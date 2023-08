Kleist-Stück im Theater Willy Praml: Man hört in der Ferne schießen

Von: Sylvia Staude

Wenigstens eine Zigarette: Anna Staab, Jakob Gail in „Prinz von Homburg“. © Rebekka Waitz

Kleist im Lazarett: Das Theater Willy Praml mit „Prinz Friedrich von Homburg“.

Die verbundene Hand? Nicht der Rede wert, sagt der Prinz. Aber es ist ja auch noch sein Kopf verbunden und ein Auge verletzt oder gar verloren. Der Kurfürst scheint gar das Augenlicht eingebüßt zu haben, er muss geführt werden. Seine Frau, die Kurfürstin, hat keine Arme mehr, Krankenschwester Natalie muss sie füttern. Beim Grafen von Hohenzollern ist es das Bein, das eine Schiene braucht. Kottwitz liegt mit Sauerstoffmaske im Bett.

Michael Weber, Regisseur und Leiter des Theaters Willy Praml, hat Heinrich von Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“ in ein Lazarett verlegt, an einer Längsseite des Spielorts Naxoshalle sind sechs Betten aufgebaut, das Publikum sitzt dieser Betten-Reihe gegenüber. Nur einmal, während der fatalen Schlacht, in der der Prinz zu früh losprescht, wird eine Zwischenwand in den Rest der großen Halle geöffnet, hört man den Text von fern. Indessen die Krankenschwester/Natalie/Hannah Bröder an einem Tischchen sitzt und akustisch allerlei Geschosse einschlagen lässt, in dessen vor den hohen Fenstern der Naxoshalle dunkler Rauch vorbeizieht, denn die Anweisung lautet: „Man hört in der Ferne schießen“.

Das Theater Willy Praml ist wie oft das erste in Frankfurt, das die Sommerpause mit einer Premiere beendet. Und wie es dort ebenfalls (gute) Tradition ist, setzt man sich mit einem Klassiker auseinander, respektiert den Text und stellt ihn gleichzeitig in einen neuen, zeitgenössischen oder auch zeitlosen Kontext. Hier geht es mit Kleist um die Verheerungen eines Krieges, um die auch seelisch Versehrten, bei denen man durchaus an Ukrainerinnen und Ukrainer, an Russinnen und Russen denken kann.

Im Programm erklärt Regisseur Weber, dass er sich aus Anlass dieser Inszenierung an seinen Großvater erinnerte, dem 1943, er war 21 Jahre alt, „russische Granatsplitter ins Hirn drangen“. Wenn er getrunken hatte, legte er bisweilen sein Glasauge auf den Couchtisch. Beim letzten Weihnachtsfest sang er das „Wolgalied“, die Klage eines Soldaten mit der Zeile „Hast du dort oben vergessen auf mich?“

In der Textfassung Webers werden die meisten Regieanweisungen mitgesprochen, wird die bei Kleist wiederholte Zeile, der Kurfürst schlafe, zum Running Gag, da Birgit Heuser immer widerwilliger unter die Bettdecke schlüpft (kein Wunder, bei der Hitze in der Halle), wird ein Hygienehandschuh zum mysteriösen weißen Handschuh, den der Prinz, Anna Staab, findet und der ihn so verwirrt, wird gar ein durchsichtiger Medikamentenschlauch zum Kranz gewunden. Und wenn Obrist Kottwitz, Reinhold Behling, „Wer hilft vom Pferde mir, ihr Freunde?“ fragt, dann ist es hier die Schwester, die ihm beim Aufstehen behilflich ist.

Wie bitter ist das „Triumph, Triumph, Triumph“-Geschrei und der Ausruf „der Sieg ist unser!“ in diesem elenden Krankenlager. Bei Kleist ist der Prinz ein Träumer, einer, der sich in Gedanken verliert, buchstäblich; hier könnten sie allesamt auch halluzinierende Insassen einer Nervenheilanstalt sein. Was sie noch an Freude haben, ist eine Zigarette.

Die Rollen sind halblocker zugeteilt; neben den bereits Genannten ist Jakob Gail vor allem die Kurfürstin, Muawia Harb vor allem Graf Hohenzollern. Man trägt Freizeitklamotten oder Morgenmantel (Kostüme: Paula Kern), auf dem alten Fabrikhallenboden stehen lediglich schwarz bezogene Betten, ein Tisch, ein paar Stühle (Bühne: Michael Weber). Aber das Theater Willy Praml hat schon immer, unter seinem früheren Prinzipal, verstanden, in karger Ausstattung umso mehr Bilder vor dem inneren Auge entstehen zu lassen.

Zwei pausenlose Stunden dauert „Kleist. Prinz von Homburg“, sie vergehen schnell und brauchen dabei keine forcierte Aktualisierung. Denn es ist ja schon alles da in diesem Stück, das erst 1821, nach dem Tod des Autors, uraufgeführt werden konnte: der Idealismus, die Naivität – „Ich, ein Gefangener?“ –, die Angst, das Grauen vor dem Tod, die Verzweiflung und der Wunsch, leben, „nichts als leben“ zu können. Hinzugefügt wird nur der Suizid Kleists mit Henriette Vogel: Hier ist es die Krankenschwester, die den Prinzen und sich tötet. Er darf gleichsam wiederauferstehen – um sich endgültig dem Tode zu überantworten.

Da haben alle Beteiligten ihre Verbände und anderes schon abgelegt, was aber nicht bedeutet, dass dies ein hoffnungsvoller Schluss wäre. Was hier nur gespielt wurde, ist jederzeit und überall auf der Welt Ernst.

Theater Willy Praml in der Naxoshalle: 31. August, 1.-3., 7.-10. September. www.theaterwillypraml.de