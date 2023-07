„La Resurrezione“ in Schwetzingen: Weltliche Mysterien

Von: Judith von Sternburg

„La Resurrezione“ im Schlosstheater von Schwetzingen: hier Amelia Scicolone als durchaus blutrünstiger Engel. Foto: Christian Kleiner © Christian Kleiner

Calixto Bieito und Wolfgang Katschner nehmen sich im Schlosstheater von Schwetzingen Händels Oratorium „La Resurrezione“ vor.

Das Grab – der Sarg – ist leer zu jeglicher Stunde, sofern sich nicht ein Mensch in den Sarg kuschelt. Überhaupt bleiben die Menschen unter sich in dieser Auferstehungs-Erzählung: agil und ein bisschen gemein und auf jeden Fall reichlich eitel der Engel, der Teufel eher entrüstet als grausig, die trauernden Hinterbliebenen, hier: Maria Magdalena, Maria Kleophas und der Jünger Johannes, ganz durcheinander vor Gram und Unglück. Das Leben regiert auf der Bühne des Schwetzinger Schlosstheaters, wo Calixto Bieito für das Nationaltheater Mannheim Georg Friedrich Händels 1708 in Rom entstandenes, also frühes Oratorium „La Resurrezione“ in Szene setzt. Bieito feiert hier gewissermaßen weltliche Mysterien, angefangen mit alten Filmsequenzen von fliegenden Teppichen, geflügelten Pferden, auseinanderpurzelnden und sich wieder zusammensetzenden Clownskörpern, schließlich auch, nun überaus direkt: der durchgeknallte Wissenschaftler, der künstliches Leben schafft und sich wie Gott dabei fühlt.

Vor allem aber sieht man, wie sich der Mensch dabei fühlt: leidend, leidenschaftlich, verstört, dazu auch verschreckt, was vornehmlich eine Statistenschar übernimmt. Verloren lagert sie auf kahler Bühne oder kauert nachher in klinischen Zuständen in einem gleißend ausgeleuchteten Container (Bühne: Anna-Sophia Kirsch). Und nicht nur weil Maria Magdalena relativ direkt als Prostituierte dargestellt wird, ist Sex im Spiel. Als göttliche und menschliche Lust und Nähe auf der Bühne praktisch nicht mehr zu trennen waren, knallte im Rang eine Türe.

Wenn Jesus selbst einmal ins Spiel kommt, ist er eine junge Statistin, die von Luzifer mit schwarzem Klebeband an der Wand befestigt wird (hinabgestiegen in das Reich des Todes ...). Obwohl im Himmel also gewissermaßen nichts ist, sieht man gegen Ende, wie sich Religion formiert – Johannes trägt einen Anzug wie ein gepflegter amerikanischer Prediger (Kostüme: Paula Klein), auf den Videos (Adrià Bieito Camí) wird spanischer Katholizismus zelebriert.

Bieitos assoziative Rätselbilder bestechen die einen durch ihre Lebendigkeit und auch durch die Galaxien, die sie von einer Oberammergau-Illustration trennen, und das, obwohl sie auf ihre Weise auch ganz naiv daherkommen. Die anderen können zugegebenermaßen nichts damit anfangen und buhen nachher kräftig.

Musikalisch ist der Abend über alle Zweifel erhaben. Wolfgang Katschner dirigiert als Spezialist und lässt das kompakte Ensemble aus dem Orchester des Nationaltheaters farbenreich agieren. Quer- und Blockflöte einstimmig spielen zu lassen, ist so ein harmloser Einfall und so wirkungsvoll. Drei Solistinnen und zwei Solisten füllen mit großen Opernstimmen das kleine Theater mit weltlicher Inbrunst, ohne den Raum zu sprengen. Sie benutzen ihn aber komplett, vor allem der Engel ist nicht auf die Bühne angewiesen: Amelia Scicolone, die ein wirklich unverschämter, nachher auch durchaus blutrünstiger Engel ist und schon mit ihrer Auftrittsarie die Latte hochhängt. Immense Vehemenz und Beweglichkeit treffen in ihrem Sopran aufeinander, das aggressiv energiebündelige ihres Auftritts lässt einen nicht an Gott, aber an die fabelhafte Ausbildung junger Sängerinnen und Sänger glauben. Patrick Zielke als Luzifer ist ein Kraftbolzen und irgendwo auch gutmütiger Kerl – bezwingt Scicoline ihn wirklich oder lässt er sich bloß bezwingen –, aber auch sein gemächlich schwingender Bass kann bei Bedarf an Tempo gewinnen. Auf den zweiten Blick ist nichts Derbes an ihm.

Als Profis des Außer-sich-Geratens sind die beiden Jesus-Begleiterinnen, -Jüngerinnen gefragt: die Sopranistin Seunghee Kho als Maria Magdalena und die Mezzosopranistin Maria Polanska nehmen sich nichts an stimmlicher Verve und darstellerischer Hingabe, sind ein Wirbel der Gefühle und Töne. Patrick Kabongo ist der elegante Johannes-Tenor.

Schlosstheater Schwetzingen: 13., 15., 18., 21., 23. Juli. www.nationaltheater-mannheim.de