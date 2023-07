Koleka Putuma bei Theater der Welt – Schaut uns an

Von: Sylvia Staude

Teilen

Koleka Putuma in ihrer Performance. Foto: Nurith Wagner-Strauss © Nurith Wagner-Strauss

Ein Solo Koleka Putumas bei Theater der Welt

Darum, Menschen sichtbar zu machen, vor allem schwarze Frauen sichtbar zu machen, geht es der 1993 geborenen Südafrikanerin Koleka Putuma. Mit ihrer englischsprachigen Solo-Performance „Hullo, Bu-Bye, Koko, Come In“, 2021 von den Wiener Festwochen in Auftrag gegeben, war sie jetzt bei Theater der Welt zu Gast, Spielort war der Frankfurter Mousonturm.

Sie trägt Weiß, ein Helm gehört anfangs auch zur Ausstattung, später nutzt sie ein Megaphon. Film- und Videoausschnitte rasen, zum Beispiel von den Sängerinnen Miriam Makeba und Brenda Fassie, die einst für Nelson Mandela gesungen und ihm eine Banane gegeben hat, auch Wort-Reihen, Namen huschen über die Bühne, dabei auch über den Körper der Performerin.

Koleka Putuma wurde 2017 mit dem Gedichtband „Collective Amnesia“ bekannt, er wurde in Südafrika zu einem der „Bücher des Jahres“ gekürt. Das Buch wiederum, nach dem die Performance betitelt ist, folgte 2021. Es ist offenbar in vier Abschnitte unterteilt. Unter „Koko“ findet sich: „Why does Brenda Fassie give Nelson Mandela a banana“. In der Performance holt Putuma eine Banane aus einer Kiste, legt diese in den Kreide-Umriss einer Banane. Mehr erfährt man nicht.

Es muss sich beim hochaufgeladenen, nie beiläufig gesprochenen, recht abstrakten Text der Aufführung wohl um Teile des Bandes „Hullo, Bu-Bye, Koko, Come In“ handeln. Der Text ist oft stark rhythmisiert, mit dem Wort „Backspace“ (Rücktaste) schneidet ihn Putuma ab, setzt zurück, beginnt wieder. Es gibt jeweils etwas zu berichtigen in der offiziellen Geschichte.

Körper ohne Namen

Es geht an diesem Abend ums Vergessen oder Gar-nicht-erst-zur-Kenntnis-Nehmen, um das Betrachten und trotzdem nicht richtig Sehen, um Mädchen, die zu Körpern ohne Namen werden, um Körper, die verschlungen, aber nicht mit Respekt behandelt werden, um Bilderrahmen, „die sich zu lösen drohen /wenn sie nicht verändert oder richtig eingerahmt werden“.

Eine Stunde dauert Koleka Putumas wie eine Collage wirkende Spoken-Word-Performance, es ist eine Stunde, die höchste Konzentration erfordert. Und die eigentlich auch eine Kenntnis der vielen Namen erfordern würde, die fallen, der Gesichter, die so schnell wieder ausgeblendet werden oder von denen nur Teile zu sehen sind. Da Putumas Gedichtbände leicht bestellt werden können, möchten wir dazu raten, ihre Texte zu lesen.