Max Reinhardt zum 150. Geburtstag: Die ganze Welt soll eine Bühne sein

Porträt

Eine Jahrhundertgestalt des Theaters: Max Reinhardt zum 150. Geburtstag.

Nach einer Premiere des „Jedermann“, des Spiels vom Sterben des reichen Mannes, leuchtet Schloss Leopoldskron. Max Reinhardt, Theaterunternehmer, Regisseur und Schlossbesitzer, hat geladen und alle sind gekommen. Seine Gäste – aus der Welt des Theaters, der Literatur, der Politik, Europas Geldadel und Hollywoods neureiche Studiobosse, mondäne Schönheiten und dekadente Weltenbummler – schlendern plaudernd, tratschend, lachend, trinkend durch die herrlichen barocken, mit wertvollen alten Gemälden geschmückten Säle. Das Leben ein Traum, alles ist Spiel.

Später, als ihm die Nazis sein Salzburger Schloss, seine Berliner und Wiener Häuser, seine Theater, sein Heimatland Österreich geraubt haben und er, verarmt, einsam und unter der unerträglichen New Yorker Sommerhitze leidend, über neuen Bühnen- und Filmprojekten oder Theatergründungen brütet, wird er schreiben, er habe das Schloss „lebendig gemacht, jeden Tisch, jedes Licht, jedes Bild gelebt“. Max Reinhardt verwandelt nicht nur das Bühnengeschehen zu einem grandiosen Spektakel der Sinne, sondern auch die Schlösser, Häuser, Wohnungen, in denen er wie ein Fürst residiert. Dieser der Schönheit huldigende Bildungsbürger lässt sich lebenslang von gregorianischen Gesängen ebenso berauschen wie von den Gemälden, Plastiken und prallen Raumgestaltungen des Barock.

Geboren am 9. September 1873 im österreichischen Baden als ältester Sohn eines glücklosen jüdischen Kaufmanns, verlässt Max Goldmann, der sich später Reinhardt nennen wird, früh die Schule. Hoch oben auf den Stehplätzen des Burgtheaters beginnt ihn die Welt des Theaters zu faszinieren. Er nimmt Schauspielunterricht und beginnt seine Karriere im neu eröffneten Salzburger Landestheater. Schon bald holt ihn Otto Brahm an das Deutsche Theater in Berlin. Reinhardt wird Mitbegründer des Kabaretts Schall und Rauch, für das er eigene Texte schreibt, und tritt im Jahr 1900 erstmals mit Ibsens „Komödie der Liebe“ als Regisseur auf. Im Oktober 1905 übernimmt er die Direktion des Deutschen Theaters in Berlin. Es ist der Beginn einer schwindelerregenden Künstlerlaufbahn.

Ein Snob bleibt er bis in die letzten Lebensmonate hinein. Als ihm Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg 1909 aus unerfindlichen Gründen den Professorentitel verleiht, besteht der Nichtabiturient allerorts auf der entsprechenden Anrede. Er kleidet sich elegant, lässt den Stoff seiner maßgeschneiderten Anzüge in der Londoner Bondstreet kaufen.

Auf Reisen werden die luxuriösesten Schlafwagenplätze gekauft, und in den europäischen und amerikanischen Grandhotels bezieht er die teuersten Suiten. Diener, Chauffeure und Köchinnen sind ihm unentbehrlich. „Heute ist mein Tag ohne Servants“, schreibt er entsetzt im August 1943 aus New York an Helene Thimig, die zweite Ehefrau. „Das heißt, ich muss ungeweckt aufstehen, selbst mein Frühstück machen usw…“. Das jahrelange Scheidungsdrama, das seine erste Ehefrau, die Schauspielerin Else Heims, heraufbeschwört, macht die Anwälte reich und sein Privatleben zu einer kleinen Hölle.

Er gibt riesige Empfänge und ist doch ein schüchterner Gastgeber. Er schweigt oft, hört genau zu. Er arbeitet bis in die Morgenstunden und frühstückt zur Mittagszeit. Die Frauen mögen ihn, und manche Affäre begleitet sein Leben. Von Geld versteht er wenig. Der jüngere Bruder Edmund ist ein Finanzakrobat. Er führt die Geschäfte, verhandelt mit Banken und den reichen Mäzenen. Er bewahrt das Theaterunternehmen Max Reinhardt vor dem immer wieder einmal drohenden Untergang. Als Edmund 1929 stirbt, verliert der Bruder den Menschen, den er wohl am meisten geliebt hat.

