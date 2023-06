„King“ von Shaun Parker – Sie küssen und sie schlagen sich

Von: Sylvia Staude

Zu Gast beim Hessischen Staatsballett: „King“ von Shaun Parker & Company. © Prudence Upton

Allerlei Kerle stellt die Choreografie „King“ von Shaun Parker vor. Und Ivo Dimchev singt dazu

Wer vergangene Woche bei den großartigen Artistinnen und Artisten der französischen Compagnie XY im Wiesbadener Großen Haus war, könnte meinen, die nächsten Gäste des Hessischen Staatsballetts, Shaun Parker & Company aus Australien, wollen ihnen nacheifern. Da stellt sich nämlich gleich mal ein Mann auf die Schultern eines anderen ... aber mit der Balancenummer ist sofort wieder Schluss, das 70-minütige Stück „King“ ist eine vielfältige choreografische Erforschung von Männlichkeit.

Bezeichnenderweise findet sie vor üppiger Pflanzenkulisse statt, Penny Hunstead hat „Gartenbauberatung und Dschungeldesign“ beigesteuert. In der Tat ist Shaun Parker, der etwa auch bei Sasha Waltz getanzt hat, nicht zimperlich, seine neun Tänzer (logischerweise keine Tänzerinnen) wie Affen im Dschungel laufen und springen, auch wie Hunde kläffen zu lassen. „King“ ist nicht gerade schmeichelhaft für die Herren der Schöpfung. Denen aber immerhin mitten im Urwald ein großer Kronleuchter, nun ja, heimleuchtet.

Den Abend eröffnet ein Mann, der zu Beginn über den Logenrand klettert, seinen Anzug zurechtzupft, seine weißblonde Perücke zurechtrückt: Der bulgarische Choreograf und Singer-Songwriter Ivo Dimchev begleitet den Abend mit Live-Gesang, mit eigenen Songs voll zauberhafter, zarter Melodien in Counter-Stimmlage, so erinnert er ein wenig an Anohni (früher Antony Hegarty). Allerdings verknödelt Dimchev die Texte, die doch auch eigens für „King“ geschrieben worden sind.

Ivo Dimchev ist ein lässiger Beobachter des Treibens seiner Geschlechtsgenossen, manchmal lächelt er ironisch, manchmal scheint auch er zu staunen.

Fast immer sind alle neun Tänzer zusammen auf der Bühne, zuerst in schwarzen Anzügen mit weißem Hemd darunter, später mit freiem Oberkörper, einer von ihnen komplett nackt. Er gab vorher bereits eine Art Rudelführer, schickte die anderen mit Kopfstößen auf die Bretter. Jetzt scheint ihn seine Nacktheit überhaupt nicht zu bekümmern.

Nein, natürlich schickt er, obwohl seine Kollegen dramatisch purzeln, niemanden auf die Bretter. Shaun Parker arbeitet mit Pantomime und starken Stilisierungen, zwischen den zustoßenden Kopfbewegungen des einen Tänzers und den anderen acht ist eine Menge, meterweise Abstand. Auf ähnliche Weise ist auch eine Gruppenrauferei choreografiert, Fäuste fliegen durch die Luft, in Zeitlupe kommt der „Schlag“ an, purzelt hier einer, rudert dort einer mit den Armen, wird festgehalten, ringt mit dem Nebenmann oder um Gleichgewicht. Irgendwie schafft es Parker, das alles nicht wie Slapstick wirken zu lassen.

Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auf das Ruppige, das breitbeinige Imponiergehabe oft ein wenig Poesie folgt – etwa indem Kopf und Schultern eines Tänzers von einem Strahlenkranz aus Händen umgeben werden –, dass diese Männer eher ratlos und verwirrt als gewalttätig wirken. Als wüssten sie selbst nicht recht, was sie hier tun, was ihre Gefühle (Hormone?) mit ihnen anstellen. Mal nähern sie sich einem Kollegen mit liebevoller, auch sexuell grundierter Geste, mal stoßen sie ihn wieder zurück.

Die choreografische Sprache Parkers ist dabei nuanciert, detailliert, einfallsreich, manchmal sogar lustig. Sie transportiert viele Schattierungen des – männlichen – Umgangs miteinander. Eine homosexuelle Annäherung wird in wenigen Momenten angedeutet; aber die Queens zu den Kings sind für diesmal ganz außen vor gelassen.