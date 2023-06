„Ministerium der Träume“ am Staatstheater Kassel – Unter Scheinheiligen

Von: Joachim F. Tornau

Giftig, aber auch hoffnungsvoll: In der knallgrünen Welt von Nasrin. Foto: Isabel Machado Rio © Isabel Machado Rio

Das „Ministerium der Träume“ wird in Kassel zum Bühnenstück – grellbunt, radikal parteiisch.

Wenn grün die Farbe der Hoffnung sein soll, dann ist diese Hoffnung hier ziemlich vergiftet. Giftig grün sind Sofa, Fernseher, Telefon, Plattenspieler, Schallplatten, alles. Sogar der Joint, der mit viel Bühnennebel immer wieder angezündet wird. Und dann ist das alles auch noch aus wabbeligem Schaumstoff, man kann sich damit gefahrlos einen überbraten. Aber es lässt sich auch nicht so leicht festhalten. Wie die Hoffnung halt.

Für die Bühnenfassung von Hengameh Yaghoobifarahs Debütroman „Ministerium der Träume“, die, entwickelt und inszeniert von Laura N. Junghanns, jetzt auf der Studiobühne des Kasseler Staatstheaters uraufgeführt wurde, hat Jule Saworski eine grellbunte Spielfläche geschaffen, irgendetwas zwischen Kinderzimmer und Albtraumlandschaft. Denn letztlich spielt auch der 2021 erschienene Roman in diesem Zwischenreich. Es heißt: Deutschland.

Yaghoobifarah schreibt radikal parteiisch. Voller Wut über die Scheinheiligkeiten der Mehrheitsgesellschaft, voller Zärtlichkeit für den Alltag, die Nöte und die Selbstbehauptung migrantischen Lebens. Das mag nicht sehr differenziert sein, aber warum sollte es auch: Rassismus und rechter Terror differenzieren schließlich erst recht nicht.

Nasrin, Türsteherin einer queeren Bar in Berlin, wird von der Nachricht überrumpelt, dass ihre Schwester Nushin bei einem Autounfall gestorben ist. Während die Polizei daraus kurzerhand einen „Ehrenmord“ zimmert, ist für Nasrin klar: Es muss ein Suizid gewesen sein. Die Folge eines Lebens in Deutschland, in dem sich, seit die Schwestern als Mädchen mit ihrer Mutter aus Iran geflüchtet sind, die Albträume aneinanderreihten. Die Hinrichtung des Vaters in der Heimat. Die emotionale Unerreichbarkeit der Mutter. Die Feindseligkeit der deutschen Gesellschaft, gipfelnd in rassistischen Pogromen und Morden.

Wie der Roman erzählt das auch Laura N. Junghanns’ Bühnenversion in einem Wechsel aus Gegenwart, in der sich Nasrin, immerfort streitend mit ihrer Mutter, als Vormund von Nushins Tochter Parvin behaupten muss, und Rückblenden in die Vergangenheit. Katharina Brehl spielt diese Nasrin mit ungeheurer Energie. Wie ein Gummiball springt sie über die Bühne und durch die Zeiten, ist mal kleines Kind und mal die zumindest oberflächlich harte und zähle Erwachsene.

Die anderen Rollen und die Erzählstimme teilen sich Marcel Jacqueline Gisdol, Jakob Benkhofer und Zazie Cayla, ohne großen Kostümwechsel. Alle tragen – auch das ein wenig albtraumhaft – Nadelstreifen, Tennissocken, Plüschpantoffeln. Es gibt popmusikalische Zitate, von Abba bis Fettes Brot, und viel Turbulenz.

Das hat eine Menge Zug. Die Dialoge, die sich im Roman gelegentlich etwas hölzern lesen, werden quietschlebendig. Nur die Auflösung, wie Nushin wirklich gestorben ist und was das mit migrantisch-antifaschistischer Selbstermächtigung zu tun hat, wirkt am Ende etwas abgespult. Das vorwiegend junge Publikum der Premiere aber war begeistert und applaudierte minutenlang im Stehen.

