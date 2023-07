Kammeropern von Peter Maxwell Davies in Mainz – Gefangen, getrieben

Von: Bernhard Uske

Teilen

Dietrich Volle als King George. © Andreas Etter

Staatstheater Mainz: Peter Maxwell Davies’ überzeugende Monodramen über den geistesgestörten Georg III. und die verzweifelte Miss Donnithorne.

Natürlich hat Peter Maxwell Davies auch abendfüllende Opern komponiert, auch Sinfonien (zehn an der Zahl und das oft in einem gewichtigen, anglifizierten Mahler-Sibelius-Schostakowitsch-Habit). Aber speziell und ästhetisch innovativ waren die kurzen monodramatischen Produkte, die seit den 60er Jahren aus der Feder des 2016 im Alter von 82 Jahren verstorbenen englischen Komponisten entstanden. Kammeropernhafte Formate, die oft auch als Liedzyklus funktionieren.

Am Mainzer Staatstheater hat man zwei dieser Kreationen zu einem gut einstündigen Programm aneinander gefügt und in Szene gesetzt. Einen Monolog des geistesgestörten King George III. („Eight Songs for a Mad King“), dessen Wahnsinn im zerbrochenen Spiegel der einstigen Herrscher-Wirklichkeit sich zeigt. Danach als korrespondierendes Monodram „Miss Donnithorne’s Maggot“, eine auf ihre erotische Existenz fixierte Frau, die von ihrer einst missglückten Hochzeit nicht loskommt und sich in einer fetischisierten Scheinwelt bewegt.

Beide Male also Okkupationen des Bewusstseins aus Wirklichkeitssplittern und Einbildungen, denen Peter Maxwell Davies’ damals noch selber eher fragmentarische Klangwelt eine nahezu perfekte Kulisse bot. Eine Klangwelt aus zahlreichen tonalen und atonalen, geräuschhaften und sperrig rhythmisierten Verläufen zusammengesetzt. Und damit dem Status der psychopathischen Existenzform sehr entsprechend; zudem zeitweise mit Idiomen populärer Provenienz versetzt.

Ein Sextett mit großem Schlagzeug-Arsenal sowie Geige, Flöte, Klarinette, Cello und Klavier bildet eine herbe und zugleich transparente akustische Kulisse mit vielen kaleidoskopartigen Brechungen und Umbelichtungen in fordernder Vielgestaltigkeit. Die beachtlichen stimmlichen Herausforderungen der beiden Solo-Partien bieten ein großes Spektrum zwischen lautgestischen, performativen Dispositionen und vokaler, gar virtuoser Schöngesanglichkeit.

Zwei Regisseurinnen teilten sich die inszenatorische Arbeit. Katarzyna Bogucka präsentierte den „Mad King“ als eine hochdramatische Performance ganz im Modus einer Außenwelt der Innenwelt der Außenwelt.

Die mehrfache Brechung kam gegen Ende des Stücks in einem trefflich schizoiden Heraustritt aus der Befangenheit zur Geltung. Dietrich Volle verkörperte die Rolle mit Gewicht, nicht so fragil, wie man sie auch kennt, eigentlich kerngesund und mit starker Körperspannung. Das stimmliche Volumen war groß und trotzdem die flüchtigen, schattenhaften Getriebenheiten nicht zu sehr unterbelichtet.

Dass alles ziemlich laut war, fast einer Schwerhörigenfassung gleichkam und sich auch im zweiten Monodram fortsetzte, war nicht zuletzt dem Aufführungsort, einem Black Cube namens U17, siebzig Stufen unter dem Kleinen Haus des Staatstheaters gelegen, geschuldet.

Miss Donnithorne wurde von Maren Schwier gegeben, ebenfalls stimmstark – und zu ungebrochen. Sicherlich im Sinne der Regie von Stefanie Hiltl, die das Verrrücktsein der Figur nutzte, mit mittlerweile sehr vertrauten Motiven von Verletzung und Gewalt durch Männer den psychopathischen Komplex zu entschärfen.

Das Sextett aus Mitgliedern des Philharmonischen Staatsorchesters machte einen ausgezeichneten Eindruck auch in den frei laufenden, improvisatorischen Passagen. Die Leitung durch Giulio Cilona war meisterlich.

Staatstheater Mainz, U17: 5., 7., 17., 20. Juli. www.staatstheater-mainz.com