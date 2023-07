„Monsieur Claude“ in Bad Vilbel – Ein Schauspieler? Kein Problem

Von: Sylvia Staude

Verflixt, sechs Verwandte müssen sich bei der abwesenden Laura entschuldigen. Foto: Eugen Sommer © Eugen Sommer

Die Burgfestspiele Bad Vilbel zeigen eine flotte Bühnenfassung von „Monsieur Claude und seine Töchter“.

Die französische Filmkomödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ von Philippe de Chauveron war im Jahr 2014 ein ebenso unerwarteter wie immenser Erfolg – mehr als zwölf Millionen Menschen sahen den Film allein in Frankreich im Kino, knapp vier Millionen waren es in Deutschland. Was war sein Geheimnis? Vor allem wohl die Entlastung, die daraus entsteht, dass man sich zwar einerseits ertappt fühlt, sich aber in der guten Gesellschaft der mit sich ringenden Verneuils befindet. Sie sprechen aus, was man vielleicht selbst denkt. Aber sie geben sich auch Mühe, sie wollen keine Vorurteile haben, sie wollen nicht rassistisch sein. Und die ganze vermaledeite Diversitäts-Chose wird eh gut ausgehen, das steht fest, denn die Schwiegersöhne sind eigentlich ziemlich nett, vertragen sich meistens – und können sogar die Marseillaise singen. Schwiegerpapa ist beeindruckt.

Jetzt bringen die Burgfestspiele in Bad Vilbel die Geschichte von Claude, Marie und ihren vier Töchtern auf die Freilichtbühne. Kathrin Kegler platziert das Geschehen eindeutig in Paris (Eiffelturm) bzw. auf dem Land (Plastikhecht im Blaue-Schnipsel-Becken). Regisseurin Adelheid Müther achtet auf jedes Detail und choreografiert sogar das Eindecken des Verneuil’schen Esstischs. Während Andreas Krämer (als Hercule Poirot von 2022 noch in bester Erinnerung) einen Erzähler gibt, der trotz Baskenmütze Groucho Marx verflixt ähnlich sieht und das Akkordeon spielt.

Die Vorgeschichte wird von ihm musikalisch begleitet und stark gerafft. Isabelle, Michele und Adèle (Alice von Lindenau, Virginia V. Hartmann und Maja Grahnert) heiraten im Schweinsgalopp ihren Muslim Abderazak, bzw. Juden Abraham, bzw. Chinesen Chao (Steffen Weixler, Friedemann Eckert, Poki Wong). Bleibt also Tochter Laura, Fee Zweipfennig, auf die sich nun alle Hoffnungen der Eltern richten, wenigstens sie möge katholisch und in derselben Kirche heiraten, in der sie selbst einst geheiratet haben.

Der von Laura Erkorene heißt Charles – also wie de Gaulle? Wie schön. Ist andererseits Schauspieler? Das mit dem Sch... Schauspieler geht schon in Ordnung, versichern Claude und Marie, Peter Albers und Britta Hübel, die zunächst nicht verstehen, warum ihre Tochter so rumstottert: Bis sich herausstellt, dass Charles, Felix Frenken, den Nachnamen Koffi hat und schwarz ist. Charles kann einen der besten Sätze des Abends anbringen: „Du hast mir nicht gesagt, dass deine Eltern weiß sind.“

Das ist so ein „Monsieur Claude und seine Töchter“-Witz, der die Augen öffnet: Weiß ist der Standard, das hält der weiße Mensch nicht für ein Thema. Kommt Claude auf die Idee, dass Vater Koffi, Jubril Sulaimon, etwas gegen die Ehe haben könnte, weil Laura weiß ist? Glücklicherweise findet man mit Hilfe von Alkohol zueinander.

Die flotte Bühnenfassung, von der man in Bad Vilbel profitiert, stammt von dem deutschen Regisseur Stefan Zimmermann. Dem ersten Film sind indessen zwei Fortsetzungen gefolgt – „deutlich schwächer“ lautete das häufige Urteil.

Ein munteres Ensemble, eine gut getimte Inszenierung, nur manchmal wird ein wenig dick aufgetragen (etwa bei der trommelnden Marie): In Bad Vilbel ist man durchaus ambitioniert. Auch und zu Recht im Komödienfach, so dass der mit Pause zweieinviertelstündige Abend ein leichtfüßiger Spaß ist.

Burgfestspiele Bad Vilbel: Termine bis 30. August. www.kultur-bad-vilbel.de