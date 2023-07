„Le vin herbé“ in der Frankfurter Oper – Bittere Freude, Not ohne Ende

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Im Coronabühnen-Setzkasten, der hier einfach perfekt ist: Links unten trinkt Isolde, rechts oben trinkt Tristan den fatalen Trank. Barbara Aumüller © Barbara Aumüller

Frank Martins herbes, feines Tristan-und-Isolde-Oratorium „Le vin herbé“ als Inkognito-Premiere an der Oper Frankfurt.

Mit einer Inkognito-Premiere geht die Oper Frankfurt auf die Zielgerade einer langen Saison. Eine Inkognito-Premiere ist eine Ungewöhnlichkeit und offensichtlich ein Widerspruch in sich selbst, den man sich leisten können muss. Oder sie folgt einer anderen Logik, der Logik derer, die ihr Haus vorzüglich bestellt haben. „Ganz unter uns“ hatte Intendant Bernd Loebe bei der Vorstellung des Spielplans 2022/23 vor Aberdutzenden fleißig mitschreibenden Leuten gesagt, er wolle nicht mit noch einer weiteren Premiere den Eindruck erwecken, zu viel Geld zu haben, während das Haus sparen solle. Andererseits war diesmal eben alles schon fertig, warum sollte man den Abend dann nicht zeigen?

Die zwölfte Premiere der Spielzeit, die sich unter der Formulierung „Neueinstudierung nach coronabedingter Premierenabsage“ versteckt, hat einen Weg hinter sich. Ursprünglich sollte 2020/21 Alexander Zemlinskys „Traumgörge“ gezeigt werden, Corona machte das zunichte. Dasselbe Team bereitete nun Frank Martins ebenfalls selten zu erlebendes Werk „Le vin herbé“ vor, das mit 110 pausenlosen Minuten und kleiner Besetzung, Minichor, sieben Streichinstrumente, ein Klavier, regelkonform gewesen wäre. Wenn nicht direkt nach der Generalprobe im November 2020 der zweite Lockdown begonnen hätte.

Jetzt ist „Le vin herbé“ auch eine Flaschenpost aus der Pandemie. Fast schon wie ein Zitat aus fernen Zeiten (aus diesen stammt ja auch die Mär) wirkt Karoly Risz’ imposantes Bühnenbild, ein Riesensetzkasten. Jede Sängerin, jeder Sänger hat ein Fach. Wer sich auf die Fläche davor wagt – wegen der Liebe, die alles durcheinanderwirbelt –, kommt sich dabei noch lange nicht nahe. Kaum, dass die Finger von Tristan und Isolde aneinanderstupsen. Erst im Tod ist alles egal und möglich.

Dass die Liebe alles „durcheinanderwirbelt“ ist schon eine etwas zu kräftige Formulierung. Die Liebe ist ein totaler Schicksalsschlag, dessen Übermacht in Frankfurt unter Regisseur Tilmann Köhler (Wiedereinstudierung: Orest Tichonov) und dem Dirigenten Takeshi Moriuchi in aller Ruhe und Triftigkeit anzuschauen und anzuhören ist. Die Liebe macht, das ist außergewöhnlich, die Liebenden auch zunächst stumm, eine Violine muss übernehmen. Wie Pflänzchen zum Licht streben Tristan und Isolde / Iseut nun aus ihren jeweiligen Kästchen zueinander hin: der prächtig kernige Tenor Rodrigo Porras Garulo und die lieblich singende, dabei todernste Juanita Lascarro. Kihwan Sim ist der vertraut mächtige König Marke / Marc, der sich hier wenig in die Handlung einmischt und stets wieder still in seinem Fächlein als Chorist zurücktritt. Der Titelheld, „Le vin herbé“, ist der berühmte Zauber- und Liebestrank, der all dies verursacht. Beim Schweizer Komponisten Frank Martin (1890–1974) resultiert daraus kein Wagnerischer Liebesrausch, sondern eine stille Pein. Martin plante ein „Weltliches Oratorium“, die singende Schar, aus der auch die Liebenden sich erst herauslösen (Suzanne Uhls geschmackvolle Kostüme deuten an, wer wer ist), kennt bereits das Ende. Sie begleitet den Verlauf mit dem reflektierenden und informierten Mitleid eines Oratoriumschores (einstudiert von Tilman Michael).

In stockfinsterer Zeit 1942 wurde „Le vin herbé“ in deutscher Fassung in Zürich konzertant uraufgeführt, 1948 war, ebenfalls auf Deutsch, eine szenische Fassung bei den ersten Salzburger Nachkriegs-Festspielen zu sehen. Die französische Originalsprache ist dem Werk aber bekömmlich, nicht nur weil das die rein atmosphärische Nähe zu Debussys „Pelléas und Mélisande“ betont. Es erinnert auch daran, dass hier der Anschluss an eine andere, unwagnerische Tristan-Tradition gesucht wurde. Der Text ist Joseph Bédiers „Le roman de Tristan et Iseut“ (1900) entnommen, der auch die Grundlage für Charles Tournemires Oper „La légende de Tristan“ aus den 20er Jahren bildete – just in dieser Spielzeit erlebte Tournemires Oper ihre spektakuläre Uraufführung in Ulm. Zwei ganz unterschiedliche Werk, die aber ihre Seelenverwandtschaft in einem archaischen Grundton zeigen.

Gerade bei Martin wird deutlich, wie er sich schon durch die strenge und sich bescheidende Oratoriumsform zeitlich vor Wagner schiebt. Das hängt auch mit dem bodenständigeren Handlungsverlauf zusammen – dazu gehört etwa, dass Tristan und Isolde sich trennen und er eine andere Isolde heiratet, was an der Unerbittlichkeit der Liebe nichts ändert. Die Musik ist intrikat, Martin nutzte mehrere Zwölftonreihen, die aber, indem sie Dreiklänge enthalten, klassische tonale Möglichkeiten eröffnen. Vielleicht entsteht auch dadurch die eigene Wirkung aus flirrender Irritation und süßer Vertrautheit. Zu der auch gehört, dass Martin und das Publikum gemeinsam Wagners Musik im Kopf haben. Sie kommt nicht vor und ist doch da.

Moriuchi führt das kleine Ensemble sicher durch das feinziselierte Gewebe, Ruhe und Melancholie regieren in Raum und Klang. Es ist immens glücklich, wie auch Köhler sich mit zarten Gesten und Aktionen begnügt. Umwerfend etwa, wie der Chor „an der Wand lauscht“. Vielleicht weil damals alles trocken bleiben musste: rote Tücher sind das Blut, Sand rieselt für den Trank. Die Stilisierungen arbeiten interessanterweise das Individuelle eher heraus, als es zu verallgemeinern.

„Traumgörge“ ist jetzt für den Februar 2024 angekündigt. Beharrlich baut die Oper Frankfurt den Rückstau ab, ein Langzeitdokument dafür, wie man sich von den Zeitläuften nicht den Schneid abkaufen lassen muss.

Oper Frankfurt: 10., 14., 16. Juli. www.oper-frankfurt.de