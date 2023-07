Iranisches Stück „Ist“ von Parnia Shams bei Theater der Welt – Eine Mädchenklasse in Teheran

Von: Judith von Sternburg

In der Mädchenklasse vorm Arbeitabgeben. © Navid Fayaz

Theater der Welt zeigt in Frankfurt das kleine, überwältigende Stück „Ist“.

Ein krasser Fall von hyperrealistischem Theater, man schämt sich auf einmal für den Aufwand, der so oft getrieben wird, um so wenig zu sagen. Hier versteht man trotz der Übertitel gar nicht alles, aber viel.

Das ist zu sehen: Eine Mädchenklasse in Teheran, Gymnasiastinnen, am Anfang läuft schon der Unterricht, die Mädchen lesen vor und interpretieren, die einen besser, die anderen schlechter, die dritten überhaupt nicht vorbereitet. Das läuft so murmelnd, kichernd, verlegen, wie es in der Schule eben ist, weil Altersgruppen, sieh an, offenbar eine weltumspannende Seite haben. In den Pausen ist dies und das zu erfahren. Nicht viel. Eine ist neu, eine andere freundet sich mit ihr an. Es gibt eine fromme Streberin, es gibt die besonders Frechen, die auch in jeder Klasse sitzen.

Ein unheimlicher Druck

Eine normale Klasse, einerseits, andererseits in einer Sphäre strenger Gebote und Verbote, vieler Unsagbarkeiten und Geheimnisse. Die Lehrerinnen, für uns unsichtbar und -hörbar, grätschen rein, manche Schülerin muss sich für etwas rechtfertigen, auch Eltern werden zuweilen einbestellt. Da ist ein unheimlicher Druck dahinter. Die Mädchen, die sich anfreunden, werden nachher richtig Ärger bekommen. Soll nicht sein, so eine Freundschaft, und es wird auch offenbar ziemlich direkt unterstellt, dass daran etwas Verbotenes sein könnte. Alles bleibt unaussprechlich.

Auch wenn die Schulklasse am Ende nicht mehr vollständig ist, kommt es nicht zum Äußersten, das man in diesen Tagen bei einer Geschichte aus dem Iran befürchtet. Es gibt bloß ein stilles Aufbegehren, es gibt Sekunden der Solidarität, es gibt auch eine unheimliche Einsamkeit, die nicht zuletzt die dumme, ärgerliche Einsamkeit ist, die entsteht, wenn man in einer Prüfung vor dem leeren Blatt sitzt. Dann wieder das Gegickel, der strenge Blick. Von einem Mädchen streng angeblickt zu werden, das die Ungerechtigkeit der Welt zwar nicht ändern kann, sie aber sehr wohl registriert, und das spiegelt sich beinhart in ihren Augen: Das muss für die Erwachsenen eine echte Herausforderung sein.

„Ist“ – vielleicht mit Blick auf den Ist-Zustand? – heißt das Stück, das die 1996 geborene Teheraner Theatermacherin Parnia Shams inszeniert und zusammen mit Amir Ebrahimzadeh auch geschrieben hat. Sie spielt selbst mit, eines der Schulmädchen. Indem die Geschichte ausschließlich mit den Jugendlichen erzählt wird, Lehrkräfte, Eltern unsichtbar bleiben, entsteht eine Konzentration und sowohl zärtliche als auch bedrohliche Enge, die überwältigend ist. Es ist auch dramaturgisch natürlich faszinierend, weil die (mutmaßlichen) Ungerechtigkeiten gar nicht ausgesprochen werden müssen. Die Kinder sind eine Anklage gegen ein Unrecht, das sich das Publikum zurechtreimen muss und zweifellos zurechtreimt.

Da klingt aber alles so wenig und so dürftig gegen die Welt, die „Ist“ in 60 Minuten eröffnet.

Theater der Welt in Frankfurt und Offenbach: bis 16. Juli. „Ist“ noch einmal am 7. Juli, Kammerspiele – am 8. Juli, 11 Uhr, ist Parnia Shams beim Gespräch „Young World of Iran“ im Mousonturm. theaterderwelt.de