„König Lear“ in Bad Hersfeld – Immer noch Sturm

Judith von Sternburg

„König Lear“ mit Charlotte Schwab als großartigem Titelhelden und in einer munteren, dann allerdings etwas verläppernden Fassung bei den Festspielen in Bad Hersfeld.

Zum Beispiel hat 1990 in Frankfurt Marianne Hoppe den König Lear gespielt, und 2022 am Berliner Gorki-Theater war es Corinna Harfouch. Shakespeares eitler alter und für beides – Eitelkeit und Alter – bitter bestrafter König kann dabei ganz er selbst bleiben oder zur krassen Diva werden, und in der Überschreibung des belgischen Dramatikers Tom Lanoye ist er dann buchstäblich eine Königin in kapitalistischen Landen, die den Konzern unter ihren drei Söhnen aufteilt.

Bei den Festspielen in Bad Hersfeld ist Charlotte Schwab aber eindeutig ein alter müder Mann mit schütterem Haar, nachher zeigt sich unterm grauen Anzug ein niedliches Alter-müder-kugeliger-nackter-Mann-Ganzkörperkostüm. Er ist zu machtgewohnt, um von den Ereignissen nicht überrumpelt zu werden, angefangen mit dem Ernst und der Sprödheit, mit der Friederike Otts Cordelia nicht auf seine Aufforderung zur Schmeichelei eingeht. Macht macht verletzlich. Schwab spielt das aber zurückhaltend, lakonisch, resignativ, als wüsste ihr Lear eigentlich schon, dass es nicht gut ausgehen kann, da das Leben nie gut ausgeht, wenn man so will, aber Lear trifft es schon hart.

Tina Lanik, schauspiel- wie auch opernerfahren, führt Festspielregie in der Stiftsruine und setzt ein paar markante, frische und starke Punkte an einem zunächst lebhaften, nach hinten heraus etwas auseinanderfallenden Abend. Obwohl die fast schon abstrakten Weiten der Stiftsruine für Shakespeare-Stücke ideal sind, regieren mehr Possierlichkeit und Einfallsreichtum als Erschütterung und große Linie. Dafür ist man aber ganz bei der Sache. König Lear feiert seinen 80., Ausstatter Stefan Hageneier deutet mit goldfarbenen Rahmen einen Palast an, der auch ein schickes Hotel sein könnte, dazu Geburtstagsluftballons und eine leckere Sahnetorte: der Kuchen, den Lear zu verteilen hat. Die aufgebrezelten Töchter, zunächst als Kinderchen zu sehen, die mit Papas Krone spielen, singen ein scheppes Ständchen. Goneril und Regan, Katrin Röver und Nora Buzalka, unterscheiden sich noch nicht grundsätzlich von Cordelia. Etwas aufreizender haben sie sich angezogen, und ihre Bereitschaft zur Schmeichelorgie ist rabiat. Shakespeare erfasste weit vor der Erfindung des modernen Büros, was sich dort abspielt. Auch der Nebenhandlungsschurke Edmund, Phillip Henry Brehl, bringt sich in Stellung. Drei ungezogene Dienstmädchen, Beatrix Doderer, Anna Graenzer und Bettina Hauenschild, mit rosafarbenen Problemhaaren stehlen den anderen einen guten Teil der Show. Das sind die drei Närrinnen (sonst: ein Narr), die sich Lear später anschließen werden.

Unterm Strich irren also bald vier Frauen statt zwei Männer übers Land, nebst den übrigen, die es im System nicht mehr aushalten konnten oder die regelrecht fliehen musste: dazu gehört Edmunds Bruder Edgar, Bijan Zamani, der im Gewand des Wahnsinns Rettung suchen muss, Günter Alt als Kent, der sich wenigstens mit einer lachhaften Perücke tarnt, und am Ende auch Gloucester, Max Herbrechter, der verhältnismäßig vernünftig ist, aber trotzdem der billigsten Manipulation erliegt. Lanik sorgt dafür, dass man die anständigen Leute mag und über die unanständigen, allen voran Edmund, lachen kann. Fabelhaft wie Brehl über den Boden schlunzt, servil, aber auf Draht. Das ist so hart am Bösesein: dieser ständige Alarmzustand. Auch wenn Lanik keine Gegenwartsparallelen forciert, ergeben sie sich doch zwanglos, wenn – wie häufig bei Shakespeare – gerade die halbwegs integren Hofleute die Flucht ergreifen müssen. Und wenn noch die dümmste Lüge funktioniert.

Die Geflohenen und Geschassten finden sich auf weiter Stiftsruinen-Flur wieder, die nach der Pause mit einigen Holzhütten und hinten einer etwas mysteriös bleibenden schwarzen Riesensonne bestückt ist. Der hohe Unterhaltungswert wird im Aufbau der Situation besser bedient als nachher bei der langen, etwas fahrigen Auflösung, obwohl die auch lautstark wiederholte Regieanweisung „Immer noch Sturm“ (in der schon Peter Handke einen genialen Stücktitel erkannte) beherzigt wird. Hier zeigt sich, dass die politische Konstellation zugunsten des intelligenten, aber sich von Szene zu Szene angelnden Spektakels unscharf geblieben ist.

Eine Cellistin ist immer in der Nähe und übernimmt den Live-Part von Jörg Gollaschs effektvoll finster drängelnder Musik. Könnten die Figuren sie hören, wären sie gewarnt gewesen.