Das Wichtigste: Max Reinhardt wurde für die Theaterwelt eine Jahrhundertgestalt. Er hat das Regietheater zu dem werden lassen, was es noch heute ist. Nach einer Premiere von Shakespeares „Sommernachtstraum“ notiert Hermann Bahr: „Zum ersten Mal in der Theatergeschichte ist der Star des Abends – der Regisseur.“

Reinhardt schreibt vor jedem Probenbeginn seine berühmten dickleibigen Regiebücher, in denen jeder Auftritt, jeder Schritt, jede Armbewegung, jede Betonung, jede Requisite genau festgelegt werden. Reinhardt wird mit einer Beleuchtung, die durch Tür- und Fensteröffnungen auf das Geschehen fällt, das Spiel auf der Bühne erstmals von der gewohnten meist grauen Einheitsstimmung befreien und in einem buchstäblich völlig neuen Licht erscheinen lassen. Die neue Reinhardt-Bühne setzt auf den effektvollen Rundhorizont. Im Berliner „Sommernachtstraum“ von 1905 begeistert das Publikum die bislang so nie genutzte Drehbühne, die wenige Jahre später in jedem Stadttheater zu finden ist. Der Wiener Kritiker Felix Salten erweist sich nach dem Besuch der Aufführung als Prophet: „Diese Sommernachtstraum-Aufführung des Herrn Reinhardt ist sehr wahrscheinlich ein Wendepunkt in unserer Darstellungskunst.“

Reinhardt lässt Bühnenbilder von Edvard Munch, Lovis Corinth oder Max Slevogt entwerfen. Engelbert Humperdinck schreibt ihm böhmische Kirmesmusik für Shakespeares „Wintermärchen“, und er inszeniert in den USA mit Kurt Weills Musik Franz Werfels mächtiges Bibelschauspiel „Weg der Verheißung“. Seine unter dem Titel „Rosalinde“ im amerikanischen Exil aufgeführte „Fledermaus“-Adaption lässt er von dem Komponisten Erich Wolfgang Korngold bearbeiten.

Reinhardts Theater ist Schauspielertheater. Er „ist als Schauspieler erweckt von den Schauspielern des Burgtheaters und zeitlebens getrieben von der Wiener Theaterlust“ (Günther Rühle). Er ist tief überzeugt vom Ensembletheater. „Ein gutes Theater ist nie an den Stars zu erkennen, vielmehr an der Qualität, mit der alle, auch die Nebenrollen gespielt werden … .“ Und er ist ein Talententdecker: Alexander Moissi führt er zum Ruhm, auch Werner Krauß, Gertrud Eysoldt und Else Heims. In Amerika treten in einer seiner spektakulärsten „Sommernachtstraum“-Produktionen – insgesamt wird er diese Shakespeare-Komödie 17-mal inszenieren – die damals noch völlig unbekannten späteren Hollywood-Stars Olivia de Havilland (Hermia) und Mickey Rooney (Puck) auf. In der Premiere von Irwin Shaws „Sons and Soldiers“ erlebt das Publikum die blutjungen Schauspieler Gregory Peck und Karl Malden. Schon in seinen frühen Jahren gründet Reinhardt in Wien, dann im Exil in New York und in Hollywood Schauspielschulen.

Sein Theater ist Publikumstheater. „Was mir vorschwebt, ist ein Theater, das den Menschen wieder Freude gibt. Das sie aus der grauen Alltagsatmosphäre über sie selbst hinausführt in eine heitere und reine Luft der Schönheit.“ Sein Theater ist modernes Regietheater. Massiv greift er auch in Texte des von ihm tief verehrten Shakespeare ein. Als Eröffnungsvorstellung der von ihm gegründeten Berliner Kammerspiele – auch eine Reinhardt-Idee: die intime zweite Spielstätte – wählt er Ibsens damals höchst modernes Schauspiel „Gespenster“. Siegfried Jacobsohn nennt ihn nach der Premiere einen „Visionär“. Wedekinds „Erdgeist“, Oscar Wildes „Salome“, Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ – unzählige Ur- oder deutsche Erstaufführungen bringt er auf die Bühne. Er wird mit seiner Inszenierung von „Dantons Tod“ einer der Wiederentdecker von Georg Büchner.

Reinhardt ist Theaterunternehmer. 13 Bühnen besitzt er schließlich, meist finanziert von modernen, theaterbegeisterten Medicis. Seine Inszenierungen gehen auf viel umjubelte Gastspielreisen – nach Venedig und Mailand, nach London und New York, nach St. Petersburg und Paris.

