ihre Blumenpracht.

Vom ersten Augenblick an wirkt die Neuinszenierung des 1956 am Broadway uraufgeführten Musicals „My Fair Lady“ von Regisseur Christian H. Voss fern und zeitnah zugleich. Thema ist die Art, wie wir miteinander sprechen. Ohne auf Diskussionen der Gegenwart zu verweisen, hat Voss die brisante Auseinandersetzung um korrekte Sprache zwar im Fokus, betrachtet sie jedoch aus zeitlicher Distanz und ordnet sie in ein größeres Gesamtes ein. Dass dies beschwingt humorvoll und ironisch zu erleben ist, liegt nicht nur an der großartigen, auf Bernhard Shaw zurückgehenden und von Alan Jy Lerner bearbeiteten Textvorlage, sondern auch an der kraftvollen Gesamtkomposition dieser für die Burgfestspiele realisierten Inszenierung. Musik (Leitung: Philipp Polzin), schauspielerische Umsetzung und Choreografie (Kerstin Ried) – dramaturgisch geschickt abgestimmt von Angelika Zwack – ergänzen sich elegant und bilden ein überzeugendes Ganzes.

Die Geschichte von „My Fair Lady“ führt zurück in das Jahr 1912. Schon die Hüte (Kostüme: Monika Seidl) weisen den Weg zurück in eine andere Zeit. Mit Pfauenfedern und Mohnblüten verzierte Häupter schmücken die Damen der britischen Society, währen sich die Marktfrauen mit schlichten Basthüten begnügen müssen.

Henry Higgins als Sherlock

Die scharfe soziale Trennung zeigt sich, so die Vorstellung jener Zeit, nicht nur im Äußeren, sondern auch im Dialekt. Bis auf zwei Meilen genau kann Sprachforscher Henry Higgins (Markus Maria Düllmann) den Wohnort eines jeden in London Lebenden zuordnen. Wie ein Detektiv, mit Sherlock-Holmes-Kappe und Notizblock ausgestattet, spioniert er die intimen Lebensgeschichten der Menschen aus, klärt Geburtsort und Herkunft der Vorfahren und enttarnt mit Hilfe seines phonetischen Wissens die Täuschungsversuche sozialer Aufsteiger. In seiner Vorstellung machen nicht Kleider Leute, sondern Sprache. Wer gewählt zu sprechen versteht, werde es bis zur Lady schaffen.

Eliza macht er zum Versuchsobjekt. Mit zähen Sprechübungen und Kieselsteinen im Mund wird er ihr ihre „entzückend ordinäre“ Sprechart austreiben. Am Ende wird der sture Junggeselle die Wette, um die es dabei geht, zwar gewinnen, doch bleibt er von allen Freunden verlassen allein zurück. Überzeugend wandeln sich im Verlauf der Inszenierung ihm nahestehende Personen wie Wettfreund Oberst Pickering (Kai Möller) und die Bedienstete Mrs. Pearce (Annette Lubosch). Selbst die eigene Mutter erweist sich als aufgeklärte Bürgerin, die den sozialen Aufstieg Elizas begrüßt.

Burgfestspiele Bad Vilbel: Termine bis 10. September. www.kultur-bad-vilbel.de