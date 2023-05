Hermann-Hesse-Stück Landungsbrücken Frankfurt – Demians Monolog

Leon Häder als Demian. Foto: Jessica Schäfer © Jessica Schäfer

Hesses Roman als Solostück in den Landungsbrücken Frankfurt. Von Johanna Krause

Seinem Gefühl nach erlebt der Ich-Erzähler Emil Sinclair, wie es im Entwicklungsroman „Demian“ (1919) von Hermann Hesse steht, zwei Welten: die helle, voller Geborgenheit, Ruhe und Ordnung in einem stabilen Elternhaus. Dem gegenüber steht die dunkle Welt, voller Grausamkeit, Kälte und Konflikt.Diese Dualität greift Regisseur Kornelius Eich an den Landungsbrücken Frankfurt auf, um die Geschichte einer Jugend als Solo-Abend in Etappen zu erzählen.

Eich beschränkt sich auf die Hauptfigur eines Suchenden, rastlosen jungen Mannes mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Leon Häder, Absolvent der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt, ist der Darsteller in dieser Koproduktion mit dem Stadttheater Bremerhaven, wo in wenigen Tagen Premiere ist. Er zeigt, wie die geordnete Welt – gleich der perlmuttfarbenen Perlenkette, die er um seinen Hals trägt – durch eine einfache, kindliche Lüge ins Schwanken gerät. Der junge Sinclair erlebt fortan den Zwiespalt des guten und schlechten Lebens und erkennt, dass die Suche nach innerer Zufriedenheit, Individualität, Liebe und Freiheit nur jenseits von äußeren Gesetzen, gesellschaftlichen Normen und in der Rebellion gegen Konventionen möglich ist.

Er sagt: „Nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt“ – Sinclair beharrt auf seiner Denkweise und geht diesen eigenen Weg, in einer radikal sich verändernden Welt. Sein Freund und älterer Schulkamerad Max Demian unterstützt und berät ihn dabei. Der Abend konzentriert sich auf Sprachgewandtheit und exzentrische Körperarbeit. Das wechselnde Lichtspiel von Linus König vermittelt die gegensätzlichen Welten durch warme und angespannte Farbstimmungen. Marvin Otts Bühne hebt die Grenze zwischen Spielort und Publikum zunehmend auf. Häder spricht und bewegt sich um das Publikum herum und inmitten der Reihen - die statischen Stuhlreihen werden zu neuen Gruppen angeordnet. Die alten Ordnung wird zur „besseren“ Welt-Ordnung (um)gestellt.

Hesses eigene Jugendzeit während des Ersten Weltkriegs spielt zwar eine tragende Rolle in dem Roman, den er mit 40 Jahren unter dem Pseudonym „Emil Sinclair“ veröffentlichte; zu verstehen ist die Stückfassung jedoch ohne die biografischen Hintergründe zu kennen. Sinclair ist der Archetyp einer Generation und „Demian“ eine exemplarische Erzählung über die Frage nach Selbstfindung.

Eich setzt den zeitlosen Klassiker „Demian“ in unsere wohlstandsgeprägte Welt. Angesichts globaler Krisen verändert sich die Gesellschaft, konstant ist jedoch immer die Sinnsuche des Einzelnen. Zwischen Gewalt und Wut, fordernden Normen und Freiheit sucht jeder seine eigene Stimme.