„Jugend ohne Chor" in Darmstadt – Gute neue Welt

Von: Judith von Sternburg

Tableau mit Dirk und seinem Chor. Foto: Fabian Stransky © Fabian Stransky

Anne Leppers „Jugend ohne Chor“ in Darmstadt.

Die meisten von uns werden immer reflektierter, aber an den Verhältnissen ändert sich trotzdem nicht viel. Nicht überall, nie für alle. Wird das eine besser, wird das andere schlechter.

Gut und schlecht, ohnehin komplexe Kategorien, aber diesmal nicht. In „Jugend ohne Chor“, dem neuen, neckisch, aber nicht triftig auf Horváths „Jugend ohne Gott“ anspielenden Stück von Anne Lepper, schickt eine Mutter ihren Sohn in die Welt hinaus. Der junge Mann soll gut sein, gute Menschen aufsuchen und für das Gute in der Welt eintreten.

Bei der Uraufführung in Darmstadt – als Auftragswerk des Staatstheaters – ist Gabriele Drechsel die strenge Frau, Carolin Mittler hat sie in eine Art Uniform gesteckt und ihr eine prächtige Frisur verpasst. Es kann einem sowjetisch ums Herz werden, aber in jeder äußerlichen Verfassung wäre Drechsel der Typ, aus deren Mund man Order annehmen würde, selbst oder erst recht als fabelhafter Tropf wie Dirk, Aron Eichhorn. Vor allem steht ihm ein kleiner Chor zur Seite, den ihm die Mutter einst schenkte und der seinem Besitzer als moralischer Kompass dient. Kurios, aber man gewöhnt sich rasch daran.

Die Welt ist eine Backstube

Der Chor trägt die sonst von Klonen und Untoten vertrauten weißblonden Perücken und ist eine pfiffige Mischung aus totaler Uniformiertheit und herausploppender Individualität (das machen auch Karin Klein und Hubert Schlemmer als Chorführerin und -führer). Die Welt erweist sich als große Backstube, ein symbolträchtiger Ort, an dem sich die Anstrengung der Lebensmittelproduktion in Reinform zeigt. Von dort aus nimmt „Jugend ohne Chor“ aber im Text und in der Regie von Eva Lange (aus dem Marburger Intendantinnen-Duo) einen eher spielerischen als messerscharfen Verlauf. Daniel Scholz ist der aufgeweckte Bäcker, Thorsten Loeb und Jörg Zirnstein sind seine arglosen Gesellen. Ihre Plage mit Mehlwurm und -lunge gibt Gelegenheit, über die Nachteile des Kapitalismus zu sprechen. Gut, zeigt sich, ist es auf jeden Fall, ihm skeptisch gegenüberzustehen. Dass in der Backstube ausschließlich Kuchen produziert wird, wirkt ironisch (und erinnert unverbindlich an Marie-Antoinette). Dass der Auftritt Dirks in der Backstube beide Seiten aus dem Gleichgewicht bringt und dies nicht nur zum Schlechteren, ist analytisch nicht überkomplex.

Während die Kapitalismuskritik also in den Bezirken des Naheliegenden bleibt, geschieht de facto Wunderliches. Dirk und sein Chor kommen sich näher, und sie werden gemeinsame Kinder haben. Kinderchöre. Eine possierliche Vorstellung. Als Theaterstunde wird das in Darmstadt auch possierlich dargeboten, finster grundiert allerdings mit zahllosen Mehlsäcken, die die Bühne zum unbehaglichen Schutzraum gegen Wasserfluten oder Angriffe machen.

Der Spielort – das Publikum sitzt auf der Hinterbühne des Großen Hauses, während sich die Spielfläche Richtung Zuschauerraum immer weiter öffnet – gibt dem Theater selbst eine eindrucksvolle Hauptrolle.

