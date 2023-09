„Love Jogging“ in der Komödie Frankfurt: Sie spielen für uns

Von: Sylvia Staude

Hecht im Hechte-Teich: Ralf Stech zwischen Silvia Maleen und Elisabeth Ebner. Foto: Helmut Seuffert © Foto: Helmut Seuffert - www.feine-bilder.de

Die erste Premiere in der Komödie nach dem Tod Claus Helmers.

Alexander Helmer, Sohn des vor ein paar Tagen verstorbenen, langjährigen Leiters von Fritz-Rémond-Theater und Komödie, Claus Helmer, trat vor der Premiere kurz vor den Vorhang für ein paar schlichte Sätze: Für seinen Vater sei es das Schlimmste gewesen, wenn eine Vorstellung habe ausfallen müssen. „Deshalb spielen wir heute für Sie.“ Dann brauchte er nur noch hinzuzufügen: „Und denken Sie nach der Vorstellung daran...“, schon nach dem halben Satz applaudierte das Publikum, denn mit der Erinnerung, das Handy nach der Vorstellung wieder anzuschalten, hatte Claus Helmer das Publikum stets sofort heiter gestimmt.

Die Komödie war an diesem Premierenabend nur etwa zur Hälfte besetzt; mag sein, dass manche dachten, die Vorstellung sei abgesagt, mag sein, dass man sich noch daran gewöhnen muss, dass der stets präsente Prinzipal nicht mehr präsent sein wird. Doch wurde bald viel gelacht, schließlich macht es immer Spaß, wenn ihrem Partner untreue Menschen sich winden wie der sprichwörtliche Aal. Besonders viel Spaß, wenn um der Gerechtigkeit willen eigentlich jede jedem und jeder jeder untreu ist, quasi über Kreuz.

Und es ist Mittwoch ...

„Love Jogging“ heißt das Stück, im Original des Engländers Derek Benfield „Touch and Go“. Denn für viel mehr als ein, na ja, „Berühren“ reicht es nicht: Brian, Ralf Stech, joggt jeden Mittwoch im Park – so denkt es jedenfalls seine Frau. Dabei hat er für ein Stelldichein mit Wendy, Marlene Zimmer, den Schlüssel zur Wohnung seines Freundes George, Stefan Schneider. George wiederum bindet seinem Kumpel selbstverständlich nicht auf die Nase, dass er in diesen zwei Stunden nicht Darts spielt, sondern zu Hilary, Silvia Maleen, radelt – denn die ist mit Brian verheiratet. Georges Frau Jessica, Elisabeth Ebner, wiederum ist in der Modebranche und ständig unterwegs – bis sie dann einen Tag zu früh aus New York zurückkommt, und das ist ausgerechnet ein Mittwoch. Pardauz.

Natürlich wird alles nur schlimmer, als George seiner Frau erzählt, Wendy sei Krankenschwester und immer an Brians Seite, weil der so schwer herzkrank ist. Natürlich wird alles nochmal schlimmer, als Brian seiner Frau erzählt, Wendy sei die Freundin Georges. Die Geliebte fühlt sich mit einer weiteren Geliebten betrogen.

Für dieses sich in zwei Wohnzimmern abspielende Ping-Pong hat Tom Grasshof zwei bewährte Sitzecken mit Couchtisch eingerichtet. Im Off muss man sich die Küche vorstellen, in der Wendy und Hilary als Überraschung schottisches Ochsenschwanzragout kochen. Das Wort „Ochsenschwanzragout“ (Übersetzung von Ursula Lyn) ist aber nur einer der Running Gags in dieser von Steffen Wilhelm inszenierten Komödie, die vor der Pause noch etwas zaudernd daherkommt – aber was ist es auch für eine Situation für die Schauspieler und Schauspielerinnen! –, nachher aber beschleunigt und herrlich albern endet.

Komödie Frankfurt: bis 22. Oktober. www.diekomoedie.de