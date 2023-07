Liederabend mit dem Studiojahr Schauspiel: Alles, was gewitzt ist

Von: Marcus Hladek

Teilen

Miriam Schiweck mit bequem sitzendem Kragen. Foto: Florian Duerkopp © Florian Duerkopp

„Wer ist so fest den nichts verführen kann“ in der Frankfurter Schauspiel-Box.

Alicia Bischoff, Marie Julie Bretschneider, Johanna Engel, Miguel Klein Medina, Miriam Schiweck, Silvia Schwinger und Cedric Stern stehen in den Mittzwanzigern. Studium beendet, oder fast, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Schön, wenn der Liederabend „Wer ist so fest den nichts verführen kann“ in Günter Lehrs Arrangements mit ihm am Klavier ihrem Schauspiel-Studiojahr seinen Schlussakkord verleiht. Den bräuchte es aber kaum für die Grundaussage, die da lautet: Diese sieben sind bereit, auf die Welt der Künste losgeschossen zu werden. Der Abend ist eine Zugabe, dank des Stipendienprogramms der Aventis- und Crespo-Stiftung.

Gemessen am Luxus des Surplus, fiel der gestückelte Abschluss überraschend notwendig und allemal gewitzt aus. Das lag zentral an der tabubrüchigen Liedauswahl Lehrs, Theaterkomponist und HfMDK-Beauftragter für Bühnengesang. Lehr bewies klugen Geschmack und stellte ein Bühnenmassaker aller konsensfähigen Liebes- und Sexklischees zusammen, szenisch aufgepeppt von einer Handvoll Ideen (Regie: Martha Kottwitz, Dramaturgie: Katja Herlemann).

Das bisschen Bühne aus Schilf und Pflanzenwuchs auf grünem Gestade als Bild für Paradies und Sündenfall mit Apfel verdankt sich Vincent Krafft, der viel tut, indem er wenig macht. Die Grundkostüme Cosima Winters zeigen uns das Grüppchen in Negligés mit Venus oder David als Motiv. Andere Kostüme und Requisiten kommen hinzu: wandelndes Herz, Elisabethanerkragen, echsenhäutige Hose zur „Let Me Entertain You“-Nummer von Robbie Williams, ein hübscher Totenschädel, ein Püppihamster und was sonst die Texte illustriert.

Was gesungen wird, hört sich an wie ein aktueller Katalog unkonventioneller Zugriffe auf Liebe und Sex. Bis auf den doppelten Prolog vielleicht: erst die sympathieheischende Einstiegsnummer zur Sache „Küssen kann man nicht alleine“ von Max Raabe, dann Williams’ teuflisch-pathetischer Metasong.

Eigentlich heult man in Sachen „Schlager“ ja immer den 1930ern eines Irving Berlin oder so hinterher. Muss man aber gar nicht – sondern kann sich einfach so und live Konzerte einer Grenzgenialen wie Anna Depenbusch antun („Benjamin“, „Tango“). Ihr wird dann wieder in neunzig Jahren nachgeheult werden. Depenbusch reimt unzertrennlich auf vergänglich und verbreitet so Millennial-Lebensweisheiten über Liebe und Desillusion, und nicht nur, wenn sie den Namen Benja-, ja, ja, oh... zum mitgehörten Liebesgestöhn des Ex mit seiner Neuen im Kartonhaus macht.

Nur teilweise gemütlich

Ähnlich hübsch war „Meine Lieder“ von Sebastian Krämer mit seinem Sinn für rhetorisch tolle Reime: „Ich habe im Kaufhof ein Mädchen gesehn / Der Kaufhof war hässlich, das Mädchen war schön... Im Stadtpark versperrten mir Nazis die Sicht / Der Park war gemütlich, die Nazis warn’s nicht... .“ Oder auch Danger Dans „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, der schrullig-punkige Titel „Sadisten“ von Schneewittchen und natürlich das Comedy-lakonische, explizite Lied „Pisse“, mit dem das HfMDK-Duo Daniela Reis und Fritzi Ernst vor Jahren Furore machte.

Mit dem schottischen „O Waly, Waly“ kam endlich der Elisabethanerkragen zu seinem Recht, bevor Lady Gagas „Born This Way“ als Finale fast ironisch SciFi-Bombast mit LGBTQ-Toleranz paarte. Ein Pflichtabend, der überaus erträglich ausfiel und noch ein bisschen mehr.