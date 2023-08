„Liebe“ in Salzburg: Hilfe, Hilfe, Hilfe

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Anne nach dem ersten Schlag: Katharina Bach (M.) mit Klein-Anne und André Jung (r.). © Matthias Horn/SF

Karin Henkel macht in Salzburg aus dem Drehbuch zu „Liebe“ einen gemischten Abend über das Sterben und Leben.

Um Hilfe zu bitten, das kommt vor, um Hilfe zu rufen, das ist in scheinbar undramatischen Lebensläufen selten. Bis man zum ersten Mal im Leben um Hilfe ruft, kennt man das womöglich nur aus dem Kino, weiß also immerhin schon, wie das geht. Ein Ruf nach Hilfe ist trotzdem nicht unbedingt laut. Manchmal gehen Menschen ins Nebenzimmer, rufen ein paar Mal um Hilfe und kommen wieder rein und machen weiter, so gut sie können.

Damit ist man schon nah beim Thema, hier soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass auch Ulrich Rasches „Nathan der Weise“ mit einer Art Hilferuf endete, ebenfalls einem zarten. Jetzt taucht er ebenso unaufdringlich in der nächsten Salzburger Schauspielpremiere wieder auf: Karin Henkel inszeniert im Landestheater „Liebe (Amour)“ nach dem Film von Michael Haneke.

Oft weiß man gar nicht, wer da ruft, Hilfe, Hilfe, Hilfe ruft. Das sei bloß ein Reflex, sagt der Typ vom Pflegedienst, das habe nichts weiter zu bedeuten. Wer einen sterbenden Menschen um Hilfe hat rufen hören, ahnt, dass da etwas dran ist und dass das trotzdem brutaler Unsinn ist. Wer schon einmal ins Nebenzimmer gegangen ist und ein paar Mal um Hilfe gerufen hat, weiß, dass nichts hilft: nicht die Annahme, dass es nichts bedeutet, nicht die Wut über den abgebrühten Pflegedienst. Und der Hilferuf selbst hilft schon gar nichts.

Ein persönlicher Abend, wie Sie sehen. Obwohl alle Menschen sich von einem gewissen Alter an (etwa 14 Jahren) völlig darüber im Klaren sind, dass sie auch selbst definitiv sterben werden (6500 Menschen sind es pro Stunde), lassen sie all das weitgehend beiseite: dass der Tod nicht flott sein muss. Dass es vorher wehtut, dass es sich hinzieht, dass auch Krankheit etwas ist, mit dem man eine ganze Zeit leben kann und vielleicht auch will und sich damit anständig einrichten können muss. Und dass man in jeder Hinsicht mehr Hilfe braucht, als die Pflegekasse und mit ihr die Gesellschaft einzuplanen willens sind.

Das ist ein besonders schlimmer Moment, dass Anne, die nach schweren Schlaganfällen zu Hause von ihrem Mann gepflegt wird, atmet und atmet und lebt und lebt, und es geht ihr so schlecht, und sie will nicht mehr, und auch das hilft bekanntlich nichts.

Regisseurin Henkel, die mit dem Dramaturgen Tobias Schuster zusammen diese Fassung hergestellt hat, will, das ist begreiflich, den meisterhaften Film nicht nacherzählen. Sie baut Hanekes konzentrierten, wortkargen Text aus – und sie baut ihn auch ab damit, das ist klar – zu einem Abend über das Sterben in der uns vertrauten Welt. Die allgemeingültige Ausgangslage, dass auch das Neugeborene bereits mit dem Sterben anfängt, bringt sie dazu, Anne auch als Kind auf der Bühne zu zeigen, sie überhaupt zu vervielfachen, was man an ihren jeweiligen Kleidern (Kostüme: Teresa Vergho) erkennt. Das Kind ist aber die triftigste Variante. Es zeigt Anne in einstiger Hochform und in Ansage-Stimmung: Das Mädchen im kleinen Anne-Kleid erklärt dem Publikum am Anfang, was jetzt geschieht und dass – ein bisschen überflüssigerweise, ehrlich gesagt – ein Wimpelchen hochgehalten werden wird, wenn der Text vom Drehbuch abweicht.

Er weicht für grundsätzliche Feststellungen ab (wir alle sind todgeweiht), für Details aus dem ruchlosen Pflegewesen, aber auch für die Vielzahl von Leben und von Todesarten. Denn zum kleinen Ensemble tritt und rollt eine Schar Menschen wie du und ich, manche schon alt, manche schon krank, einer auch schon immer krank. Dem Herrn, der schon immer krank war, wurde prognostiziert, mit 40 werde er ein Pflegefall oder tot sein. Jetzt ist er 55 und tritt mit und ohne Gehhilfe auf und erklärt, dass das sein Ziel gewesen sei: zu leben. Eine 80-Jährige erzählt von ihrem Sohn, der an ALS gestorben ist und sich gut schlug, bis er nicht mehr konnte und Hilfe brauchte, Sterbehilfe.

Dass das Theater sich beim wahren Leben mit Authentizität eindeckt, ist in diesem Fall gewiss besonders sinnvoll. Auch wenn zum Beispiel regelmäßige Zeitungslektüre auf mindestens denselben Wissensstand führt.

Die Handlung von Anne und ihrem Mann tritt dahinter zurück, obwohl die Spielszenen stark sind. Nachher taucht die Tochter auf und macht dem überforderten Vater auch noch Vorwürfe, weil die kranke Mutter nicht mehr wiederzuerkennen ist. Die Tochter hat ein schlechtes Gewissen, aber sie hat auch solchen Stress, Katharina Bach zeigt das Vibrieren, geradezu ein Zähneklappern vor Nervosität. André Jung, der den Mann spielt, der seine Frau pflegt, ist ruhig und fatalistisch, aber jetzt bekommt er doch eine Wut. Dass die Tochter sich herausnimmt, hier „nach dem Rechten zu sehen“ und ihm Vorwürfe zu machen. Während Bach, die auch die Haupt-Anne ist, grandios spielt, ist Jung einfach durch sein Vorhandensein und Weitermachen das Zentrum des Geschehens.

Alle Geschichten aber können immer bloß anerzählt werden. Viel Raum wollen Abstraktionen und symbolische Bebilderungen, von der schwarzen Farbe, die durch die schneeweiße Zimmerdecke siepert (Bühne: Muriel Gerstner) bis zu den großen und kleinen Tauben, die der Tod, die Freiheit, die Drecksbringer oder bloß Tauben sein können. Das nimmt dem Abend mehr Individualität, als nötig wäre, und gibt ihm mehr Routine, als ihm gut tut.

Ganz entfällt die Titelheldin, die Liebe, indem der Mann und die Frau nie für sich sind.

Salzburger Festspiele im Landestheater: 1., 2., 4., 6., 8., 10. August. Am 21. Oktober ist Premiere in den Münchner Kammerspielen. www.salzburgerfestspiele.at