Er erfüllt sich 1918/19 mit dem Umbau des Berliner Zirkus Schumann einen Lebenstraum – das „Theater der Fünftausend“. Der Architekt Heinz Poelzig baut einen spektakulären Theaterraum mit riesiger Kuppel für 3200 Menschen. Aufführungen antiker Dramen mit hunderten von Statisten und gewaltigen Chormassen begeistern das Publikum, stoßen aber auch auf entschiedene Kritik. Fritz Kortner, ein Bewunderer Reinhardts, spricht von „Verflachung und Niveausenkung“. Ein Wiener Kritiker schreibt: „Das Theater der fünftausend ist erreicht – aber um welchen Preis! Ein Künstler ist darüber zum Zirkusdirektor geworden. Schade um ihn.“ Reinhardts größter Erfolg in den Vereinigten Staaten ist jedoch die „Sommernachtstraum“-Aufführung von 1934 in der Hollywood Bowl. Wochenlang strömen die Menschen – es werden schließlich 150 000 sein – in das riesige Freilichttheater, um sich verzaubern zu lassen.

Seine jüngeren, hochbegabten Kollegen – etwa der Brecht-Regisseur Erwin Piscator – werfen ihm in den aufwühlenden Weimarer Jahren vor, statt eines politischen Theaters auf der Bühne Schönheits- und Dekorationsspektakel zu bieten. Ist er wirklich unpolitisch? Es stört ihn nicht, wenn im Juli 1934 zur Premiere des „Kaufmanns von Venedig“ auf dem Campo San Trovaso der Lagunenstadt Mussolini erscheint und jovial mit ihm plaudert. Aber, so die Legende, als Werner Krauß ihm im Auftrag von Goebbels anbietet, „Ehrenarier“ zu werden, lehnt Reinhardt das entschieden ab.

Reinhardt fühlt sich schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht mehr wohl in Deutschland. Er zieht sich von der Leitung seiner Berliner Theater zurück und pachtet in Wien das Theater in der Josefstadt. Salzburg wird noch einmal zu einem Höhepunkt seines Wirkens. Mit dem ihm seelenverwandten Landsmann Hugo von Hofmannsthal (er hat den Dichter einst zu dessen „Elektra“ angeregt und das Stück 1903 zur Uraufführung gebracht) und dem deutschen Starkomponisten dieser Jahre, Richard Strauss, gründet er 1920 die Salzburger Festspiele. Das neue Festspielhaus, die Felsenreitschule, die Stufen des Doms, die Kollegienkirche – bis heute schallen in den Festspielwochen die Domglocken und (inzwischen mehr oder weniger laut) die mahnend-schauerlichen „Jedermann“-Rufe über die Dächer der Mozart-Stadt. Aber als es 1922 um die Präsidentschaft bei der Festspielhausgemeinde geht, bittet Hofmannsthal Richard Strauss, dieses Amt zu bekleiden, denn „Reinhardt zum Präsidenten nehmen diese Spießer nie; sie hassen ihn drei- und vierfach, als Juden, als Schlossherrn, als Künstler und einsamen Menschen, den sie nicht begreifen“.

Schon seit Mitte der zwanziger Jahre reist Reinhardt regelmäßig nach Amerika. Er liebt das Land, sieht in ihm Zukunft und künstlerische Neuaufbrüche. Hollywood ruft ihn. 1934/35 dreht er seinen „Sommernachts- traum“-Film. Die Produktionskosten sind riesig und sie werden nicht eingespielt. Mit tragischen Folgen. Amerika mag keine Verlierer. Die Studiobosse beginnen ihn zu meiden. Nachdem er als Gast im Land gefeiert worden ist, stürzt er 1938 – nun als Exilant – in einen beruflichen und materiellen Abgrund. „Zweite Woche geldsendungslos abgelaufen. Hotel mahnt.“ Seine Schauspielschulen sind bald nicht mehr zu finanzieren, die vielen Theater- und Filmprojekte, die er bis zur Erschöpfung konzipiert, finden keine Interessenten. „Das Bürgertum stirbt aus mit allen seinen Tugenden und Sünden“, klagt er im August 1943. „Es ist gegen die Zeit. Hierzulande existiert es überhaupt nicht.“

Nach einem schweren Schlaganfall stirbt Max Reinhardt am 31. Oktober 1943 im New Yorker Hotel Gladstone.