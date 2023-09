LGBTQ+-Stück „Hasen-Blues. Stopp“ in Darmstadt: Zwischen Norm und Bruch

Von: Marcus Hladek

Rebekka Reinholz und Stefan Schuster in „Hasen-Blues. Stopp“. Foto: Sinah Osner © Sinah Osner

Weil LGBTQ+ nicht bloß ein langes Kürzel ist: Uta Bierbaums kluges, gewitztes Jugendstück „Hasen-Blues. Stopp“ am Staatstheater Darmstadt.

Gedankenraserei – welch schönes Wort. In Uta Bierbaums Jugendstück „Hasen-Blues. Stopp“ in Marie Gottschalcks Regie am Staatstheater Darmstadt bescheinigt sich die junge Biolehrerin Lila selbst Gedankenrasen, was denn auch die Dialogform beschreibt. Ob Schüler, Lehrerin oder Schulpsychologe, jedes ist hier dem Sturm der Hormone, sexuellen Bedingtheit und Orientierung ausgeliefert, und denkt und wurstelt vor sich hin. O Bewusstseinsstrom, Triumph des Beiseite: wer bin ich, und was reden die andern?

Fee zum Beispiel ärgert an den Jungs, mit denen sie rummacht, der ihr angehängte Scheidenpilz, und dass deren Kopulationsverhalten Internetpornos nachäfft. Gespielt von Annbritt Faubel im kokonartigen Kleidchen mit Katzenöhrchen und Plastik-Augenbrauen, ein Mix aus Teletubbies und Mädchen-Produktlinien (Kostüme, Bühne: Vanessa Wujanz), wurmt es Fee beim Kaugummikauen, als Klassenlolita zu gelten. Ihre Erfahrungen lassen sie immerhin reifen. So verliebt sich Fee in Mitschüler Rox, der als einziger nicht ihre „Titten sehen“ will. Rox (Daniel Noël Fleischmann) ist intergeschlechtlich mit angeborenen gemischten Merkmalen und käme damit klar, wenn er sich nur nicht jedem erklären müsste oder innerlich zerrissen vor den sprechenden Toilettentüren stünde. Halb Punk, halb Musterknabe in Maske und Kostüm, ist er ein wandelndes Niemandsland aus Norm und Bruch.

Als Bierbaum „Hasen-Blues“ schrieb (2016), ging es in der Kontroverse über sexuelle Identität schon hoch her. Das Stück nimmt den Brei aus Haltungen und (Vor-) Urteilen vom Herd, stellt ihn zum Abkühlen auf die Bühne und modelliert ihr Bühnenspiel, das sehr humorvoll ausfällt und zum Klang der Ukulele dem Gefühl Reservate gönnt.

Wie in Barbies Schule

Die Bühne: ein schriller Farbkasten aus geschwungenem Laufsteg wie ein Barbie-Schulbau, Schultischen, Flittertür, Uhr und Wölkchen, Skelett und Topfpflanzen nebst kleinem Riesenrad (zu Jahrmarktsmusik). Die Künstlichkeit spekuliert gewiss auf den tollpatschigen Sinn pubeszierender Hirne für Nuancen und schwingt im Rhythmus der Schulglocke. Auch die künstliche Diktion und die teils raumgreifende, teils introvertiert verkrampfte Körpersprache sind als „cool“ auf Teenies berechnet.

Bierbaums Position ist, na so was, tolerant. Dass Rox geboren wurde, wie er ist, erinnert daran, dass das Kürzel „LGBTQ+“ seltsam klingen mag, für viele Menschen kein Modethema ist. Freundlich-ironische Distanz zu politischer Korrektheit zeigt „Hasen-Blues“ in der Figur des Schulpsychologen, der private Nöte projiziert. Stefan Schuster spielt Dr. Peters-Hase-Weinmeier-Schröder-Zebrallala, der den Popart-Riesenbleistift umherträgt, mit rollendem Kentauren-Hinterteil. Schwer rückwärts zu parken: sein Running Gag. Hase wäre lieber eine Häsin. Darum drängt er Rox zum Operieren einer „Neo-Vagina“.

Am Ende ist Dr. Hase die glückliche Häsin im Nebel, zuvor aber der Bösewicht, der Rox’ Kuss für Lehrerin Lila ausschlachtet, um diese suspendieren zu lassen. Positive Hauptfigur, soweit das Regenbogen-Stück eine braucht, ist diese Lila (Rebekka Reinholz) mit lila Haar und Flughörnchen-Ärmeln. Innerlich halb adoleszent, findet sie mit ihrer kieksenden Stimme in aller Scheu unverhofft Sympathien, da sie die „kleinen zauberhaften Wesen“ und „Tipptopp-Hasengeräte“ vorurteilslos annimmt und Mut zuspricht, den wir alle brauchen können. Diffiziles Thema, unverbiestert aufbereitet.

Staatstheater Darmstadt: 29. September, 7., 22., 27. Oktober. Ab 14 Jahren. www.staatstheater-darmstadt.de